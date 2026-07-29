A Montichiari passeggiate vietate: caccia al varano

Montichiari, ordinanza del Comune per vietare le passeggiate nell'area in cui si aggira il varano, mentre è partita la caccia all'animale esotico

A Montichiari, in provincia di Brescia, da giorni c’è un varano a piede libero: mentre sono partite le operazioni per la sua cattura, il sindaco ha firmato un’ordinanza con cui vieta le passeggiate nell’area in cui è stato avvistato l’animale esotico.

Vietate le passeggiate a causa del Varano: l’ordinanza a Montichiari

Nell’ordinanza emanata dal sindaco di Montichiari e pubblicata sul sito ufficiale del Comune, si legge che è stato disposto “il divieto assoluto di transito pedonale, ciclabile e di stazionamento a chiunque nella porzione di territorio delimitata a Ovest dalla Strada Provinciale SP 668 (tratto compreso tra l’intersezione con Via Patuzza e la rotatoria di Pozzo Cavato / Viale Europa); a Nord/Nord-Est dall’area agricola afferente a Località Colomberino Castellina sino al confine amministrativo con il Comune di Calcinato; a Sud dai terreni limitrofi alla zona agricola di Pozzo Cavato e all’area adiacente al Parco Acquatico Prato Blu”.

L’Amministrazione Comunale ha invitato anche tutti i cittadini e gli operatori agricoli “a segnalare tempestivamente eventuali ulteriori avvistamenti” solo ai numeri di emergenza 112 o alla Polizia Locale e di “evitare categoricamente di avvicinarsi, tentare di catturare, inseguire oppure spaventare il rettile”.

Agli operatori agricoli impegnati nelle lavorazioni dei fondi compresi nella zona in cui si aggira il varano, è stato chiesto di prestare la massima attenzione durante la guida di mezzi agricoli, mantenendo le cabine chiuse ed evitando di scendere dai veicoli in presenza di erba alta o vegetazione fitta”.

Dalle disposizioni sono esclusi “gli operatori delle Forze dell’Ordine, dei Vigili del Fuoco, della Polizia Locale, il personale sanitario e veterinario preposto, gli esperti autorizzati alle operazioni di cattura, nonché i proprietari e i conduttori dei fondi agricoli limitatamente alle sole attività di conduzione dei mezzi agricoli per il lavoro nei campi”.

Caccia al varano che si aggira tra le campagne del Bresciano

Il Comune ha reso noto che per individuare e catturare il varano sono state attivate operazioni di monitoraggio aereo mediante l’utilizzo di droni dotati di telecamera, a cura del personale della Polizia Provinciale.

I servizi straordinari di monitoraggio, perlustrazione e controllo di terra della zona interessata dalla presenza dell’animale esotico è del Comando di Polizia Locale che avrà cura di coordinarsi anche con la Polizia Provinciale, con i Nuclei Carabinieri Forestali e con il Nucleo Carabinieri CITES competente per il territorio.

Nell’ordinanza si legge che sono state posizionate due trappole/gabbie di cattura in punti strategici per catturare il rettile e metterlo in sicurezza. Tutti i provvedimenti sono arrivati in seguito alle tante segnalazioni pervenute al sindaco da parte degli agricoltori relative all’avvistamento di un esemplare di varano adulto, rettile esotico non autoctono e potenzialmente pericoloso per la popolazione.

Le segnalazioni sono state ritenute attendibili anche grazie alle prove fotografiche; il Comune, dopo aver consultato due veterinari, si è mosso per arginare il problema, anche perché la presenza dell’animale “rappresenta un concreto e imminente rischio per la pubblica incolumità, con particolare riferimento ai pedoni, ai ciclisti e ai conduttori di animali d’affezione”.

Catturato, invece, il tegu argentino avvistato in provincia di Modena: inizialmente scambiato per un’iguana, l’esemplare è stato recuperato e affidato a un centro di recupero di fauna selvatica prima che venga individuata una struttura più idonea in grado di accoglierlo.