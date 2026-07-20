A Milano venduto un palazzo per 50 milioni: chi l'ha comprato

Milano si conferma una delle città di riferimento nel mercato immobiliare di lusso: da poco è stato venduto uno storico palazzo per 50 milioni di euro

Nuova operazione immobiliare di rilievo a Milano: nel centro del Capoluogo della Lombardia è stato venduto uno storico palazzo per 50 milioni di euro.

Venduto palazzo per 50 milioni a Milano: dov’è e la sua storia

Dagli atti della compravendita, consultati dal ‘Corriere della Sera’, risulta che la vendita del palazzo di Milano sia una delle più rilevanti operazioni immobiliari chiuse nell’ultimo anno nel Capoluogo della Lombardia.

Il lussuoso palazzo protagonista della compravendita è situato in una delle zone più rilevanti a livello immobiliare della city meneghini: si trova in via Cappuccini 6, vicinissimo a Corso Venezia e a Villa Invernizzi; l’edificio si sviluppa su quattro piani per un totale di da 3.200 metri quadrati.

Tra i precedenti proprietari dell’immobile ci sarebbero diversi membri delle famiglie Castelli Villa e Villotti, importanti famiglie con radici milanesi da secoli; la sua costruzione è stata voluta dal bisnonno Castelli Villa, un imprenditore siderurgico.

Alcune fonti riferiscono che uno dei componenti della famiglia sarebbe discendente di una delle più antiche famiglie ginevrina, con una lunga tradizione accademica, industriale e filantropica. Sul ‘CorSera’ si legge che gli appartamenti del palazzo di via Cappuccini a Milano devono essere liberati ora che è stato siglato l’acquisto.

Chi ha comprato il palazzo da 50 milioni a Milano

Sempre stando a quanto riferito dal ‘Corriere della Sera’, non si conosce l’identità del nuovo proprietario dello storico palazzo di Milano venduto per 50 milioni di ero: viene solamente riportato che l’acquirente sarebbe un investitore estero.

Il prezzo pagato supererebbe i 15.000 euro al metro quadrato per un immobile costruito nel 1911, dove avevano l’abitazione di residenza alcuni ex proprietari e c’erano anche locali in affitto di studi legali e di una società di distribuzione energetica.

L’edizione online del quotidiano ha riferito che si sa poco sull’identità dei venditori, così come su quella dell’acquirente. Sono state formulate delle ipotesi legate al futuro utilizzo del palazzo: tra le più accreditate quelle relative a una trasformazione in hotel oppure residence di lusso. Nei documenti della transazione, l’immobile è stato definito “Prezioso manufatto architettonico e vero e proprio luogo della memoria risorgimentale”.

Le grandi operazioni immobiliari di Milano

La vendita del palazzo di via Cappuccini per 50 milioni di euro si aggiunge alle numerose operazioni immobiliari andate in porto a Milano negli ultimi anni. Una delle più recenti risale al mese di febbraio del 2026, quando è stato venduto lo storico palazzo delle Cinque Giornate: si tratta Palazzo Taverna, situato in via Bigli, tra via Monte Napoleone e via Manzoni, nel cuore del capoluogo lombardo.

Questo storico edificio milanese è noto per essere stato sede del Podestà e della legazione municipale durante le Cinque Giornate di Milano: il 20 marzo del 1948, proprio nei suoi locali, venne costituito un Comitato di Guerra di cui ha fatto parte Carlo Cattaneo, mentre il giorno successivo venne formato il governo provvisorio di Milano.

Qualche mese prima, invece, un appartamento da 600 metri quadrati (più altri 100 di terrazzo panoramico) era stato venduto a 24 milioni di euro: l’immobile in questione si trova via dell’Orso, a due passi da via Brera, piazza della Scala e piazza Cordusio.