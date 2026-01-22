A Milano un hotel di lusso in Stazione Centrale: primo in Italia

All'interno della Stazione Centrale di Milano nascerà un hotel di lusso: si tratta della prima volta assoluta in Italia. Le anticipazioni sul progetto

La Stazione Centrale di Milano ospiterà un hotel di lusso al suo interno: si tratta della prima volta assoluta in Italia. I lavori di ristrutturazione dell’edificio sono già partiti: il progetto prevede la nascita di una struttura alberghiera di altro profilo.

A Milano un hotel di lusso in Stazione Centrale: è il primo in Italia

Stando a quanto riportato dal ‘Corriere della Sera’, l’hotel di lusso all’interno dell’edificio della Stazione Centrale di Milano sorgerà negli spazi che fino a un paio di anni fa erano utilizzati a fini commerciali da una nota catena di fast food: al piano terra e al piano ammezzato c’erano i magazzini del ristorante aperto al livello dei binari dei treni, mentre i piani superiori sono vuoti ormai da anni.

Il progetto è frutto della collaborazione tra Grandi Stazioni Retail e Pacini Group, quest’ultimo scelto come partner operativo per la gestione e la commercializzazione della futura struttura alberghiera, dopo averne definito posizionamento, concept e ambizione internazionale.

Come riferito da ‘Ansa’, l’hotel di lusso sarà affiliato a un primario marchio alberghiero internazionale che verrà annunciato nei prossimi mesi. Per la progettazione architettonica dell’intera struttura, Grandi Stazioni Retail ha scelto lo studio Rma dell’architetto Roberto Murgia; per il design, invece, Pacini Group si è rivolto allo studio Marco Piva. Entrambe rappresentano realtà di riferimento nel panorama internazionale dell’ospitalità di alto livello.

L’obiettivo, comune sia agli interni che agli esterni della futura struttura ricettiva, è quello di coniugare il lusso e il comfort, rispettando al tempo stesso la storicità della Stazione Centrale di Milano, attiva dal 1931 e quindi molto vicina a festeggiare il secolo di vita. Principale stazione del Capoluogo Lombardo, la Stazione Centrale si trova a circa tre chilometri di distanza da Piazza Duomo: il traffico giornaliero è di oltre 320.000 passeggeri con un movimento di più di 500 treni al giorno.

Stazioni sempre più poli multifunzionali

A proposito dell’hotel di lusso all’interno della Stazione Centrale di Milano, prima volta storica in Italia, il CEO di Grandi Stazioni Retail Elena Sorlini ha parlato così: “L’arrivo della prima struttura alberghiera in una stazione italiana – si legge su ‘Ansa’ – rappresenta un passaggio fondamentale nel processo di trasformazione delle stazioni in ecosistemi complessi e plurali, luoghi sempre più integrati al tessuto urbano e capaci di offrire servizi ed esperienze sempre più diversificate”.

Emidio Pacini, CEO e Founder di Pacini Group, ha dichiarato: “Questo progetto rappresenta per Pacini Group una sfida di grande valore strategico e simbolico. Portare per la prima volta l’ospitalità all’interno di un luogo iconico come la Stazione Centrale di Milano, significa coniugare rispetto per la storia, visione contemporanea e capacità di interpretare le esigenze di una clientela internazionale”.

L’operazione testimonia come le grandi stazioni ferroviarie in Italia non siano solamente punti di transito, ma veri e propri poli multifunzionali, dove poter trovare servizi di qualità che vanno dalla ristorazione allo shopping, fino ad arrivare all’ospitalità integrata. Il progetto, tra l’altro, si inserisce in un filone internazionale, visti i diversi esempi analoghi esistenti in giro per il mondo, su tutti Londra e Tokyo.