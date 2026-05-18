A Battipaglia il carro armato nel fiume Tusciano non è più solo una leggenda locale: tutto sul reperto storico legato alla Seconda guerra mondiale

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Per anni il mistero del carro armato nel fiume a Battipaglia è rimasto legato a una voce quasi leggendaria: nel greto del Tusciano, sotto il ponte della Speranza, si sarebbe trovato un mezzo tedesco della Seconda guerra mondiale. Le verifiche condotte dalle associazioni di ricerca storica hanno confermato che quella storia aveva un fondamento reale.

Dove è stato trovato il carro armato nel fiume a Battipaglia

Il relitto è stato individuato nel greto del fiume Tusciano, a Battipaglia, nell’area del ponte della Speranza. Secondo quanto riportato su ‘La Repubblica’, le ricerche sono state condotte dalle associazioni “Mubat” e “Avalanche 1943”, che da anni si occupano di ricostruire gli eventi legati alla Seconda guerra mondiale e, in particolare, alle vicende dell’Operazione Avalanche.

Il lavoro è partito da una segnalazione che indicava la possibile presenza di un mezzo corazzato tedesco proprio in quel punto. Il primo sopralluogo, effettuato dallo storico Pasquale Capozzolo, ha permesso di riconoscere alcune parti compatibili con un Panzer IV, tra cui elementi della torretta e dello scafo.

Il mezzo è risultato in larga parte coperto da terreno e cemento, condizione che ha reso necessario procedere con cautela e alle verifiche sul posto sono seguite ricerche d’archivio.

Un riscontro importante è arrivato dall’Imperial War Museum di Londra, dove sono conservate immagini risalenti al 1943. Le fotografie hanno documentato la presenza del carro armato nella stessa area subito dopo gli scontri del settembre di quell’anno.

In alcune immagini il mezzo appariva già danneggiato e parzialmente sommerso, con detriti attorno e con i segni di una situazione di guerra ancora molto vicina; secondo le ricostruzioni, il relitto sarebbe stato utilizzato anche come appoggio per attraversare il corso d’acqua.

Il ritrovamento, avvenuto negli anni scorsi e reso noto dopo le autorizzazioni alla divulgazione, ha richiesto una relazione dettagliata inviata alle autorità competenti.

Come si legge su La Repubblica, il Comune di Battipaglia ha precisato che “qualsiasi intervento dovrà garantire la tutela del reperto e la sua futura conservazione all’interno del territorio comunale, affinchè la comunità possa continuare a custodire una testimonianza significativa della propria memoria storica”.

Perché il ritrovamento del carro armato è così importante

Il Panzer IV era uno dei mezzi più usati dall’esercito tedesco durante il secondo conflitto mondiale, e la sua presenza nel Tusciano ha aggiunto un tassello concreto alla ricostruzione degli eventi che coinvolsero Battipaglia nel 1943.

Il territorio, in quei giorni, fu attraversato da scontri durissimi, legati allo sbarco alleato a Salerno e all’Operazione Avalanche. Il carro armato ha permesso di leggere con maggiore precisione una fase storica in cui la città e l’area circostante furono direttamente coinvolte nel conflitto.

Da Palazzo di città è stato evidenziato che “il ritrovamento rappresenta un importante contributo alla ricostruzione degli eventi che interessarono Battipaglia durante la Seconda guerra mondiale, in particolare nei giorni dell’Operazione Avalanche, quando il territorio fu teatro di durissimi combattimenti tra le forze inglesi e le unità tedesche della 16esima divisione Panzer”.

Resta aperto il tema del possibile recupero dato che la posizione del mezzo, in parte inglobato nel terreno e nel cemento, ha imposto valutazioni tecniche delicate.

Un eventuale intervento dovrebbe tenere conto della sicurezza, dello stato di conservazione e del destino finale del reperto e le associazioni hanno sottolineato la necessità di una struttura adatta a custodirlo dopo un eventuale restauro.

Il mistero, dunque, è stato sciolto e resta ora da capire quale futuro potrà avere il carro armato e in che modo potrà essere conservato come parte della memoria cittadina.