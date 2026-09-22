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Milano Fashion Week 2026, gli eventi gratis a ingresso libero

Prende il via la Milano Fashion Week 2026: dal 22 al 28 settembre, ecco quali sono gli eventi gratis a ingresso libero della settimana della moda

4 min di lettura

Milano Fashion Week

Al via la Milano Fashion Week 2026: dal 22 al 28 settembre, Milano diventa la capitale della moda, ospitando i grandi marchi internazionali con sfilate ed eventi a tema: ecco quali sono quelli a ingresso libero.

Gli eventi gratis della Milano Fashion Week 2026

Il calendario della settimana della moda a Milano prevede oltre 200 eventi promossi dalla Camera Nazionale della Moda: oltre alle sfilate dei brand più prestigiosi al mondo, il cui accesso è su invito, sono disponibili anche altri appuntamenti a ingresso libero.

Nella giornata di mercoledì 23 settembre, Antonio Marras offre il grande spettacolo della moda gratis a tutti gli appassionati della Fashion Week: la sfilata della collezione Primavera Estate 2027 è in programma alle ore 12.30 presso il Giardino Vincenzo Muccioli di Milano.

Sul sito ufficiale del marchio si legge “Tutti sono invitati”, estendendo l’invito anche a chi vorrà godersi lo spettacolo in streaming, con la diretta sui canali social e il sito ufficiale del brand.

Per assistere alle proiezioni di Cinemoda, la rassegna cinematografica di Vogue Italia realizzata in collaborazione con la Cineteca Milano Arlecchino, bisogna registrarsi: l’evento è in programma venerdì 25 e sabato 26 settembre, due giornate per celebrare il rapporto tra la moda e il cinema.

La rassegna verte su una riflessione in merito al rapporto tra il cinema e la moda, con la proiezione di 12 film di altrettanti maestri internazionali, tra cui spiccano ‘Paris, Texas’ di Wim Wenders, ‘Suspiria’ di Dario Argento, ‘The Hunger’ di Tony Scott, e ‘Marc by Sofia’, documentario di Sofia Coppola.

Ingresso libero, previa registrazione, per poter accedere al CNMI Fashion Hub di Palazzo Morando: aperto dalle ore 12.00 di martedì 22 settembre per tutta la durata della settimana della moda, rappresenta un polo per incontri tra i protagonisti della Fashion Week.

Milano Fashion Week 2026: le date delle sfilate

Di seguito, invece, ecco il calendario delle sfilata della settimana della moda di Milano che va in scena nel Capoluogo della Lombardia da martedì 22 a lunedì 28 settembre 2026.

Martedì 22 settembre

  • Ore 12.00: Cnmi Fashion Hub Opening
  • Ore 14.00: Prada
  • Ore 15.00: Djruv Kapoor
  • Ore 16.00: Diesel
  • Ore 17.00: J.Salinas
  • Ore 18.00: Venerdì Pomeriggio
  • Ore 20.00: Vogue World Milano

Mercoledì 23 settembre

  • Ore 9.30: Luisa Beccaria
  • Ore 10.30: Jil Sander
  • Ore 11.30: Daniela Gregis
  • Ore 12.30: Antonio Marras
  • Ore 14.00: Fendi
  • Ore 15.00: Vivetta
  • Ore 16.00: Missoni
  • Ore 18.00: MM6 Maison Margiela
  • Ore 20.00: Onitsuka Tiger
  • Ore 21.00: Cnmi Gala Dinner

Giovedì 24 settembre

  • Ore 9.30: Max Mara
  • Ore 10.30: Genny
  • Ore 11.30: Phan Dang Hoang
  • Ore 12.30: Anteprima
  • Ore 14.00: Marni
  • Ore 15.00: Francesco Murano
  • Ore 16.00: Alberta Ferretti
  • Ore 18.00: Roberto Cavalli
  • Ore 19.00: Florania

Venerdì 25 settembre

  • Ore 9.30: Tod’s
  • Ore 10.30: Institution By Galib Gassanoff
  • Ore 11.30: Sportmax
  • Ore 12.30: Blumarine
  • Ore 14.00: Gucci
  • Ore 15.00: Simin Cracker
  • Ore 16.00: Elisabetta Franchi
  • Ore 17.00: Moschino
  • Ore 18.00: Luisa Spagnoli
  • Ore 19.00: The Attico

Sabato 26 settembre

  • Ore 9.30: Neithan Herbert
  • Ore 10.30 Ermanno Scervino
  • Ore 11.30: Ferragamo
  • Ore 12.30: Dolce e Gabbana
  • Ore 14.00: Msgm
  • Ore 15.00: Laura Biagiotti
  • Ore 16.00: Act N1
  • Ore 17.00: Marco Rambaldi
  • Ore 18.00: Victor-Hart
  • Ore 20.00: Bottega Veneta
  • Ore 21.00: Philipp Plein

Domenica 27 settembre

  • Ore 10.00: Hui
  • Ore 11.00: Giorgio Armani
  • Ore 12.00: Milano Moda Graduate
  • Ore 13.00: Marque’s Almeida
  • Ore 14.00: Casa Preti
  • Ore 15.00: Tell The Truth
  • Ore 16.00: Francesca Liberatore
  • Ore 17.00: Miguel Vieira

Lunedì 28 settembre (digital)

  • Ore 9.30: Uni Form
  • Ore 10.00: Nadya Dzyak
  • Ore 10.30: Timisola Shasanya
  • Ore 11.00: Mastewal Alemu
  • Ore 12.00: Banke Kuku
  • Ore 12.30: Rechenberg.

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