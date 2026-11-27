A Milano la scelta del nome dell'albero di Natale, intitolato quest'anno "Albero del dono", è un caso: le polemiche e la risposta del sindaco Sala

Anche nel 2026, come da tradizione, a piazza Duomo a Milano è stato allestito un grande albero di Natale. Il nome scelto quest’anno è “Albero del Dono“: una decisione che ha scatenato diverse polemiche, alimentando il dibattito politico.

L’Albero del Dono a Milano è un caso: la polemica

Su ‘Repubblica’ sono state riportate le parole di alcuni esponenti di Fratelli d’Italia, contrari contrari al nome scelto per l’albero in piazza Duomo a Milano. La vicecoordinatrice cittadina di FdI, Deborah Dell’Acqua, trova “inaccettabile” chiamare così quello che “da sempre è l’albero di Natale”. Per Dell’Acqua “Il Natale non è una ricorrenza da reinterpretare. L’albero di Natale ha già un nome. Si abbia almeno il coraggio di utilizzarlo”.

Ha manifestato il proprio dissenso anche il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Francesco Rocca, il quale ha parlato di “delirio woke della sinistra milanese” e di una scelta “scellerata e puramente ideologica“. Sui social, invece, è intervenuto il portavoce milanese del Movimento 5 Stelle Stefano Buffagni, rivolgendosi direttamente a Palazzo Marino:

“Caro Comune di Milano, basta con questa esasperazione del politicamente corretto. Il progetto solidale è positivo e merita attenzione, ma solidarietà e tradizione possono convivere senza problemi. Natale si può, e si deve, ancora chiamare Natale“.

La risposta del sindaco Beppe Sala

Il sindaco di Milano Beppe Sala, ha definito “meschina e ignorante” la polemica sull’Albero del Dono che cancellerebbe il Natale. Il primo cittadino, intervenuto a margine della presentazione di un’iniziativa dedicata a Leonardo alle Gallerie d’Italia, ha dichiarato:

“Nel 2020 si chiamava Albero del Dono e non era un problema, adesso lo è diventato. Si ergono a maestri – le parole di Sala riportate da ‘Repubblica’ – non so se possano essere maestri, non so se siano cristiani praticanti. Io domenica, per dare un riferimento preciso, ero a messa alle 12 a Santa Francesca Romana”.

Lo stesso Sala è poi tornato sull’argomento dell’albero in piazza Duomo con una serie di storie pubblicate su Instagram: “Non avrei voluto perdere tempo sulle solite sciocche polemiche (quest’anno più intense, ma siamo in campagna elettorale), ma vediamo se riesco a chiarire.

Anche quest’anno l’albero in piazza ha un nome, nel 2020 si chiamava Albero del Dono (e non ci fu polemica), l’anno scorso, in preparazione delle Olimpiadi Invernali, si chiamava Albero dei Giochi. Ma resta sempre l’albero di Natale.

È dedicato a Caritas Ambrosiana, a Progetto Arca e a Comunità di Sant’Egidio, che hanno già ricevuto per questo un contributo da parte dei promotori, cui si aggiungeranno le offerte dei milanesi e delle milanesi. È un albero del Dono in quanto si richiama alla generosità tipica della nostra città”.

Il Cristianesimo viene tirato in ballo, a sproposito, da forze politiche che non sembrano essere molto rispettose della dottrina cristiana. Rosari sventolati in piazza, enunciazioni altisonanti…ecco, questa è la vera vergogna. Se si discute di queste sciocchezze, verrebbe da pensare che non ci siano problemi più grandi – ha scritto il sindaco Beppe Sala nell’ultima storia pubblicata su Instagram – ma non è così. C’è chi fa fatica davvero, e c’è chi può permettersi di perdere tempo con queste stupidaggini. Amen”.