Monica Bellucci e Tim Burton hanno venduto la villa in Toscana

Monica Bellucci e Tim Burton dopo la fine della loro relazione hanno deciso di vendere la villa acquistata in Toscana a San Casciano dei Bagni

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La Toscana continua a essere una delle destinazioni più ambite per chi desidera acquistare una casa di lusso in Italia, soprattutto tra celebrità e acquirenti stranieri. Proprio qui, in particolare a San Casciano dei Bagni, qualche anno fa l’attrice Monica Bellucci e il regista Tim Burton avevano comprato casa, un luogo dove rifugiarsi e trovare relax quando lontani dal set. In questi giorni, però, gira la notizia che la coppia, terminata la relazione, avrebbe venduto la proprietà

La vendita della villa di Monica Bellucci e Tim Burton

La Toscana resta una delle aree più richieste, insieme ai grandi laghi del Nord e alle località costiere, per i personaggi famosi che vogliono comprare casa. Secondo alcune analisi di settore, il comparto delle abitazioni di lusso nel nostro Paese ha registrato una crescita significativa negli ultimi anni, con un aumento di oltre l’11% tra il 2024 e il 2025. Anche Monica Bellucci e Tim Burton avevano seguito questo trend qualche anno fa. La proprietà acquistata dalla coppia si trovava a San Casciano dei Bagni, affascinante borgo della provincia di Siena.

Il paese è conosciuto per le sue sorgenti termali già apprezzate in epoca etrusca e romana. San Casciano dei Bagni è, infatti, inserito nell’associazione dei Borghi più belli d’Italia e ha ricevuto anche la Bandiera Arancione del Touring Club Italiano. Tra i simboli del borgo spiccano le antiche terme legate alla storia del Granducato di Toscana, in particolare il complesso rinascimentale voluto da Ferdinando I de’ Medici. Negli ultimi anni la località è tornata sotto i riflettori anche per una straordinaria scoperta archeologica. Durante gli scavi nel santuario termale del Bagno Grande sono emerse numerose statue in bronzo, monete e oggetti preziosi risalenti a oltre duemila anni fa.

In questo scenario suggestivo si trovava anche la tenuta acquistata dalla Bellucci durante la sua relazione con Burton che ora sarebbe stata venduta. Si tratta di una proprietà di pregio composta da tre edifici indipendenti. Complessivamente gli spazi interni raggiungono circa 1.300 metri quadrati, distribuiti tra ambienti residenziali e zone dedicate agli ospiti. Si comincia con la villa padronale di 470 mq che si estende su ben tre livelli per poi raggiungere l’antica cascina anche questa dotata di zona giorno al primo piano e zona notte al secondo piano. Infine, il cottage indipendente di 150 mq con una zona pranzo all’aperto e due camere da letto. All’esterno, invece, oltre a un ampio giardino con piscina si trovano anche uliveti e vigneti.

Dopo la fine della relazione, la coppia avrebbe deciso di vendere la proprietà che sarebbe stata recentemente ceduta a un nuovo acquirente. Secondo indiscrezioni, la trattativa sarebbe stata gestita dalla società Lionard Luxury Real Estate, agenzia specializzata nella compravendita di immobili di prestigio.

La storia tra Monica Bellucci e Tim Burton

La relazione tra Monica Bellucci e Tim Burton aveva attirato grande attenzione mediatica sin dal suo inizio. L’attrice italiana, originaria dell’Umbria, è considerata una delle interpreti più famose del cinema europeo. Nel corso della sua carriera ha lavorato con registi di fama internazionale e ha recitato in numerose produzioni tra Italia, Francia e Hollywood. Tim Burton, invece, è uno dei registi più famosi del cinema contemporaneo.

I due hanno iniziato a frequentarsi nell’ottobre 2022, diventando rapidamente una delle coppie più affascinanti del mondo dello spettacolo. La loro relazione è stata spesso raccontata dai media internazionali, anche perché entrambi rappresentano due icone del cinema. Nonostante l’intesa, la relazione sarebbe terminata alla fine dell’estate dello scorso anno. Dopo la separazione, la decisione di vendere la proprietà in Toscana sembra rappresentare una naturale conseguenza della nuova fase delle loro vite.