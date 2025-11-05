A Bologna un annuncio immobiliare che presenta un monolocale di 10 mq a 490 euro sta facendo discutere ma anche riflettere sulla situazione affitti

Appassionata di viaggi, di trail running e di yoga, ama scoprire nuovi posti e nuove culture. Curiosa, determinata e intraprendente adora leggere ma soprattutto scrivere.

Il mercato degli affitti in Italia continua a preoccupare dato che nelle grandi città (soprattutto quelle universitarie) trovare una casa a un prezzo accessibile è diventato un’impresa. Ma è Bologna, città degli studenti per eccellenza, che la situazione in merito agli affitti sta facendo discutere. Negli ultimi tempi, infatti, si sono moltiplicati gli annunci di miniappartamenti dai prezzi folli, spesso con metrature molto limitate. Tra questi, un caso in particolare sta facendo parlare: un “monolocale” in centro messo in affitto a 490 euro al mese.

“Monolocale” a 490 euro: l’annuncio che indigna Bologna

Bologna è nota per essere una delle città italiane dove gli affitti sono più cari con canoni medi che superano in media i 700 euro al mese per una singola stanza. Negli ultimi giorni, inoltre, c’è stato un annuncio di affitto immobile che ha fatto particolarmente discutere. ‘La Repubblica’ ha riportato l’annuncio in questione che era apparso su un portale immobiliare: “Cerchi un monolocale piccolissimo, accogliente e ben posizionato nel cuore di Bologna? Questa mono-stanza è perfetta.”

Il “monolocale” in questione, 10 metri quadrati di superficie totale, si trova al piano terra di un edificio storico del 1900 nel quartiere Porto-Saragozza, una delle zone più ambite della città. L’annuncio, dai toni entusiastici, elenca anche i “comfort” dell’abitazione come l’ingresso indipendente “che offre privacy”, la pompa di calore elettrica per il riscaldamento e il bagno finestrato. È presente, inoltre, un fornello elettrico “solo per il caffè”.

Il tutto per 490 euro al mese, esclusi consumi. A denunciare il caso è stata l’associazione Piazza Grande, molto attiva nel raccogliere segnalazioni e testimonianze sul tema degli affitti in città. La situazione ha suscitato reazioni indignate sui social e l’intervento delle autorità. Secondo quanto si legge sempre su ‘La Repubblica’ la polizia locale avrebbe già avviato controlli sull’immobile e sulle condizioni di abitabilità.

Altri casi choc a Bologna negli ultimi periodi

Il “Monolocale” di 10 mq a 490 euro non è il primo, né l’unico, annuncio surreale apparso nel mercato immobiliare bolognese. Già a novembre 2024 aveva fatto scalpore un monolocale di soli 6 metri quadrati nel centro storico, proposto a 600 euro al mese. La casa, ricavata in un sottoscala, si raggiungeva tramite una scala a chiocciola e offriva una “soluzione funzionale per chi cerca indipendenza”.

In realtà, già le immagini raccontavano tutt’altro: un letto singolo incastrato accanto al piano cottura, un armadio ricavato da un pensile e una piccola finestra. Anche in questo caso, però, l’agenzia immobiliare sosteneva che il prezzo fosse in linea con il mercato, paragonando Bologna a città come Milano o Firenze.

Non meno controverso il caso di aprile 2025, quando su un portale immobiliare è apparso un magazzino di 51 metri quadri sottoterra in via San Felice, arredato come un miniappartamento e messo in vendita a 129.000 euro “trattabili”.

L’immobile, privo di finestre e luce naturale, era presentato come una “soluzione ideale nel cuore della zona universitaria”. Le foto mostravano un letto, un angolo cottura e un bagno.

La stessa Fiap (Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali) è intervenuta pubblicamente, prendendo le distanze da queste pratiche. A portare alla luce queste situazioni critiche è spesso la cooperativa Piazza Grande che è impegnata da tempo a denunciare la crisi che sta coinvolgendo la città di Bologna.