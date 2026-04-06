La classifica dei musei più visitati al mondo (e in Italia)

Svelata la classifica dei musei più visitati in Italia e nel mondo dalla rivista internazionale The Art Newspaper. I dati sono riferiti al 2025, anno in cui è emersa una netta ripresa con oltre 200 milioni di accessi in tutto al mondo, valore ancora inferiore al 2019 ma che mostra una tendenza al recupero dei visitatori dopo la pandemia di Covid-19. Per quanto riguarda le tematiche espositive di maggior richiamo, le mostre dedicate all’Impressionismo e alle grandi civiltà antiche ancora oggi rappresentano i format di maggiore attrattiva per il pubblico.