Per Milano Cortina il treno di cioccolato più lungo al mondo

Realizzato per le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 il treno di cioccolato più lungo al mondo, un'eccellenza presentata al pubblico a Palazzo Lombardia

Winter Games Express, il modellino ferroviario al cacao della lunghezza di 55.27 metri è entrato nel Guinness dei Primati, ottenendo il titolo di treno di cioccolato più lungo al mondo: è stato realizzato in occasione delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026.

Per Milano-Cortina 2026 il treno di cioccolato più lungo al mondo

La misurazione da parte dei giudici del Guinness World Records è avvenuta in piazza Città di Lombardia a Milano, sotto gli occhi del Presidente della Regione Attilio Fontana, il quale ha manifestato così la sua soddisfazione: “Con eventi come questo – si legge su ‘Repubblica’ – dimostriamo che Milano-Cortina 2026 non è solo sport, ma promozione dei territori, delle imprese e del saper fare lombardo”.

Il treno di cioccolato più lungo al mondo, come detto, si chiama Winter Games Express: è lungo 55.27 metri e pesa 28 quintali. Questa dolcezza da record è stata realizzata da un team che ha visto la partecipazione di membri del Consorzio Pasticceri Artigiani & Gelatieri dell’Associazione Artigiani di Brescia e Provincia, insieme al Consorzio Pasticceri di Bergamo, agli studenti del CAST (Istituto Italiano di Arti Culinari e Ospitalità) e a diversi partner internazionali. Il tutto coordinato da Andrew Farrugia, docente dell’Institute of tourism studies di Malta nonché detentore del precedente primato.

Il Winter Games Express è stato concepito proprio con l’obiettivo di infrangere il record ed entrare nel Guinness dei Primati. I lavori sono iniziati nel mese di ottobre del 2025 presso i laboratori Minetti 1980, dove sono state realizzate le carrozze che compongono il treno, utilizzando il cioccolato fornito da da Belcolade Italia, parte di Puratos Italia, marchio di cioccolato professionale che unisce l’autentica tradizione belga ai prodotti di altissima qualità dedicati a pasticceri, cioccolatieri e professionisti del settore.

Le varie carrozze di cioccolato, successivamente, sono state trasferite a Milano da Brivio & Viganò, azienda leader nel settore della logistica e dei trasporti, per l’assemblaggio finale di tutti i componenti e la prima esposizione al pubblico presso Palazzo Lombardia, dove ha avuto luogo anche la misurazione dei giudici del Guinness World Records.

L’iniziativa benefica e le tappe del treno di cioccolato

Al treno di cioccolato più lungo al mondo è legata anche un’iniziativa benefica: durante l’evento di Piazza Lombardia in vista dei Giochi Invernali, sono state messe in vendita delle tavolette di cioccolato realizzate per l’occasione, il cui ricavato verrà devoluto all’Associazione cure palliative ODV-ETS di Bergamo e alla Puttinu Cares Foundation a Malta.

I consiglieri regionali Giovanni Malanchini e Roberto Anelli, tra i promotori dell’iniziativa, hanno spiegato: “Questa bellissima iniziativa racconta al meglio lo spirito della Lombardia, la qualità dei nostri artigiani, la forza del volontariato e quella naturale apertura internazionale che da sempre contraddistingue il nostro territorio, modo concreto per valorizzare la nostra regione e allo stesso tempo fare un gesto di attenzione verso chi ha più bisogno”.

Dopo Milano il treno di cioccolato si sposterà allo scalo bergamasco di Orio al Serio, uno dei migliori aeroporti in Italia, dove verrà esposto fino al 20 gennaio, prima di raggiungere il Centro Commerciale Elnos di Brescia, per un’ulteriore esposizione in programma dal 21 febbraio al 10 marzo, tutti appuntamenti finalizzati a sostenere il progetto solidale.