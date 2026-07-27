A Milano il distributore di benzina più caro d'Italia: i prezzi

Rincari carburanti, il distributore più caro d'Italia si trova a Milano: ecco i prezzi di benzina e diesel e le differenze con le città più economiche

I prezzi dei carburanti continuano a salire in Italia, soprattutto per via del delicato equilibro geopolitico in Medio Oriente: se fare benzina costa caro su tutto il territorio nazionale, c’è un distributore da record con i prezzi più alti di tutto il Paese.

Quanto costa la benzina nel distributore più caro d’Italia

Il distributore più caro d’Italia si trova a Milano, in via Correggio, un viale alberato con palazzine liberty immerse nella zona residenziale del distretto Fiera Bolla, non troppo distante dal centro del capoluogo lombardo.

Come riportato dal ‘Corriere della Sera’, nel distributore in questione non è previsto il self service e il rifornimento avviene solo nella modalità servito. Il titolo di più caro del nostro Paese arriva dal Codacons, ma c’è da dire che anche gli automobilisti potevano iniziare a intuirlo guardando i prezzi.

Il diesel si paga 2,735 euro al litro, mentre la benzina 2,699 euro al litro: prezzi elevati che in molti casi ‘selezionano’ la clientela, scoraggiando chi ha bisogno di fare il pieno alla propria auto. Il listino, poi, è più alto anche rispetto ai prezzi esposti nelle autostrade, dove fare benzina costa tendenzialmente di più.

C’è da dire che la situazione non migliora nell’hinterland milanese, dove i prezzi restano alti, in linea con quanto succede in tutta Italia, da mesi alle prese con i rincari sui carburanti: a Muggiano prezzo medio di 2,139 euro per il diesel, ad Assago 2,439 euro.

Dove costa meno fare benzina in Italia

In un periodo storico caratterizzato da forti rincari, diventa preziosa la Mappa Carburanti, piattaforma gratuita ideata dal fiorentino Niccolò Donati, professionista che lavora nel mondo della finanza: è nata per consentire agli automobilisti italiani di sapere, in pochi secondi, dove conviene fare rifornimento.

La mappa, consultabile gratuitamente da ogni dispositivo senza la necessità di registrarsi o scaricare applicazioni, utilizza solo i dati ufficiali dell’osservatorio prezzi carburanti del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e viene aggiornata ogni giorno.

La piattaforma è molto intuitiva, basta spostarsi sulla zona d’interesse per vedere comparire i distributori con un sistema di colori che permette di capire subito quali sono i più convenienti; i prezzi più bassi vengono evidenziati in verde, i medi in gradazioni che vanno dal verde chiaro al giallo e all’arancione, mentre i più costosi con il rosso. Sul sito viene spiegato che i prezzi medi per città sono calcolati sui distributori situati entro una distanza di circa sette chilometri dal centro del Capoluogo, utilizzando il prezzo self-service quando è disponibile.

Sul sito sono presenti anche le classifiche delle città con i prezzi più bassi e più alti. Per quanto riguarda la benzina (prezzi aggiornati al 21 luglio 2026) Viterbo è la meno cara con un prezzo medio di 1,879 euro al litro, seguita da Ascoli Piceno (1,884 euro al litro), Grosseto (1,888 euro al litro), Asti (1,891 euro al litro) e Macerata (1,893 euro al litro).

Rieti guida la classifica delle città più economiche per i prezzi del diesel con una media di 2,021 euro al litro; seconda posizione per Ascoli Piceno (2,027 euro al litro) e terza per Viterbo (2,036 euro al litro). Al quarto posto troviamo Carbonia (2,041 euro al litro) che precede Macerata (2,048 euro al litro).