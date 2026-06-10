Natalie Portman a Ischia: visita speciale al Castello Aragonese

Radiosa accanto al suo compagno, Natalie Portman è stata avvistata sull'isola di Ischia in occasione del suo compleanno e ha visitato il Castello Aragonese

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L’estate si avvicina, ma le temperature sono ancora gradevoli e il clima è perfetto per godersi una giornata al mare in piena tranquillità: Natalie Portman, per festeggiare il suo compleanno, ha scelto l’Italia ed è stata avvistata in compagnia del suo fidanzato Tanguy Destable, musicista e produttore discografico francese. L’attrice è approdata sull’isola di Ischia, dove si è concessa una visita speciale al Castello Aragonese, quindi si è defilata a bordo di uno yacht per concludere la sua gita italiana nel massimo riserbo. Ecco cosa sappiamo.

Natalie Portman avvistata ad Ischia con il compagno

L’isola di Ischia, perla del Golfo di Napoli, è una rinomata località turistica che ogni anno attira anche molte star internazionali. Stavolta è il turno di Natalie Portman, che il 9 giugno 2026 – nel giorno del suo compleanno – è stata avvistata proprio sull’isola partenopea in dolce compagnia. L’attrice è da poco tempo sentimentalmente impegnata con il musicista francese Tanguy Destable, dopo la fine della sua relazione con l’ormai ex marito Benjamin Millepied, padre dei suoi due figli. Questo è per la Portman un compleanno molto speciale: a 45 anni è in attesa del suo terzo bambino, come lei stessa ha confermato ad “Harper’s Bazaar”.

L’attrice, premio Oscar nel 2011 per il film “Il cigno nero”, ha voluto festeggiare in maniera molto intima, solamente con il suo compagno. E ha scelto una location d’eccezione: dopo aver attraversato la baia di Cartaromana, dove è ancorato il suo yacht, ha fatto scalo sull’isola di Ischia – spesso meta di vip internazionali – per concedersi una giornata alla scoperta del borgo. “Siamo orgogliosi che abbia scelto Ischia per le sue vacanze e le auguriamo un soggiorno in pieno relax tra le bellezze dell’isola” – ha rivelato il sindaco Enzo Ferrandino, intervistato da “La Repubblica”.

La visita di Natalie Portman al Castello Aragonese

Una volta sbarcata sull’isola, la splendida Natalie Portman si è aggirata a lungo tra i vicoletti di Ischia Ponte, andando alla scoperta delle sue bellezze architettoniche. A farle da cicerone, la guida turistica Paolo de Palma: è lui ad averla condotta, assieme al compagno Tanguy Destable, nel cuore del centro storico ischitano, dove ammirare le meraviglie locali. In particolare, l’attrice si è concessa una visita speciale al Castello Aragonese, suggestiva fortezza d’origine medievale che sorge su una roccia affiorante dall’acqua, collegata ad Ischia attraverso un lungo ponte in muratura.

“Era molto interessata alla storia del castello, si è a lungo soffermata sui dettagli reagendo con sincera meraviglia agli aneddoti più straordinari sull’isola e su questo luogo” – ha raccontato Paolo de Palma a “La Repubblica”, parlando della visita guidata di Natalie Portman al Castello Aragonese e al borgo di Ischia Ponte. Naturalmente, in molti si sono assiepati proprio nei pressi della fortificazione nella speranza di avvistare la splendida attrice.

Ma la Portman, dopo aver concluso il suo tour sull’isola di Ischia, è rapidamente salita a bordo di un taxi boat e ha raggiunto lo yacht su cui viaggia, al largo della baia di Cartaromana. Per l’attrice, questo è un momento di grande felicità: in dolce attesa del suo terzo figlio, si è regalata qualche giorno di relax in Italia e ha preferito rimanere lontana dalle luci dei riflettori, per quanto possibile.