I miliardari più ricchi di ogni Paese, chi c'è al top in Italia

Giornalista pubblicista. Da oltre dieci anni si occupa di informazione sul web, scrivendo di sport, attualità, cronaca, motori, spettacolo e videogame.

Chi sono i miliardari più ricchi di ogni Paese? Lo ha rivelato Forbes in base ai dati aggiornati al mese di marzo 2026: rispetto all’anno precedente, le Nazioni con almeno un cittadino miliardario sono aumentate da 78 a 80.