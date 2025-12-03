Milano è la terza città al mondo per acquisti su OnlyFans
C’è anche un’italiana nella classifica delle città che hanno speso di più su OnlyFans nel 2025: a rivelarlo è un’indagine condotta da OnlyGuider, motore di ricerca specializzato nella nota piattaforma. L’Italia risulta la nazione europea che ha aumentato maggiormente la propria spesa al pari della Spagna, con un incremento di circa il 24% rispetto all’anno precedente. In totale nel nostro Paese sono stati spesi quasi 355 milioni di dollari, all’incirca 306 milioni di euro.
A proposito dei dati italiani, il CEO di OnlyGuider, Sam Pierce, ha dichiarato: “Non si tratta di slogan sulla creator economy si tratta di una domanda reale e misurabile – le parole di Pierce riportate dal ‘Corriere della Sera – l’appetito dell’Italia sta crescendo più velocemente di quasi tutte le nazioni occidentali”.
