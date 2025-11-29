Natale 2025 nei parchi divertimento d'Italia: tutte le novità

Le novità e le sorprese dei parchi divertimento d'Italia per il Natale 2025: da Gardaland a MagicLand, passando per Fiabilandia e Cinecittà World

I parchi divertimento italiani si vestono a tema per celebrare degnamente le festività natalizie: scopriamo le novità e le grandi sorprese di quest’anno, riservate ai visitatori di tutte le età.

Natale 2025 nei parchi divertimento italiani, le novità

Si parte con Gardaland, dove il Natale va in scena dal 6 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026: per la prima volta quest’anno, sul palco del Gardaland Theatre, la stagione sarà inaugurata da Supermagic, premiato come Miglior Spettacolo di Magia dalla Fderation Internationale des Societes.

L’esordio è previsto per un’anteprima esclusiva in programma nella serata di venerdì 5 dicembre a parco chiuso dalle 21.00 alle 23.00, seguita poi da due spettacoli al giorno il 6 e il 7 dicembre alle 17.00 e alle 21.00, e infine il gran finale di lunedì 8 dicembre, giorno dell’Immacolata, alle 17.00.

Il parco divertimenti che si trova nel territorio dei comuni di Castelnuovo del Garda e Lazise, a dicembre si trasforma in un magico mondo natalizio con un calendario ricco di eventi: su tutti spiccano Slitte in festa e Turbo Ice che rendono la guida un’avventura reale. Tanti gli spettacoli live per chiudere degnamente l’anno in cui ricorre il 50esimo anniversario di Gardaland.

Tra le attrazioni non poteva mancare il tradizionale incontro con Babbo Natale nella sue baita, e il Gardaland Sea Life Aquarium che per tutto il mese propone attività a tema natalizio, interattive e pensate per poter coinvolgere e intrattenere grandi e piccini.

L’atmosfera natalizia a Leolandia, parco divertimenti di Brembate in provincia di Bergamo, è iniziata già a novembre con due produzioni inedite: il Gran Galà d’Inverno, uno show in stile Broadway, e il racconto teatrale Il Regno del Natale Incantato.

A Leolandia i più piccoli possono incontrare Babbo Natale che li attende nella sua baita per ricevere le loro letterine e scattare una foto ricordo. Grande entusiasmo per la Parata del Natale Incantato con tutti i personaggi più amati dei cartoni animati: da Masha e Orso a Bing e Flop, passando per i Superpigiamini.

A rendere ancora più suggestivo il parco lombardo è la presenza del gigantesco albero di Natale, alto più di 20 metri. Per tutto il periodo natalizio, Leolandia offre tre ingressi al prezzo di uno, con i primi due da utilizzare entro il 6 gennaio e il terzo in un giorno a scelta della stagione 2026, entro la fine del mese di aprile.

Gli eventi speciali: da Fiabilandia a Cinecittà World

Tra i parchi divertimento che si trasformano in occasione del Natale c’è anche Fiabilandia: aperto tutte le domeniche di dicembre, compreso l’8, e tutti i giorni dal 26 dicembre fino al 6 gennaio dalle 11.00 alle 17.00, il parco di Rivazzurra ha organizzato diversi eventi per le festività, su tutti il gran Veglione di Capodanno del 31 dicembre su prenotazione.

Cinecittà World diventa un magico set cinematografico fino all’Epifania: per l’occasione gli ospiti vengono accolti dalla Christmas Street, a tema New York degli anni Venti, con carrozze e pacchi regalo giganti. Tra le novità di quest’anno si segnalano la grande pista di pattinaggio e la nevicata di Natale. Tanta attesa per il Christmas Show, uno spettacolo che accende il parco con la musica delle colonne sonore natalizie più amate.

A MagicLand, il parco divertimenti più grande del Centro-Sud Italia, torna Magic Christmas dall’8 novembre fino al 6 gennaio: nel parco di Valmontone, dove i visitatori vengono accolti da un immenso albero di Natale, c’è una nuova area gonfiabili che consente ai più piccoli di scatenarsi, scivolando dalla grande casa innevata o percorrendo i vagoni del treno di Babbo Natale.