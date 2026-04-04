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Le mostre da vedere durante le vacanze di Pasqua 2026 in Italia

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Silvio Frantellizzi

Silvio Frantellizzi

Giornalista

Giornalista pubblicista. Da oltre dieci anni si occupa di informazione sul web, scrivendo di sport, attualità, cronaca, motori, spettacolo e videogame.

Sono tante le mostre d’arte in scena durante le vacanze di Pasqua 2026 in tutta Italia: esposizioni che raccontano le opere e le vite di artisti del calibro di Caravaggio, Monet e Vasari, ma anche Joan Mirò e Andy Warhol. Un motivo in più per visitare una mostra lo ha dato il Ministero della Cultura con il seguente annuncio pubblicato sul proprio sito ufficiale: “Pasqua e Pasquetta all’insegna dell’arte e della cultura. Nei giorni delle festività, infatti, musei, gallerie, aree e parchi archeologici, ville, giardini, abbazie e complessi monumentali statali resteranno aperti per consentire a tutti di godere delle bellezze artistiche, paesaggistiche e culturali italiane”.

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