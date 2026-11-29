Monza si prepara a diventare una città parco grazie a un ambizioso progetto che cambierà il volto dei quartieri e il modo di vivere gli spazi urbani

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Conosciuta per il suo storico parco, Monza si prepara a ripensare il rapporto tra natura e spazio urbano attraverso un progetto che potrebbe cambiare profondamente le abitudini dei suoi abitanti, oltre a rappresentare un nuovo modello di sviluppo per le città italiane.

Perché Monza vuole diventare una città-parco

Monza custodisce il parco cintato più grande d’Europa, un patrimonio naturalistico che convive con una realtà territoriale caratterizzata da un elevato consumo di suolo.

La sfida dei prossimi anni sarà portare la natura anche nelle zone più densamente urbanizzate, affinché i cittadini possano beneficiare della presenza della vegetazione durante i loro spostamenti quotidiani, a pochi passi dalle proprie abitazioni.

A occuparsi del primo Piano del verde di Monza è Andreas Kipar, architetto e paesaggista tedesco di fama internazionale, docente al Politecnico di Milano e vincitore del Global Award for Sustainable Architecture, il quale annovera tra i suoi lavori la trasformazione urbanistica di Porta Nuova a Milano e la realizzazione del corridoio della biodiversità a Montreal, in Canada.

Come si legge sul ‘Corriere della Sera’, Kipar ha spiegato la filosofia alla base del progetto: “Monza è una città benedetta dalla presenza del parco, ma le persone ora chiedono aree verdi sotto casa. Il verde deve arrivare nelle piazze, nei quartieri. Ci vuole un’accelerazione dei processi di trasformazione, una crescita della depavimentazione per fare spazio agli alberi. Mi piacerebbe che tra qualche anno Monza sia ricordata non come la città del parco, ma come ‘città parco’”.

Uno dei principi su cui si fonda questa visione è la regola del 3-30-300, secondo la quale ogni abitante dovrebbe poter scorgere almeno tre alberi dalla finestra di casa, vivere in un quartiere con una copertura arborea del 30% e raggiungere un parco pubblico nel raggio di 300 metri; di conseguenza, per Monza sarà quindi importante creare una maggiore continuità tra le aree verdi già esistenti.

Come cambierà Monza con il nuovo Piano del verde

Il piano prevede la messa a dimora di 28 mila nuovi alberi, con l’obiettivo di incrementare le superfici ombreggiate e contrastare gli effetti del cambiamento climatico.

Le chiome degli alberi, estese su 120 ettari, sarebbero in grado di trattenere 28 mila tonnellate di anidride carbonica e produrre 21 mila tonnellate di ossigeno, secondo le stime riportate dal quotidiano.

Particolare attenzione dovrà essere dunque riservata alla scelta delle specie arboree e alle condizioni in cui cresceranno, soprattutto alla luce delle estati sempre più calde e degli eventi meteorologici estremi, come i nubifragi che nel 2023 hanno provocato ingenti danni al parco cittadino.

Un ruolo importante spetterà anche ai corsi d’acqua che attraversano il territorio monzese. “Abbiamo individuato una città blu lungo il Lambro e il canale Villoresi, una città verde e una città della cultura nel centro storico. La presenza dell’acqua è una grande ricchezza da valorizzare con aree d’ombra. L’abbiamo imparato con uno dei nostri primi interventi su Parco Nord a Milano”, ha raccontato Kipar al quotidiano.

Anche la futura metropolitana di Monza potrebbe offrire l’opportunità di riprogettare gli spazi pubblici. A questo proposito, il paesaggista ha dichiarato: “Io credo che le uscite della metropolitana di Monza dovrebbero essere l’occasione per creare spazi verdi in cui i viaggiatori siano accolti con gentilezza. Poi mi auguro che siano piantumati i viali di accesso alla città: via Borgazzi e corso Milano”.

Il nuovo Piano del verde sarà presentato alla cittadinanza il 1° dicembre 2026, nella cornice della Villa Reale, dove Andreas Kipar illustrerà la sua visione per il futuro di Monza.