A Milano torna il Concerto di Capodanno in Piazza Duomo dopo sette anni: a confermarlo è il sindaco Beppe Sala. Caccia ai nomi che restano top secret

Dopo sette anni, torna il concerto di Capodanno in Piazza Duomo a Milano, un appuntamento che manca dal 31 dicembre 2019. L’anno successivo, infatti, l’evento venne annullato per via delle restrizioni legate alla pandemia di Covid-19 e da allora non era stato più organizzato.

Torna il concerto di Capodanno in Piazza Duomo a Milano

A confermare il ritorno del concerto di Capodanno in Piazza Duomo è stato il sindaco di Milano Beppe Sala, il quale ha dichiarato: “Il ritorno del concerto di Capodanno in Piazza Duomo è confermato, compatibilmente con il fatto che ci stiamo organizzando. Abbiamo messo e stiamo mettendo le risorse adeguate, stiamo cercando di trovare le soluzioni per poterlo fare e per far sì che sia una cosa bella, interessante, anche in accordo con il Prefetto che ci sollecita a tenere una piazza aperta ma controllata”.

Già l’anno scorso era stata avanzata l’ipotesi di tornare a organizzare il concerto di Capodanno, ma le strutture già installate in Piazza Duomo in vista delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026, incompatibili con l’allestimento con il palco, complicarono i piani, facendo slittare di dodici mesi l’atteso ritorno dell’evento musicale.

A sette anni di distanza dall’ultima volta, è arrivato il via libera da parte del Comune di Milano. Per celebrare l’arrivo del nuovo anno sono in programma due dj set in apertura di serata e tre nomi di artisti nazionali e/o internazionali che per il momento restano top secret. Da Palazzo Marino, come riportato dal ‘Corriere della Sera’, hanno fatto sapere: “Abbiamo la certezza che il concerto si farà, ma non siamo in grado di diffondere i nomi delle popstar che si esibiranno”.

Il toto-nomi e le edizioni passate del concerto di Capodanno

Come detto restano top secret i nomi degli artisti che potrebbero esibirsi in Piazza Duomo la notte tra il 31 dicembre 2026 e il primo gennaio 2027. Su ‘MilanoBiz.it’, nel provare a individuare i cantanti protagonisti dell’attesissimo evento, hanno prima escluso quelli che già sono impegnati l’ultimo dell’anno.

I Pinguini Tattici Nucleari, per esempio, suoneranno ad Arzachena, mentre Irama e Anna saranno i protagonisti del Capodanno di Olbia. Zucchero è atteso a Bari, Alfa a Sant’Antioco e Bresh a Iglesias. Sono da escludere anche altri artisti: i The Kolors che si esibiranno a Ladispoli e Francesco Gabbani, atteso in piazza del Campo a Siena.

Esclusi gli artisti precedentemente citati, si possono ipotizzare altri nomi in linea con il format ipotizzato per la serata, come Tananai, Mahmood, Angelina Mango e Blanco. C’è anche chi azzarda i nomi di Elodie, attesa al ritorno sul palco dopo una sorta di anno sabbatico trascorso lontano dalle scene, e Annalisa che a Milano sarà impegnata il 12 giugno 2027 nel mega concerto-evento allo stadio San Siro.

Occhio anche ad artisti particolarmente legati alla città di Milano come Ghali, Dargen D’Amico, Rkomi e Fedez. Non è da escludere, oltre ai cantanti italiani, anche l’eventuale presenza di un super ospite internazionale. Nell’ultimo concerto di Capodanno si alternarono sul palco allestito in Piazza Duomo Myss Keta, Coma Cose e Lo Stato Sociale che accompagnarono il pubblico con le loro sonorità verso il nuovo anno. Nell’edizione precedente si esibirono Luca Carboni e Fabri Fibra, mentre l’anno prima fu la volta di Annalisa e Mario Biondi.