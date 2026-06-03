Multe da autovelox in Italia, le città con più sanzioni

Quali sono le città d’Italia che incassano di più dalle multe generate dagli autovelox: a rivelarlo è il Codacons che ha analizzato i dati della rendicontazione che ogni Comune deve fornire entro il 31 maggio al Ministero dell’Interno. Nel 2025 si è registrata una flessione, con i proventi delle principali città del nostro Paese scesi dell’8,9% rispetto all’anno precedente.

Come riferito dal Codacons sul proprio sito ufficiale, la flessione delle entrate è da attribuire “da un lato alla regolamentazione degli autovelox scattata lo scorso 12 giugno che ha imposto regole più stringenti agli enti locali”, mentre dall’altro lato a contribuire alla discesa degli introiti sarebbero state anche “le numerose sentenze della Cassazione che hanno bocciato le sanzioni elevate da apparecchi non omologati, portando molte amministrazioni a disattivare tali strumenti”.