Le mostre da vedere durante le vacanze di Pasqua 2026 in Italia
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Sono tante le mostre d’arte in scena durante le vacanze di Pasqua 2026 in tutta Italia: esposizioni che raccontano le opere e le vite di artisti del calibro di Caravaggio, Monet e Vasari, ma anche Joan Mirò e Andy Warhol. Un motivo in più per visitare una mostra lo ha dato il Ministero della Cultura con il seguente annuncio pubblicato sul proprio sito ufficiale: “Pasqua e Pasquetta all’insegna dell’arte e della cultura. Nei giorni delle festività, infatti, musei, gallerie, aree e parchi archeologici, ville, giardini, abbazie e complessi monumentali statali resteranno aperti per consentire a tutti di godere delle bellezze artistiche, paesaggistiche e culturali italiane”.
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