Che ci faceva una mucca nella piscina di un albergo in Val Venosta

Una mucca nella piscina di un hotel in Val Venosta sorprende Tubre all’alba! Dietro questa scena insolita c’è una storia tutta da ricostruire

Lavorare con le storie è la mia missione! Specializzata in storytelling di viaggi, lavoro come editor di narrativa e coach di scrittura creativa.

All’alba, in un albergo wellness dell’Alta Val Venosta, una mucca è finita nella piscina della struttura dopo avere sfondato la copertura dell’impianto. L’insolito episodio è avvenuto a Tubre, vicino al confine con la Svizzera, e ha richiesto l’intervento dei Vigili del fuoco volontari del paese.

Come è finita una mucca nella piscina di un hotel a Tubre

La chiamata arrivata nelle prime ore del 30 settembre aveva un contenuto tutt’altro che ordinario: secondo quanto riportato da ‘Virgilio Notizie’, una mucca si era smarrita nell’area di un albergo wellness di Tubre e aveva raggiunto la zona della piscina.

Stando alle ricostruzioni, la mucca sarebbe passata sopra la copertura dell’impianto, che non ha retto il suo peso, ed è quindi caduta nell’acqua e si è ritrovata intrappolata, senza riuscire a risalire da sola. A quel punto è partita la richiesta di aiuto ai soccorritori del paese.

La scena è avvenuta in uno degli angoli più occidentali dell’Alto Adige, Tubre, che sorge a circa 1.240 metri di altitudine lungo il Rio Ram, nel tratto italiano della Val Monastero, che dall’Alta Val Venosta si allunga verso il Cantone svizzero dei Grigioni.

Con meno di mille abitanti, il paese mantiene un rapporto molto stretto con il paesaggio alpino che lo circonda, fatto di masi e piccoli nuclei sparsi ai piedi di montagne che superano i tremila metri.

La sua posizione di confine ha lasciato tracce anche nella storia locale, come raccontano le chiese di San Giovanni e San Michele e le rovine dei castelli di Rotund e Reichenberg.

In un territorio dove la vita rurale continua a essere parte del paesaggio quotidiano, vedere una mucca nei dintorni di una struttura ricettiva può quindi sorprendere meno di quanto accadrebbe altrove. Ben più insolito è stato il luogo in cui l’animale si è ritrovato dopo il cedimento della copertura!

L’intervento dei Vigili del Fuoco per salvare la mucca

Quando sono arrivati sul posto, i Vigili del fuoco volontari di Tubre si sono trovati davanti a una situazione piuttosto singolare, che la stessa segnalazione ricevuta dai soccorritori la riassumeva in poche parole, «mucca in piscina», una formula ripresa poi anche dalle cronache che hanno raccontato l’episodio.

Il problema principale era riuscire a tirare fuori l’animale senza procurargli ferite, dato che si trovava in uno spazio dal quale non era in grado di risalire autonomamente, perciò i Vigili del fuoco hanno organizzato il recupero fino a riportarla fuori dall’acqua.

L’intervento si è concluso nel migliore dei modi, e secondo quanto comunicato dopo il salvataggio, l’animale non ha riportato conseguenze e ha potuto lasciare la piscina incolume.

L’intervento di Tubre si è concluso senza conseguenze per l’animale; non è però la prima volta che i Vigili del fuoco si trovano alle prese con il recupero di una mucca in una posizione difficile.

Nel 2023, sul lago di Varano, in Puglia, un bovino scivolato lungo un costone era rimasto bloccato su una stretta lingua di terra irraggiungibile da terra. In quel caso il salvataggio aveva richiesto anche l’impiego di un elicottero: la mucca era stata imbracata e sollevata per essere riportata in un’area sicura, con il supporto di un veterinario e delle squadre intervenute da Vico del Gargano e Bari.