Mistero all'Arco della Pace: si è spento il braciere olimpico

Mistero all'Arco della Pace a Milano dove il braciere olimpico è rimasto spento per alcune ore. A segnalarlo sono stati dei passanti: cosa è successo

Il braciere olimpico situato all‘Arco della Pace a Milano si è spento nella notte tra venerdì 6 e sabato 7 marzo 2026: un inconveniente avvenuto proprio a ridosso dell’inizio delle Paralimpiadi Invernali di Milano-Cortina, al via dopo la Cerimonia d’Apertura andata in scena all’Arena di Verona.

Arco della Pace, il braciere olimpico si è spento all’improvviso

Finite le Olimpiadi Invernali, il braciere era stato spento in vista della partenza delle Paralimpiadi, come da prassi: l’evento è stato inaugurato con la Cerimonia dell’Arena di Verona e la Fiamma Olimpica a Milano è stata riaccesa alle 21.30.

Qualcosa, però, è andato storto e poco dopo la mezzanotte, il braciere posizionato all’Arco della Pace si era spento. Ad accorgersene sono stati alcuni passanti: come riportato dal ‘Corriere della Sera’, la notizia ha dato vita a un tam-tam durato tutta la notte.

In molti si sono chiesti il motivo per cui la fiamma del braciere olimpico fosse spenta e a rispondere ci ha pensato la Fondazione Milano Cortina che ha parlato di “problema tecnico dell’oggetto di scena”. Gli organizzatori dei Giochi Paralimpici si sono attivati subito, disponendo un intervento urgente che ha portato al ripristino del Braciere, riacceso poco prima delle 10.00 di

sabato 7 marzo 2026.

“Il braciere paralimpico presso l’Arco della Pace a Milano è rimasto temporaneamente senza fiamma – si legge in una nota diramata da parte della Fondazione Milano Cortina – a causa di un problema tecnico. La situazione è stata nel frattempo risolta e il braciere è stato riacceso“.

Nei primi giorni delle Paralimpiadi, l’Italia ha conquistato subito quattro medaglie, a cominciare dagli ori: Emanuel Perathoner nello snowboard cross uomini e Chiara Mazzel nel SuperG femminile. La Mazzel aveva già vinto un argento nella discesa libera, stessa disciplina dove Giacomo Bertagnoli ha ottenuto la medaglia di bronzo.

La Fiamma Olimpica è rimasta sempre accesa

Se il braciere all’Arco della Pace si è spento per qualche ora, la Fiamma Olimpica è rimasta comunque sempre accesa, come da tradizione per le Olimpiadi. Dalla Fondazione Milano Cortina, a tal proposito, hanno fatto sapere:

“In ogni momento, la fiamma Paralimpica è custodita in una lanterna in un luogo sicuro a Milano, in linea con il protocollo standard. Il braciere di Cortina ha continuato a bruciare senza interruzioni. Non prevediamo ulteriori criticità”. Il luogo dove la Fiamma arde senza sosta non viene comunicato per motivi di sicurezza.

Come da tradizione, la Fiamma Olimpica non si spegne mai: il sacro fuoco viene sempre assicurato, sia durante le tappe dei tedofori, sia per i braciere accesi nelle varie edizioni. Per gli spostamenti più delicati, tipo i più recenti in aereo tra la Grecia e l’Italia oppure quello nella metropolitana di Milano, la Fiamma è custodita all’interno di apposite lanterne di sicurezza, progettate appositamente per garantire la sopravvivenza del fuoco in ogni condizione.

I dispositivi sono ispirati alle lampade dei minatori e vengono realizzati utilizzando materiali moderni e resistenti, capaci di resistere agli urti e al vento e in grado anche di affrontare la pioggia e gli sbalzi di pressione che possono mettere a repentaglio la Fiamma Olimpica.

Per ragioni di sicurezza, inoltre, non esiste mai una sola Fiamma Olimpica: durante il viaggio vengono accese più lanterne contemporaneamente, in modo tale da avere sempre una riserva pronta in caso di imprevisti, come quello che ha riguardato il Braciere all’Arco della Pace.