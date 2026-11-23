Natale nei Beni del Fai: oltre 30 eventi tra mercatini e presepi
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In vista del Natale 2026, è ricco il programma di eventi nelle località del Fai sparse su tutto il territorio nazionale: tra mercati, presepi, concerti e laboratori, scopriamo il calendario di appuntamenti natalizi in alcuni dei luoghi più affascinanti del Paese, da Nord a Sud, passando per le isole.
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