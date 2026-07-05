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Le mostre d'arte da vedere nell'estate 2026 in Italia

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Silvio Frantellizzi

Silvio Frantellizzi

Giornalista

Giornalista pubblicista. Da oltre dieci anni si occupa di informazione sul web, scrivendo di sport, attualità, cronaca, motori, spettacolo e videogame.

Viaggio alla scoperta delle mostre d’arte da non perdersi in Italia per l’estate del 2026: da Van Gogh a Giorgio Milani, passando per Antony Gormley e la nuova edizione di Boccata d’Arte.

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