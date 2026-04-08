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I miliardari più ricchi di ogni Paese, chi c'è al top in Italia
Chi sono i miliardari più ricchi di ogni Paese? Lo ha rivelato Forbes in base ai dati aggiornati al mese di marzo 2026: rispetto all’anno precedente, le Nazioni con almeno un cittadino miliardario sono aumentate da 78 a 80.
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