Naomi Campbell avrebbe deciso di lasciare Londra per l'Italia, scegliendo Milano come nuova base e rafforzando il suo legame con la città meneghina.

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Naomi Campbell avrebbe scelto Milano come nuova base, lasciando Londra, la città nella quale è nata e cresciuta. La notizia aggiunge il nome della celebre top model a quello delle personalità internazionali che, negli ultimi anni, hanno deciso di trascorrere periodi sempre più lunghi nel capoluogo lombardo. Il suo rapporto con Milano non è certamente nuovo. La città rappresenta da decenni una tappa centrale della sua attività professionale, ma questa volta non si tratterebbe soltanto di una presenza legata alla moda. Naomi Campbell avrebbe, infatti, individuato nel capoluogo lombardo una nuova residenza.

Naomi Campbell sceglie Milano come città dove vivere

Classe 1970, Naomi Campbell è stata uno dei volti principali del mondo della moda e dello spettacolo. Scoperta quando era ancora adolescente, ha sfilato per le principali maison internazionali. La sua carriera, però, non si è limitata alle passerelle dato che negli anni ha lavorato come attrice, produttrice, testimonial e protagonista di iniziative benefiche. Secondo quanto riportato da ‘Forbes Italia’, Naomi Campbell avrebbe lasciato Londra per trasferire a Milano la propria base, scegliendo un immobile situato in una delle aree più famose della città.

Non sono, però, stati divulgati dettagli precisi sull’indirizzo o sulle caratteristiche dell’abitazione. La scelta appare comunque coerente con il rapporto che Naomi Campbell ha costruito nel tempo con l’Italia. Milano è una delle capitali mondiali della moda e del design e continua a essere una meta apprezzata da stilisti, fotografi, imprenditori ed esperti del settore. Inoltre, negli ultimi anni ha attirato anche molte celebrità e super ricchi sono stati attratti dalla città meneghina.

La Campbell, oltre a partecipare alle sfilate della Milano Fashion Week 2026, ha partecipato anche ad altre attività collaterali organizzate in città. Martedì 22 settembre, ad esempio, è tornata alla console del Twiga di via Turati 29, locale legato all’imprenditore Leonardo Maria Del Vecchio. Campbell aveva già partecipato all’inaugurazione del club nel 2025, durante la precedente edizione della settimana della moda.

Perché ricchi e milionari scelgono Milano per vivere

Il presunto trasferimento di Naomi Campbell si inserisce in un fenomeno più ampio. Milano è anche una delle città con più super ricchi al mondo. Il World’s Wealthiest Cities Report 2025, realizzato da Henley & Partners in collaborazione con New World Wealth, colloca Milano all’undicesimo posto mondiale con circa 115 mila residenti milionari e 17 miliardari. Inoltre, sul territorio milanese i super ricchi sono aumentati del 24% tra il 2014 e il 2024.

Tra i nuovi investitori interessati all’Italia figurano anche grandi patrimoni che ora sarebbero in fuga da Dubai. Anche a causa delle recenti tensioni internazionali, molti hanno cercato nuove località dove investire e l’Italia è stata tra le principali scelte. Milano è una delle destinazioni maggiormente considerate specialmente da chi cerca una residenza di lusso o vuole ampliare il proprio portafoglio immobiliare. L’interesse si concentra soprattutto su attici, palazzi storici e appartamenti di grandi dimensioni situati nei quartieri centrali.

Gli acquirenti stranieri cercano abitazioni spaziose, terrazzi, garage privati, privacy e immobili dal particolare valore storico o architettonico. Le zone più ambite comprendono Brera, il Quadrilatero della Moda, Porta Nuova, CityLife e alcune vie del centro storico. Uno dei fattori che hanno favorito l’arrivo di nuovi residenti facoltosi è anche il regime fiscale italiano dedicato a chi trasferisce la propria residenza nel Paese dopo un lungo periodo trascorso all’estero.