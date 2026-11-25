Una montagna gonfiabile alta 3mila metri vicino Milano potrebbe cambiare radicalmente il profilo della pianura lombarda e avere effetti sul clima

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Una vetta più alta del Resegone potrebbe sorgere alle porte di Milano grazie a una singolare proposta ispirata a studi di ingegneria avviati quasi mezzo secolo fa per comprendere se la creazione di rilievi artificiali possa modificare il clima di un territorio.

Perché una montagna gonfiabile vicino Milano

A ipotizzare la costruzione di una montagna artificiale nella pianura a sud-est di Milano, nella zona compresa tra Melegnano, Paullo e Lodi, è stato il sito Milano Città Stato, che ha immaginato una struttura con una base larga tra i 6 e i 10 chilometri e una vetta capace di raggiungere circa 3.100 metri sul livello del mare.

Le origini di questa proposta vanno però ricercate dall’altra parte del mondo, in Australia, dove nel 1979 l’ingegnere Laurie Hogan pubblicò il volume ‘Man Made Mountain’, nel quale illustrava un piano per contrastare l’aridità di alcune regioni del Paese attraverso la costruzione di un sistema montuoso lungo il confine dell’Australia Occidentale.

Le dimensioni dell’opera avrebbero superato quelle di molte infrastrutture esistenti, dal momento che Hogan aveva previsto una catena montuosa lunga 2mila chilometri, larga 10 e alta 4mila metri, attorno alla quale sarebbero state realizzate 49 città e 180mila strutture destinate all’allevamento ittico.

L’ingegnere cercò di dare seguito alla sua proposta anche attraverso la politica e nel 1982 fondò l’Engineered Australia Plan Party, che l’anno successivo partecipò senza successo alle elezioni federali australiane; purtroppo a compromettere la fattibilità dell’opera erano soprattutto i costi e la quantità di materiale necessario, stimata successivamente in circa 400mila chilometri cubi di terra e roccia.

Una possibile alternativa arrivò nel 2008, quando l’ingegnere Alexander Bolonkin elaborò uno studio sulla realizzazione di montagne attraverso strutture pneumatiche di forma semicilindrica, la cui altezza avrebbe potuto variare dai 3 ai 5 chilometri, e a sostenerle sarebbe stata la pressione interna dell’aria, mentre un sistema di cavi avrebbe garantito l’ancoraggio al terreno.

Per il rivestimento Bolonkin ipotizzava l’impiego di una pellicola dello spessore di pochi millimetri, parzialmente trasparente. Secondo le valutazioni economiche contenute nello studio del 2008, una struttura lunga 100 chilometri e alta 5 avrebbe richiesto un investimento di circa 10 miliardi di dollari.

Come sarebbe la montagna alta 3mila metri

Alla base di queste ricerche c’è un fenomeno meteorologico noto come precipitazione orografica, che spiega come la presenza di rilievi montuosi possa influenzare la distribuzione delle piogge sul territorio.

Quando le correnti d’aria ricche di umidità incontrano un rilievo, sono costrette a raggiungere quote più elevate, dove la diminuzione della temperatura favorisce la condensazione del vapore acqueo e l’eventuale formazione di precipitazioni.

La possibilità di riprodurre artificialmente questo meccanismo ha suscitato interesse anche negli Emirati Arabi Uniti, dove nel 2016 furono avviate alcune ricerche con il contributo del National Center for Atmospheric Research statunitense.

Attraverso simulazioni meteorologiche, gli studiosi intendevano individuare le caratteristiche che un rilievo artificiale avrebbe dovuto possedere per influire sulle precipitazioni, oltre a valutare le possibili conseguenze sul clima locale. Qualunque decisione relativa alla costruzione sarebbe dipesa dai risultati di queste analisi e da ulteriori verifiche sulla fattibilità dell’intervento.

Nell’ipotesi lombarda, alla possibile funzione climatica della montagna si affiancherebbe quella turistica, in quanto la struttura immaginata alle porte del capoluogo potrebbe infatti ospitare una funivia per raggiungere la cima e piattaforme panoramiche dalle quali osservare la pianura circostante, mentre ai suoi piedi troverebbero spazio aree verdi e laghi artificiali.