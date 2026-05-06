Muffuletta tra i migliori panini, dalla Sicilia agli Usa: cos'è

Cos’è la muffuletta: tra i migliori panini al mondo e dalle origini siciliane, oggi è nella classifica internazionale dedicata allo street food globale

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Nel nuovo elenco dei migliori panini al mondo stilato da CNN Travel, c’è una new entry: la muffuletta, uno dei panini più iconici della tradizione italoamericana che, accanto ad altre specialità internazionali, conferma il peso della tradizione gastronomica italiana anche fuori dai confini nazionali.

Cos’è la muffuletta siciliana e la sua storia

La muffuletta è un panino che racconta una storia di migrazione e adattamento. È comparso nella classifica dei migliori panini del mondo come nuova entrata, come emerge dai dati riportati su Cookist, segnalata da CNN Travel tra le specialità più rappresentative dello street food internazionale.

La sua identità si costruisce tra due luoghi: la Sicilia e New Orleans. Le sue radici affondano infatti nella tradizione siciliana, in particolare nel pane rotondo al sesamo diffuso a Palermo.

Tra la fine dell’Ottocento e i primi anni del Novecento, molti italiani si sono trasferiti negli Stati Uniti portando con sé abitudini alimentari e ricette. Tra questi italiani spicca la figura di Salvatore Lupo, emigrato siciliano che nel 1906 ha aperto un negozio nel quartiere francese di New Orleans.

All’interno del suo market, il Central Grocery, Lupo ha proposto una versione del panino destinata a lasciare il segno, ed è così che la muffuletta si è strutturata attorno a pochi elementi riconoscibili: pane morbido ricoperto di semi di sesamo, strati di salumi e formaggi e, soprattutto, una componente che negli Stati Uniti viene considerata decisiva, la olive salad, mix di olive tritate, condite con olio e aromi, che ha definito nel tempo il carattere del panino.

Con il passare degli anni la muffuletta ha superato il legame con la comunità italiana ed è entrata nella cultura gastronomica americana e oggi è percepita come uno dei simboli culinari di New Orleans, anche se il collegamento con la Sicilia resta evidente nella struttura e negli ingredienti.

Quali sono i migliori panini al mondo

La presenza della muffuletta nella classifica ha riportato attenzione anche su altri panini di origine italiana inseriti nella selezione. Tra questi compare il tramezzino italiano, già segnalatonegli anni precedenti e confermato come uno dei finger foodpiù riconoscibili.

Il tramezzino ha una storia legata al contesto urbano italiano e si è diffuso nel corso del Novecento come soluzione pratica per un pasto veloce. Nato a Torino e poi valorizzato in altre città come Venezia, si distingue per il pane morbido senza crosta e per una struttura che privilegia farciture cremose, in grado di tenere insieme gli ingredienti; la sua presenza nella classifica si lega a questa capacità di adattarsi a gusti diversi e a contesti differenti.

Accanto a muffuletta e tramezzino, la selezione include specialità provenienti da vari Paesi. Si passa dal choripán argentino allo shawarma mediorientale, fino a preparazioni europee come il pan bagnat francese o il bocadillo spagnolo. Ogni panino riflette una tradizione locale e una modalità specifica di consumo, spesso legata allo street food.

La classifica offre uno spunto per osservare come il panino, nella sua forma più semplice, sia un elemento identitario capace di attraversare continenti e storie diverse. In questo quadro, la muffuletta si inserisce come esempio di contaminazione riuscita, in cui tradizione italiana e cultura americana si incontrano senza perdere riconoscibilità.