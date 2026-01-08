La neve a Riccione conquista anche i delfini: il video è virale

È diventato velocemente virale un video postato su Facebook da Oltremare – Riccione che mostra i delfini del parco giocare con i fiocchi di neve

Nelle prime di gennaio la neve ha raggiunto non solo le aree collinari e appenniniche, ma anche le zone costiere. Tra queste c’è Riccione, simbolo della Riviera Romagnola, dove il paesaggio invernale ha assunto un volto inaspettato: spiagge imbiancate, viali innevati e un’atmosfera quasi nordica. Ma se la neve sulla costa è già di per sé un evento raro e affascinante, a rendere questa ondata di maltempo davvero speciale è stata una reazione inaspettata: quella dei delfini del Parco Oltremare, diventata in poche ore virale sui social.

I delfini di Oltremare e la neve: il video che ha conquistato il web

Nella giornata del 6 gennaio, il Parco Oltremare di Riccione aveva comunicato sulla pagina ufficiale Facebook la chiusura temporanea a causa dell’allerta meteo. Quando la neve ha iniziato a posarsi sulla Riviera Romagnola, anche il Parco di Riccione si è ritrovato ricoperto di una coltre bianca. Le strutture esterne, le vasche e gli spazi aperti del parco sono stati imbiancati, creando uno scenario suggestivo e insolito.

La neve ha creato molta curiosità soprattutto nei delfini ospitati nella struttura. Sui canali social ufficiali del parco è stato pubblicato un breve video che mostra i delfini mentre osservano con attenzione i fiocchi di neve cadere intorno a loro. I tursiopi seguono i movimenti della neve con lo sguardo e curiosi come sono cercano di capire di cosa si tratti.

Il post, pubblicato la sera del 6 gennaio sulla pagina Facebook Oltremare – Riccione con la descrizione “I delfini di Oltremare 2.0 e la neve”, ha registrato numeri impressionanti in pochissimo tempo. Oltre 16mila “Mi piace”, più di 400 commenti, circa 2.100 condivisioni e oltre un milione di visualizzazioni del video. Una viralità alimentata dalla tenerezza delle immagini. I delfini sono noti per la loro spiccata curiosità, un tratto evolutivo fondamentale che consente loro di esplorare l’ambiente, imparare e interagire con i membri del gruppo.

Neve a bassa quota: le parole degli esperti

L’episodio di Riccione è diventato virale, ma questa non è stata l’unica città interessata da una forte nevicata. Secondo gli esperti di ‘ilmeteo.it’, la neve che ha interessato l’Emilia-Romagna in questo inverno è risultata piuttosto intensa, soprattutto nelle aree di pianura e lungo la costa. La neve ha iniziato a cadere tra la notte del 5 e il 6 gennaio, interessando in modo deciso Bologna, Modena e la provincia di Ferrara, per poi spingersi fino a Ravenna e lungo le coste romagnole.

Il motivo della neve a bassa quota va ricercato in una particolare combinazione atmosferica. Gli esperti hanno spiegato che una convergenza di masse d’aria ha favorito un’intensificazione delle precipitazioni. Sul sito ‘ilmeteo.it’ si legge: “Una nevicata intensa e superiore alle aspettative, che ha subito una recrudescenza a causa di una convergenza dei venti freddi e secchi da nordovest e quelli più umidi di Bora provenienti da nord-est (che si sono caricati di umidità scorrendo sopra il Mar Adriatico più settentrionale). Lo scontro tra le due masse d’aria ha favorito un’intensificazione e una stazionarietà dei fenomeni, garantendo delle nevicate copiose e persistenti anche a quote di pianura.”

In risposta alle previsioni e al brusco calo delle temperature, l’Amministrazione comunale di Riccione ha attivato tempestivamente il protocollo di sicurezza per la viabilità cittadina, predisponendo interventi di salatura e di monitoraggio delle strade.