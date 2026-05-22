"Napoli come Copacabana" grazie all'America's Cup

Napoli e gli effetti dell'America's Cup del 2027, il Ceo di Acp Marzio Perrelli non ha dubbi: il Capoluogo della Campania sarà "come Copacabana"

Sale l’attesa per l’America’s Cup a Napoli, in programma nel 2027: il Capoluogo della Campania si appresta a ospitare la più prestigiosa competizione velica al mondo che per la prima volta arriva in Italia.

Effetto America’s Cup: Napoli come Copacabana

Gli effetti dell’America’s Cup a Napoli iniziano già a sentirsi quando manca un anno dall’inizio della competizione: un evento del genere rappresenta un grande trampolino per la città che negli ultimi anni si è rilanciata ulteriormente a livello internazionale a partire dal turismo.

Secondo Marzio Perrelli, Ceo di Acp (America’s Cup Partnership), nei mesi in cui andrà in scena la Coppa America, Napoli diverrà il centro del mondo, diventando una sorta di Copacabana: “Posso testimoniare che a Napoli si lavora ventiquattro ore su ventiquattro per approntare le basi – ha dichiarato al ‘Corriere della Sera’ – in questo momento, credo sia uno dei cantieri più grandi che c’è in Italia. Tutti remano nella stessa direzione, Bagnoli sarà la vera legacy per il territorio. Avverto già l’enorme passione di Napoli, il lungomare, con il supporto e la creatività degli stakeholder, diventerà Copacabana per tre mesi. Se ci integriamo bene con la città, sarà un do ut des”.

Alla domanda se la vela per Napoli possa rappresentare un trampolino di lancio come il tennis per le Atp Finals di Torino, Marzio Perrelli ha risposto: “Non ho i numeri di Torino ma l‘indotto della Coppa prevede valori molto importanti. Grazie al tennis, alla Ryder Cup, alle Olimpiadi Invernali e alla vela, l’Italia è diventata il centro del mondo sportivo. Non era banale né scontato. Da italiano, ne sono felice”.

E sulla possibilità che la Coppa America resti a Napoli per più di un’edizione e non solo per quella del 2027, il Ceo di Acp ha dichiarato: “Il dna dell’America’s Cup prevede che si sposti, se lavoreremo bene, altre località avanzeranno la propria candidatura e ci sarà una sana competizione. Anche la Formula 1 e la MotoGp vanno in posti che vogliono farsi conoscere. Ma ho la sensazione che Napoli si rivelerà un unicum, come lo è stata Valencia in passato”.

Coppa America a Napoli: le sedi delle regate

L’America’s Cup, la più importante e più antica competizione velica al mondo, verrà ospitata per la prima volta in Italia: la scelta della sede della 38esima edizione, programmata per il 2027, è ricaduta su Napoli.

Il Capoluogo della Campania si prepara a ospitare le imbarcazioni che si sfideranno nelle acque del Golfo di Napoli, tra Lungomare, Posillipo e Castel dell’Ovo. L’area di Bagnoli, invece, verrà utilizzata come base operativa dei vari team, per la logistica e anche per le infrastrutture a terra.

L’imbarcazione da battere sarà ancora una volta New Zealand, chiamata a difendere il titolo conquistato nell’edizione precedente. A sfidarla per sottrarle la ‘Vecchia Brrocca’ sarà la vincitrice del torneo degli sfidanti, la Louis Vuitton Cup a cui prenderanno parte: Luna Rossa, gli americani di American Racing, i francesi di La Roche-Posay, gli svizzeri di Alinghi, i britannici di Athena Racing e gli australiani del Team Australia.

Team New Zealand è reduce da tre vittorie consecutive: nel 2024 ha battuto in filae INEOS Team UK a Barcellona, nel 2024 Luna Rossa ad Auckland e nel 2017 BMW Oracle Racing a Great Sound, Bermuda. L’imbarcazione neozelandese aveva perso la Coppa America nel 2013 a San Francisco contro gli americani di BMW Oracle Racing che avevano fatto doppietta, bissando il successo del 2010 ottenuto contro Alinghi a Valencia.