Multe in Italia, la classifica delle città che incassano di più
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Il Ministero dell’Interno ha fornito i dati relativi agli incassi derivati dalle multe da autovelox, tutor e altri sistemi di rilevazione della velocità sia fissi che mobili nel 2025, rivelando quali sono le città che hanno incassato di più in Italia.
In generale le violazioni rilevate dagli organi di Polizia dell’ente su strade di propria competenza, oppure in concessione, hanno generato multe per 261.469.727 euro; la metà dei proventi da violazioni rilevate su strada, non di proprietà dell’ente, ammontano a 22.796.075 euro, mentre il 50% dei proventi da operazioni rilevate su strade dell’ente da parte di organi di polizia di altri enti ha raggiunto quota 125.090 euro.
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