Multe da autovelox in Italia, le città con più sanzioni
Quali sono le città d’Italia che incassano di più dalle multe generate dagli autovelox: a rivelarlo è il Codacons che ha analizzato i dati della rendicontazione che ogni Comune deve fornire entro il 31 maggio al Ministero dell’Interno. Nel 2025 si è registrata una flessione, con i proventi delle principali città del nostro Paese scesi dell’8,9% rispetto all’anno precedente.
Come riferito dal Codacons sul proprio sito ufficiale, la flessione delle entrate è da attribuire “da un lato alla regolamentazione degli autovelox scattata lo scorso 12 giugno che ha imposto regole più stringenti agli enti locali”, mentre dall’altro lato a contribuire alla discesa degli introiti sarebbero state anche “le numerose sentenze della Cassazione che hanno bocciato le sanzioni elevate da apparecchi non omologati, portando molte amministrazioni a disattivare tali strumenti”.
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