In viaggio con la famiglia assieme ai ragazzi? Secondo il Times, la meta perfetta è Napoli: scopriamo perché piace così tanto agli adolescenti

Se viaggiare con i bambini piccoli è faticoso, quando questi ultimi diventano adolescenti la vera impresa consiste nel non farli morire di noia in vacanza con i genitori. È importante trovare una meta che piaccia proprio a tutti, con attività curiose e magari diverse dal solito, in grado di attirare l’attenzione dei ragazzi e, al tempo stesso, di non annoiare i genitori. Il Times ci regala alcuni preziosissimi suggerimenti: per la giornalista Louise Tickle, la destinazione perfetta per una vacanza in famiglia è la città di Napoli (e i suoi dintorni). Scopriamo perché.

Perché Napoli è la meta ideale per gli adolescenti

La splendida città di Napoli non è solamente uno scrigno di preziosi monumenti storici e di capolavori dell’arte: tra le sue stradine si cela molto di più, a partire da tutto ciò che di gustoso l’Italia ha da offrire. Come non lasciarsi conquistare dalla vera pizza napoletana, da mangiare con una bibita ghiacciata in un vicoletto ombroso o su una terrazza panoramica? Qualsiasi ragazzino ne andrebbe matto. E naturalmente non mancano gelati, dolcetti a non finire e – per i più grandicelli – anche una tazzina di caffè.

Insomma, Napoli è davvero la meta ideale per trascorrere le vacanze insieme a tutta la famiglia. Ce lo rivela il Times, con la descrizione del viaggio che la giornalista Louise Tickle si è goduta assieme ai suoi figli adolescenti: lo spunto perfetto per chi cerca una destinazione non troppo lontano da casa, che sappia catturare l’interesse dei ragazzi pur non mancando momenti culturali e d’istruzione.

Cosa vedere assolutamente a Napoli e dintorni con i ragazzi

La prima esperienza ad aver conquistato la famiglia Tickle è stato il soggiorno in un palazzo storico, dove molti dettagli hanno incuriosito i due adolescenti in viaggio con i genitori. Ma ancora più interessante è stato mettere – letteralmente – le mani in pasta, grazie ad un laboratorio di cucina che ha permesso ai giovanissimi di apprendere qualche segreto della cultura gastronomica napoletana.

Dal momento che i ragazzini sono sempre pieni di energia, non può mancare un’escursione all’aria aperta. La scelta è davvero ampia: il Sentiero degli Dei è una camminata panoramica lungo la Costiera Amalfitana, con passaggi mozzafiato a dirupo sul mare turchese. Molto apprezzata è poi la scalata del Vesuvio, che conduce dalle pendici del vulcano sino al suo cratere. Impossibile non rimanere incantati dal paesaggio lunare e brullo che si apre attorno alla bocca vulcanica, lasciando scatenare la fantasia su possibili eruzioni devastanti.

E a proposito di eruzioni, la vicina Pompei permette di fare un tuffo nel passato vedendo cosa davvero può fare una dirompente colata di lava bollente. Camminando tra le rovine del parco archeologico, i ragazzini rimangono a bocca aperta davanti ai calchi dei resti umani che immortalano per sempre le drammatiche vicende degli abitanti della città romana. Giusto per sdrammatizzare un po’, qui si possono vedere delle incisioni talvolta abbastanza volgari da suscitare qualche risatina nascosta nei più giovani.

Tra una camminata all’aria aperta e una degustazione di prodotti tipici napoletani, potrebbe rimanere del tempo per vivere un’esperienza diversa dal solito. Ad Amalfi c’è il Museo della Carta, che a prima vista potrebbe sembrare noioso per dei ragazzini. Ma qui c’è la possibilità di realizzare dei fogli di carta con i vecchi metodi di una volta, grazie a macchinari del ‘700 che ancora sono in funzione. Infine, se volete sorprendere i vostri figli adolescenti, non dimenticate di fare una visita al Museo delle Torture di Napoli, con decine di oggetti inquietanti risalenti all’epoca dell’Inquisizione (e non solo).