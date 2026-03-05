La città di Napoli premia Sal Da Vinci con una medaglia speciale

Premio speciale per Sal Da Vinci dopo la vittoria ottenuta al Festival di Sanremo 2026: Napoli ha deciso di omaggiarlo con la medaglia della città

Continua l’eco della vittoria di Sal Da Vinci al Festival di Sanremo 2026: il Comune di Napoli ha deciso di premiare il cantante partenopeo assegnandogli la targa con la Medaglia della Città, onorificenza che oltre al successo artistico, sottolinea il suo ruolo come ambasciatore della musica napoletana nel mondo.

Napoli premia Sal Da Vinci dopo la vittoria al Festival di Sanremo 2026

La decisione di premiare Sal Da Vinci dopo il successo a Sanremo con la canzone ‘Per sempre sì’ è stata annunciata con una nota ufficiale pubblicata sul sito web del Comune di Napoli.

Nella nota si legge: “Mercoledì 11 marzo, alle ore 12:00, nella Sala dei Baroni al Maschio Angioino, il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi celebrerà il trionfo della musica partenopea al recente Festival di Sanremo. Il primo cittadino conferirà a Sal Da Vinci il più alto riconoscimento cittadino, la targa con la Medaglia della Città di Napoli (con menzione speciale Napoli Città della Musica). Una onorificenza che sottolinea non solo il successo artistico, ma il ruolo di Da Vinci come ambasciatore della musica napoletana nel mondo”.

Oltre a Sal Da Vinci, protagonista assoluto sul palco del Teatro Ariston, durante la cerimonia il Sindaco di Napoli renderà omaggio con un riconoscimento istituzionale anche agli altri artisti e professionisti napoletani che “hanno dato lustro alla città durante l’ultima edizione del Festival”.

Nello specifico, verranno premiati i cantanti Luchè, LDA, Samurai Jay, Aka7 e Mazzariello, i direttori d’orchestra Enzo Campagnoli e Adriano Pennino e il produttore Checco D’Alessio. Il Comune di Napoli ha spiegato che “l’evento rappresenta un momento di celebrazione per l’intero comparto creativo locale, confermando il posizionamento strategico di Napoli come capitale della discografia e del talento emergente e consolidato”.

Il successo di Sal Da Vinci

Il riconoscimento da parte del Comune di Napoli arriva in seguito alla vittoria di Sal Da Vinci al Festival di Sanremo 2026: il cantante napoletano ha trionfato sul palco del Teatro Ariston con il brano intitolato ‘Per sempre sì‘, davanti a ‘Tu mi piaci tanto’ di Sayf e ‘Che fastidio!’ di Ditonellapiaga.

Durante la quinta edizione della kermesse musicale condotta da Carlo Conti, presentatore che ha passato il testimone a Stefano De Martino per il 2027, Sal Da Vinci si era esibito anche insieme a Michele Zarrillo nella serata delle cover, arrivando al sesto posto con ‘Cinque Giorni’, dietro a Ditonellapiaga e TonyPitoni vincitori con ‘The lady is a tramp’, Sayf, Alex Britti e Mario Biondi con ‘Hit the road, Jack’, Arisa e il Coro del Teatro Regio di Parma con ‘Quello che le donne non dicono’, Bambole di Pezza e Cristina D’Avena con ‘Occhi di gatto’ e Tredici Pietro, Galeffi, Fudasca & Band e Gianni Morandi con ‘Vita’.

La vittoria per Sal Da Vinci è arrivata alla sua seconda partecipazione assoluta alla kermesse musicale più importante d’Italia. In precedenza l’artista napoletano nativo di New York aveva già gareggiato al Festival di Sanremo nel 2009, edizione condotta da Paolo Bonolis. In quell’occasione Sal Da Vinci arrivò al terzo posto con la canzone ‘Non riesco a farti innamorare’, scritta insieme a Vincenzo D’Agostino e Gigi D’Alessio. A trionfare quell’anno fu Marco Carta con ‘La forza mia’. Nella sezione proposte vinse Arisa con ‘Sincerità’, davanti a un’altra artista in gara quest’anno, Malika Ayane che portò il brano ‘Come foglie’.