Prende il via la Milano Fashion Week 2026: dal 22 al 28 settembre, ecco quali sono gli eventi gratis a ingresso libero della settimana della moda

Al via la Milano Fashion Week 2026: dal 22 al 28 settembre, Milano diventa la capitale della moda, ospitando i grandi marchi internazionali con sfilate ed eventi a tema: ecco quali sono quelli a ingresso libero.

Gli eventi gratis della Milano Fashion Week 2026

Il calendario della settimana della moda a Milano prevede oltre 200 eventi promossi dalla Camera Nazionale della Moda: oltre alle sfilate dei brand più prestigiosi al mondo, il cui accesso è su invito, sono disponibili anche altri appuntamenti a ingresso libero.

Nella giornata di mercoledì 23 settembre, Antonio Marras offre il grande spettacolo della moda gratis a tutti gli appassionati della Fashion Week: la sfilata della collezione Primavera Estate 2027 è in programma alle ore 12.30 presso il Giardino Vincenzo Muccioli di Milano.

Sul sito ufficiale del marchio si legge “Tutti sono invitati”, estendendo l’invito anche a chi vorrà godersi lo spettacolo in streaming, con la diretta sui canali social e il sito ufficiale del brand.

Per assistere alle proiezioni di Cinemoda, la rassegna cinematografica di Vogue Italia realizzata in collaborazione con la Cineteca Milano Arlecchino, bisogna registrarsi: l’evento è in programma venerdì 25 e sabato 26 settembre, due giornate per celebrare il rapporto tra la moda e il cinema.

La rassegna verte su una riflessione in merito al rapporto tra il cinema e la moda, con la proiezione di 12 film di altrettanti maestri internazionali, tra cui spiccano ‘Paris, Texas’ di Wim Wenders, ‘Suspiria’ di Dario Argento, ‘The Hunger’ di Tony Scott, e ‘Marc by Sofia’, documentario di Sofia Coppola.

Ingresso libero, previa registrazione, per poter accedere al CNMI Fashion Hub di Palazzo Morando: aperto dalle ore 12.00 di martedì 22 settembre per tutta la durata della settimana della moda, rappresenta un polo per incontri tra i protagonisti della Fashion Week.

Milano Fashion Week 2026: le date delle sfilate

Di seguito, invece, ecco il calendario delle sfilata della settimana della moda di Milano che va in scena nel Capoluogo della Lombardia da martedì 22 a lunedì 28 settembre 2026.

Martedì 22 settembre

Ore 12.00: Cnmi Fashion Hub Opening

Ore 14.00: Prada

Ore 15.00: Djruv Kapoor

Ore 16.00: Diesel

Ore 17.00: J.Salinas

Ore 18.00: Venerdì Pomeriggio

Ore 20.00: Vogue World Milano

Mercoledì 23 settembre

Ore 9.30: Luisa Beccaria

Ore 10.30: Jil Sander

Ore 11.30: Daniela Gregis

Ore 12.30: Antonio Marras

Ore 14.00: Fendi

Ore 15.00: Vivetta

Ore 16.00: Missoni

Ore 18.00: MM6 Maison Margiela

Ore 20.00: Onitsuka Tiger

Ore 21.00: Cnmi Gala Dinner

Giovedì 24 settembre

Ore 9.30: Max Mara

Ore 10.30: Genny

Ore 11.30: Phan Dang Hoang

Ore 12.30: Anteprima

Ore 14.00: Marni

Ore 15.00: Francesco Murano

Ore 16.00: Alberta Ferretti

Ore 18.00: Roberto Cavalli

Ore 19.00: Florania

Venerdì 25 settembre

Ore 9.30: Tod’s

Ore 10.30: Institution By Galib Gassanoff

Ore 11.30: Sportmax

Ore 12.30: Blumarine

Ore 14.00: Gucci

Ore 15.00: Simin Cracker

Ore 16.00: Elisabetta Franchi

Ore 17.00: Moschino

Ore 18.00: Luisa Spagnoli

Ore 19.00: The Attico

Sabato 26 settembre

Ore 9.30: Neithan Herbert

Ore 10.30 Ermanno Scervino

Ore 11.30: Ferragamo

Ore 12.30: Dolce e Gabbana

Ore 14.00: Msgm

Ore 15.00: Laura Biagiotti

Ore 16.00: Act N1

Ore 17.00: Marco Rambaldi

Ore 18.00: Victor-Hart

Ore 20.00: Bottega Veneta

Ore 21.00: Philipp Plein

Domenica 27 settembre

Ore 10.00: Hui

Ore 11.00: Giorgio Armani

Ore 12.00: Milano Moda Graduate

Ore 13.00: Marque’s Almeida

Ore 14.00: Casa Preti

Ore 15.00: Tell The Truth

Ore 16.00: Francesca Liberatore

Ore 17.00: Miguel Vieira

Lunedì 28 settembre (digital)