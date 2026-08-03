Un annuncio immobiliare online propone in affitto un monolocale di 7 metri quadrati nel centro storico di Modena: un "record" per la città emiliana

Tra i vari siti di annunci immobiliari presenti in rete è possibile imbattersi in quello che è diventato un vero e proprio caso: si tratta di un monolocale di appena 7 metri quadrati proposto a Modena al prezzo di 330 euro al mese tra locazione e spese fisse per le utenze.

Modena, 330 euro per l’affitto di un monolocale da 7 mq

Sull’annuncio, presente ormai da diverse settimane sulle principali piattaforme immobiliari online, si parla di “piccolo monolocale” per cucinare, lavarsi, dormire e vivere e viene definito uno spazio “ideale come appoggio per brevi periodi completo di tutto l’arredo”.

Il tutto in appena 7 metri quadrati di spazio: a tal proposito si è fatto sentire il Sunia, il sindacato inquilini della Cgil, parlando di un’operazione simbolo delle speculazioni estreme nel mercato abitativo in tutta Italia.

Il monolocale in questione è praticamente una stanza situata al primo piano di un palazzo nel centro storico di Modena; dalle foto disponibili sui vari annunci online si notano un fornello portatile, un letto singolo e un bagno minuscolo con doccia e water condensati in pochissimi centimetri.

All’ingresso sono stati incastrati un piccolo armadio e un frigorifero che come spiegato dal Sunia “rendono poco agevole l’ingresso degli occupanti”. Il canone richiesto è di 200 euro al mese: il sindacato ha fatto notare come tale cifra possa “sembrare allettante per una città cara come Modena” ma bisogna aggiungere le spese, pari a circa 130 euro mensili.

Il Sunia, come riportato dal ‘Corriere della Sera’, ha sollevato i diversi problemi dell’annuncio relativo all’affitto del piccolo monolocale di Modena e al costo delle spese per le utenze:

“Si tratta di 1.560 euro all’anno, una cifra evidentemente sproporzionata per soli 7 metri quadrati, anche considerata l’assenza di gas. Se si rispettassero le proporzioni nello stesso stabile un appartamento di 90 mq pagherebbe, tra condominio e luce, oltre 20mila euro all’anno”.

Il record dell’annuncio immobiliare di Modena

Il Sunia, si legge su ‘Modena Today’, ha parlato della questione che riguarda le dimensioni del mini appartamento, spiegando che fino al 2024, il limite dimensionale per una unità immobiliare era di 28 metri quadrati che salivano a 38 in caso di due occupanti.

Successivamente, con l’introduzione di quello che è stato chiamato decreto Salvacasa, il limite è stato ridotto a 20 metri quadrati per una persona e 28 metri quadrati per due: una soluzione che secondo il sindacato ha facilitato numerose speculazioni immobiliari.

Sempre il Sunia ha fatto notare che ogni immobile al di sotto dei 20 metri quadrati non può essere proposto come abitativo. L’annuncio vale a Modena il record per l’appartamento più piccolo proposto in affitto, meno dei 9 metri quadri di un annuncio di Bologna, dei 10 di Firenze, dei 12 di Roma e dei 13 di Milano.

Dalla classifica non sono state considerate le camere in affitto all’interno di appartamenti che in alcuni casi sono al di sotto delle dimensioni in precedenza citate, ma sono state prese in esame solo unità immobiliari autonome o presunte tali.

Celebrata di recente dal Times come la città con la pausa più chic d’Italia, Modena è stata al centro di numerose operazioni immobiliari con speculazioni estreme denunciate negli anni dal Sunia con diversi rapporti prodotti con Federconsumatori e Cgil.