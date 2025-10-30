Una strana scia luminosa è stata avvistata nei cieli della Sardegna, tra Porto Torres e Sassari, che ha fatto pensare a molti fosse un missile

Un bagliore, una scia luminosa che taglia il cielo dell’alba e scompare dopo alcuni minuti. È quanto accaduto nelle prime ore del mattino del 29 ottobre nei cieli del Nord Sardegna, tra Porto Torres e Sassari, dove diversi cittadini hanno assistito a uno spettacolo tanto suggestivo che, però, sta facendo molto parlare. L’episodio, immortalato in alcuni video subito diffusi sui social, ha scatenato curiosità e interrogativi.

Missile avvistato nel cielo della Sardegna

Negli ultimi mesi Porto Torres è spesso finita al centro delle cronache per motivi insoliti o controversi. Prima, un annuncio di lavoro pubblicato da un bar sul lungomare aveva scatenato una bufera online: il post, poi rimosso, specificava che il locale cercava “cameriere e camerieri di sala preferibilmente non residenti in Sardegna”. La frase, ritenuta da molti discriminatoria, aveva provocato indignazione e acceso un dibattito sul rispetto e sulle opportunità lavorative per i residenti sardi.

Ora, a distanza di poco tempo, la città torna a far parlare di sé, ma per un motivo completamente diverso: uno strano avvistamento nel cielo che ha destato stupore e inquietudine tra gli abitanti. Tutto è accaduto poco dopo le 6:40 del mattino del 29 ottobre.

Un bagliore improvviso, visibile per diversi minuti, ha attirato l’attenzione di molti automobilisti che si trovavano lungo la strada che collega Porto Torres ad Alghero, passando per Sassari. Alcune persone si sarebbero fermate sul ciglio della carreggiata per osservare meglio quella luce che si alzava verso il cielo, come la traiettoria di un razzo o di un missile.

Il fenomeno, durato una decina di minuti, è stato filmato. I video, condivisi sui social, sono ora oggetto di verifiche da parte degli inquirenti della Questura di Sassari che dovranno capire se si sia trattato di un esperimento militare, di un fenomeno atmosferico o di altro. La Sardegna, grazie alla sua posizione strategica e alla bassa densità abitativa di alcune aree costiere, è da anni utilizzata per grandi esercitazioni militari. Al momento, però, non risultano esercitazioni militari programmate nella zona.

Le parole del testimone: “Sembrava un missile, come nei film”

Il racconto più dettagliato è quello di Lorenzo, un ausiliario che lavora all’ospedale civile di Alghero e che ogni mattina percorre la stessa tratta da Porto Torres. Le sue dichiarazioni, riportate dal quotidiano ‘La Nuova Sardegna’, aggiungono particolari a un episodio che sta facendo discutere. L’uomo, che era in auto verso il luogo di lavoro, all’altezza di Truncu Reale ho notato delle auto ferme e alcune persone che guardavano verso il cielo: “Ho guardato anche io nella stessa direzione e ho visto qualcosa che saliva verso il cielo, dal basso verso l’alto, sembrava un missile. Si vedeva benissimo la propulsione dei motori, come nelle scene dei film.”

Colpito da ciò che aveva davanti agli occhi, Lorenzo ha afferrato il suo smartphone e ha iniziato a registrare, così ‘La Nuova Sardegna’ riporta sempre il suo racconto: “Questo “missile” era dietro Sassari, zona Osilo-Chiaramonti, una fascia di territorio in cui non mi risulta che ci siano basi militari o vengano fatte esercitazioni. Ho fatto la segnalazione anche alla questura di Sassari che mi ha convocato per acquisire i video”.

Il testimone descrive la scena con precisione, cercando di chiarire che non si è trattato di un semplice riflesso o di un drone ma forse più un missile: “Ciò che ho visto aveva velocità costante all’inizio, poi si è staccato qualcosa dalla scia, ha continuato a salire verso l’alto e poi è sparito. No, non era un drone.” Le immagini, che mostrano una scia bianca e luminosa che si dissolve lentamente nel cielo, sono ora all’esame degli inquirenti. Nessuna spiegazione ufficiale è stata ancora fornita.