La classifica dei musei più visitati al mondo (e in Italia)
di
Svelata la classifica dei musei più visitati in Italia e nel mondo dalla rivista internazionale The Art Newspaper. I dati sono riferiti al 2025, anno in cui è emersa una netta ripresa con oltre 200 milioni di accessi in tutto al mondo, valore ancora inferiore al 2019 ma che mostra una tendenza al recupero dei visitatori dopo la pandemia di Covid-19. Per quanto riguarda le tematiche espositive di maggior richiamo, le mostre dedicate all’Impressionismo e alle grandi civiltà antiche ancora oggi rappresentano i format di maggiore attrattiva per il pubblico.
POTREBBE INTERESSARTI
-
A Milano sta nascendo un nuovo quartiere vip: dov'è e come sarà
-
A Torino in vendita villa commissionata da Agnelli: quanto costa
-
Alvaro Vitali, la targa sulla casa di Roma è un caso: la polemica
-
La casa di Lucio Dalla a Roma ora è un B&B: quanto costa dormire
-
Addio a Enrica Bonaccorti, qual era la sua città del cuore
-
A Milano condannata pizzeria che esponeva gigantografia di Totò
-
Classifica più ricchi d'Italia 2026: chi sono i nuovi miliardari
-
Dove vive Samira Lui, star a La Ruota della Fortuna: la curiosità
-
Dove vive Maria De Filippi, i dettagli svelati sulla villa a Roma