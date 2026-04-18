A Napoli nasce il Museo della Pizza dell Antica Pizzeria Da Michele, uno spazio dedicato alla storia tradizione e cultura della pizza napoletana

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A Napoli apre il Museo della Pizza dell’Antica Pizzeria Da Michele, un nuovo spazio espositivo dedicato alla storia della pizzeria e alla tradizione della pizza napoletana e che racconta oltre un secolo di attività.

Dove si trova il Museo della Pizza a Napoli

Nel centro storico partenopeo, in via Sersale, ha preso vita il nuovo spazio espositivo dedicato alla tradizione della pizza: il Museo della Pizza dell’Antica Pizzeria Da Michele , all’interno della sede originaria dell’attività fondata nel 1870, punto di riferimento per generazioni di napoletani e visitatori.

Il percorso museale è stato concepito come un racconto stratificato, costruito attraverso documenti, immagini e oggetti che testimoniano oltre un secolo di attività, e tra le sale si trovano licenze storiche, fotografie d’epoca, autografi e strumenti di lavoro che restituiscono l’evoluzione della pizzeria nel tempo.

Le attrezzature esposte, dalle pale in legno alle impastatrici manuali, mostrano un mestiere che ha attraversato epoche diverse senza perdere la propria identità. A questo si aggiunge una sezione dedicata ai momenti più noti, tra cui le visite di personalità internazionali e del mondo dello spettacolo, come quella di Julia Roberts durante le riprese del film ‘Mangia, prega, ama’.

Come riportato su ‘La Repubblica’, Sergio Condurro, amministratore de l’Antica Pizzeria Da Michele, ha spiegato che “Il museo nasce non come una semplice celebrazione del passato, ma come un ponte verso il futuro della pizza.’”. L’obiettivo dichiarato è stato quello di trasformare la memoria in un’esperienza condivisa, capace di parlare anche alle nuove generazioni.

Come visitare il Museo della Pizza dell’Antica Pizzeria Da Michele

Fondata oltre 150 anni fa, l’Antica Pizzeria Da Michele ha consolidato nel tempo una presenza internazionale, arrivando a contare numerose sedi nel mondo, e il museo è un altro tassello importante del percorso di crescita.

Il museo è stato reso accessibile al pubblico con apertura quotidiana per offrire ai visitatori la possibilità di entrare in contatto diretto con la storia della pizza napoletana.

Accanto alla visita tradizionale, è stata introdotta anche un’esperienza immersiva su prenotazione, la cosiddetta “Da Michele Experience”, una masterclass durante la quale i partecipanti hanno potuto apprendere le tecniche di preparazione della pizza “a ruota di carro”, guidati dai membri della famiglia Condurro.

Sergio Condurro ha sottolineato anche il valore umano del progetto, affermando che “Ogni cimelio racconta la fatica, la passione e la gioia di aver fatto gustare a intere generazioni la pizza ‘a ruota di carro’”.

Qual è la storia dell’Antica Pizzeria Da Michele

La storia dell’Antica Pizzeria Da Michele affonda le sue radici nella seconda metà dell’Ottocento, quando la famiglia Condurro ha iniziato un percorso destinato a segnare profondamente la tradizione gastronomica napoletana.

È stato proprio Michele Condurro, erede di una lunga linea di artigiani della pizza, a dare forma a un’identità precisa, costruita su tecnica e rigore.

Nel corso dei decenni, l’attività ha attraversato diverse fasi, mantenendo però una coerenza che ne ha definito il successo. Dopo l’apertura del primo locale nei primi anni del Novecento, il trasferimento nell’attuale sede di via Sersale ha rappresentato un passaggio decisivo, trasformando la pizzeria in un punto di riferimento stabile per la città.

La continuità è stata garantita dalle generazioni successive della famiglia, che hanno custodito l’impostazione originaria senza cedere a mode passeggere; difatti una scelta precisa ha riguardato proprio il menù, rimasto essenziale e legato alle varianti più tradizionali, come la Margherita e la Marinara, considerate espressione autentica della pizza napoletana.

Ancora oggi, la storia della pizzeria rappresenta un esempio di come tradizione e identità possano essere tramandate senza interruzioni, mantenendo intatto il legame con le origini.