Morto Gino Paoli, i suoi luoghi del cuore a Genova (e non solo)

Si spegne all’età di 91 anni il grande Gino Paoli, cantautore genovese che ha segnato la storia della musica italiana con alcuni brani indimenticabili, in grado di fotografare la realtà di un’epoca ormai lontana. La sua Genova è la città che più di tutte ha potuto chiamare “casa”, il luogo dove la sua arte è cresciuta. Ma ci sono molti altri posti che sono rimasti a lungo nel suo cuore, alcuni ricordati in canzoni di grande successo, altri semplicemente racchiusi nella sua memoria. Scopriamo insieme quali sono.