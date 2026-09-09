Millie Bobby Brown in vacanza in Italia: dov'è stata avvistata

Millie Bobby Brown, dopo i recenti successi sullo schermo, sceglie l’Italia per concedersi qualche giorno di riposo insieme al marito e alla figlia

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L’estate italiana continua per Millie Bobby Brown, che ha condiviso sui social nuovi frammenti della sua vacanza in Italia insieme al marito Jake Bongiovi e alla figlia. Dopo una prima tappa ad agosto, l’attrice di ‘Stranger Things’ ha scelto un’altra zona del Paese per alcuni giorni in famiglia.

Dove ha soggiornato Millie Bobby Brown

A svelare la destinazione è stata la stessa attrice attraverso i contenuti pubblicati sul proprio profilo Instagram. Come riportato da ‘Vanity Fair’, Millie Bobby Brown ha soggiornato al San Sonnea Family Dolomites di Luson, località dell’Alto Adige immersa nel paesaggio montano.

Nelle fotografie e nei video condivisi il soggiorno assume una dimensione soprattutto familiare, lontana da eventi pubblici o appuntamenti legati al cinema; con lei ci sono il marito Jake Bongiovi e la bambina adottata dalla coppia nel 2025, la cui identità continua a essere protetta dai genitori.

In uno dei contenuti condivisi sui social la famiglia appare durante una passeggiata accompagnata da alcuni alpaca, mentre altre immagini mostrano animali, momenti trascorsi all’aperto e scorci della struttura.

Bongiovi ha pubblicato a sua volta alcuni ricordi della permanenza, fra cui uno scatto insieme alla moglie a tavola e immagini delle montagne viste dalla piscina.

Le Dolomiti rappresentano inoltre la seconda destinazione italiana documentata dalla coppia durante l’estate. Nel mese di agosto Brown e Bongiovi erano stati avvistati sul Lago di Como, con tappe segnalate a Bellagio, Tremezzina e Cernobbio; il viaggio è dunque proseguito verso nord-est, con il passaggio dal paesaggio lacustre della Lombardia alle montagne dell’Alto Adige.

Perché Millie Bobby Brown è in Italia

Le informazioni diffuse finora descrivono il viaggio come una vacanza in famiglia e non collegano la presenza dell’attrice in Italia a riprese cinematografiche o impegni promozionali.

Brown e Bongiovi, sposati dal 2024, hanno annunciato nell’agosto 2025 di aver accolto una figlia attraverso l’adozione e da allora hanno mantenuto una linea molto riservata sulla vita della bambina.

I contenuti pubblicati dalle Dolomiti rappresentano quindi una delle rare occasioni nelle quali la figlia compare nella narrazione social della coppia, pur senza elementi che permettano di riconoscerla.

Conclusa la parentesi italiana, per l’attrice si prepara intanto un nuovo impegno televisivo. ‘Vanity Fair’ riferisce che Brown lavorerà nuovamente con David Harbour, con il quale ha condiviso per anni il set di ‘Stranger Things’. I due saranno protagonisti di una produzione Netflix ambientata nel mondo dello spionaggio, sviluppata da Jack Thorne, già sceneggiatore di Enola Holmes e autore di Adolescence.

La storia affiderà a Harbour il ruolo di Matt Wolfe, un ex agente dell’FBI che in seguito ha intrapreso un’attività nel settore della sicurezza; Millie interpreterà Rebecca, sua figlia, la cui scomparsa durante una missione darà avvio alla vicenda. Il progetto riunirà quindi i due attori dopo l’esperienza di Hawkins, pur inserendoli in personaggi e coordinate narrative completamente differenti. Jake Bongiovi figura inoltre fra i produttori esecutivi della serie.

Prima di questo nuovo capitolo professionale, Brown ha scelto dunque l’Italia per una parte delle vacanze estive, alternando il Lago di Como alle Dolomiti altoatesine e mantenendo, anche nelle immagini condivise pubblicamente, la consueta attenzione alla privacy della figlia.