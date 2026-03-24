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Morto Gino Paoli, i suoi luoghi del cuore a Genova (e non solo)

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Giulia Sbaffi

Giulia Sbaffi

Web content writer

Web content writer appassionata di belle storie e di viaggi, scrive da quando ne ha memoria. Curiosa per natura, le piace tenersi informata su ciò che accade intorno a lei.

Si spegne all’età di 91 anni il grande Gino Paoli, cantautore genovese che ha segnato la storia della musica italiana con alcuni brani indimenticabili, in grado di fotografare la realtà di un’epoca ormai lontana. La sua Genova è la città che più di tutte ha potuto chiamare “casa”, il luogo dove la sua arte è cresciuta. Ma ci sono molti altri posti che sono rimasti a lungo nel suo cuore, alcuni ricordati in canzoni di grande successo, altri semplicemente racchiusi nella sua memoria. Scopriamo insieme quali sono.

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