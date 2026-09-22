Milano Fashion Week 2026, gli eventi gratis a ingresso libero
Prende il via la Milano Fashion Week 2026: dal 22 al 28 settembre, ecco quali sono gli eventi gratis a ingresso libero della settimana della moda
Al via la Milano Fashion Week 2026: dal 22 al 28 settembre, Milano diventa la capitale della moda, ospitando i grandi marchi internazionali con sfilate ed eventi a tema: ecco quali sono quelli a ingresso libero.
Gli eventi gratis della Milano Fashion Week 2026
Il calendario della settimana della moda a Milano prevede oltre 200 eventi promossi dalla Camera Nazionale della Moda: oltre alle sfilate dei brand più prestigiosi al mondo, il cui accesso è su invito, sono disponibili anche altri appuntamenti a ingresso libero.
Nella giornata di mercoledì 23 settembre, Antonio Marras offre il grande spettacolo della moda gratis a tutti gli appassionati della Fashion Week: la sfilata della collezione Primavera Estate 2027 è in programma alle ore 12.30 presso il Giardino Vincenzo Muccioli di Milano.
Sul sito ufficiale del marchio si legge “Tutti sono invitati”, estendendo l’invito anche a chi vorrà godersi lo spettacolo in streaming, con la diretta sui canali social e il sito ufficiale del brand.
Per assistere alle proiezioni di Cinemoda, la rassegna cinematografica di Vogue Italia realizzata in collaborazione con la Cineteca Milano Arlecchino, bisogna registrarsi: l’evento è in programma venerdì 25 e sabato 26 settembre, due giornate per celebrare il rapporto tra la moda e il cinema.
La rassegna verte su una riflessione in merito al rapporto tra il cinema e la moda, con la proiezione di 12 film di altrettanti maestri internazionali, tra cui spiccano ‘Paris, Texas’ di Wim Wenders, ‘Suspiria’ di Dario Argento, ‘The Hunger’ di Tony Scott, e ‘Marc by Sofia’, documentario di Sofia Coppola.
Ingresso libero, previa registrazione, per poter accedere al CNMI Fashion Hub di Palazzo Morando: aperto dalle ore 12.00 di martedì 22 settembre per tutta la durata della settimana della moda, rappresenta un polo per incontri tra i protagonisti della Fashion Week.
Milano Fashion Week 2026: le date delle sfilate
Di seguito, invece, ecco il calendario delle sfilata della settimana della moda di Milano che va in scena nel Capoluogo della Lombardia da martedì 22 a lunedì 28 settembre 2026.
Martedì 22 settembre
- Ore 12.00: Cnmi Fashion Hub Opening
- Ore 14.00: Prada
- Ore 15.00: Djruv Kapoor
- Ore 16.00: Diesel
- Ore 17.00: J.Salinas
- Ore 18.00: Venerdì Pomeriggio
- Ore 20.00: Vogue World Milano
Mercoledì 23 settembre
- Ore 9.30: Luisa Beccaria
- Ore 10.30: Jil Sander
- Ore 11.30: Daniela Gregis
- Ore 12.30: Antonio Marras
- Ore 14.00: Fendi
- Ore 15.00: Vivetta
- Ore 16.00: Missoni
- Ore 18.00: MM6 Maison Margiela
- Ore 20.00: Onitsuka Tiger
- Ore 21.00: Cnmi Gala Dinner
Giovedì 24 settembre
- Ore 9.30: Max Mara
- Ore 10.30: Genny
- Ore 11.30: Phan Dang Hoang
- Ore 12.30: Anteprima
- Ore 14.00: Marni
- Ore 15.00: Francesco Murano
- Ore 16.00: Alberta Ferretti
- Ore 18.00: Roberto Cavalli
- Ore 19.00: Florania
Venerdì 25 settembre
- Ore 9.30: Tod’s
- Ore 10.30: Institution By Galib Gassanoff
- Ore 11.30: Sportmax
- Ore 12.30: Blumarine
- Ore 14.00: Gucci
- Ore 15.00: Simin Cracker
- Ore 16.00: Elisabetta Franchi
- Ore 17.00: Moschino
- Ore 18.00: Luisa Spagnoli
- Ore 19.00: The Attico
Sabato 26 settembre
- Ore 9.30: Neithan Herbert
- Ore 10.30 Ermanno Scervino
- Ore 11.30: Ferragamo
- Ore 12.30: Dolce e Gabbana
- Ore 14.00: Msgm
- Ore 15.00: Laura Biagiotti
- Ore 16.00: Act N1
- Ore 17.00: Marco Rambaldi
- Ore 18.00: Victor-Hart
- Ore 20.00: Bottega Veneta
- Ore 21.00: Philipp Plein
Domenica 27 settembre
- Ore 10.00: Hui
- Ore 11.00: Giorgio Armani
- Ore 12.00: Milano Moda Graduate
- Ore 13.00: Marque’s Almeida
- Ore 14.00: Casa Preti
- Ore 15.00: Tell The Truth
- Ore 16.00: Francesca Liberatore
- Ore 17.00: Miguel Vieira
Lunedì 28 settembre (digital)
- Ore 9.30: Uni Form
- Ore 10.00: Nadya Dzyak
- Ore 10.30: Timisola Shasanya
- Ore 11.00: Mastewal Alemu
- Ore 12.00: Banke Kuku
- Ore 12.30: Rechenberg.
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