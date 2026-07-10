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Multe in Italia, la classifica delle città che incassano di più

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Silvio Frantellizzi

Silvio Frantellizzi

Giornalista

Giornalista pubblicista. Da oltre dieci anni si occupa di informazione sul web, scrivendo di sport, attualità, cronaca, motori, spettacolo e videogame.

Il Ministero dell’Interno ha fornito i dati relativi agli incassi derivati dalle multe da autovelox, tutor e altri sistemi di rilevazione della velocità sia fissi che mobili nel 2025, rivelando quali sono le città che hanno incassato di più in Italia.

In generale le violazioni rilevate dagli organi di Polizia dell’ente su strade di propria competenza, oppure in concessione, hanno generato multe per 261.469.727 euro; la metà dei proventi da violazioni rilevate su strada, non di proprietà dell’ente, ammontano a 22.796.075 euro, mentre il 50% dei proventi da operazioni rilevate su strade dell’ente da parte di organi di polizia di altri enti ha raggiunto quota 125.090 euro.

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