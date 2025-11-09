Prenotare un weekend in Valtellina per assistere alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 costa quasi come una vacanza ai Caraibi: i prezzi sono alle stelle

Anche la Valtellina si prepara alle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026: la nota destinazione turistica ospiterà alcune competizioni tra le località sciistiche di Bormio e Livigno, attirando tantissimi appassionati di sport e semplici curiosi. In questi giorni è boom di prenotazioni nelle strutture ricettive della zona, e – come sempre accade davanti ad eventi di importanza internazionale – l’enorme domanda scatena un fenomeno ben conosciuto: l’aumento dei prezzi. Per poter soggiornare in Valtellina durante i Giochi Olimpici, bisogna ormai mettere a budget una cifra non molto lontana da quella necessaria per una vacanza ai Caraibi. Ecco cosa rivelano le prime stime di Altroconsumo.

Quanto costa prenotare in Valtellina per le Olimpiadi 2026

Le Olimpiadi di Milano-Cortina, che si terranno dal 6 al 22 febbraio 2026, coinvolgeranno quattro diverse località in cui si svolgeranno le varie discipline: oltre alla città di Milano e al comprensorio di Cortina d’Ampezzo, le competizioni avranno luogo anche in Valtellina e in Val di Fiemme. Inutile dire che è già boom di prenotazioni in tutte le destinazioni citate, mentre i turisti iniziano ad organizzare la loro prossima vacanza per assistere ai Giochi Olimpici invernali. E nascono le prime polemiche: i prezzi sono infatti schizzati alle stelle, come rivela un’indagine di Altroconsumo.

I costi da sostenere per un weekend in una delle località delle Olimpiadi durante le competizioni, comprensivi di alloggio, biglietti e trasporti, si aggirano attorno ai 1.800 euro di media, con picchi di oltre 3.000 euro. Cifre da far girare la testa, soprattutto se paragonate a quelle che si spenderebbero, nelle stesse destinazioni, soltanto un mese prima: a gennaio 2026, infatti, i prezzi sono decisamente più bassi – in linea con quelli delle altre località turistiche di montagna in Italia.

Non sorprende che i costi più alti riguardino gli alloggi, e che Cortina d’Ampezzo sia in cima alla classifica delle mete più costose. Secondo Altroconsumo, i prezzi sono quadruplicati rispetto a quelli di gennaio e, nella località ai piedi delle Dolomiti, superano i 2.300 euro per un weekend. In Valtellina si può spendere leggermente meno, attorno ai 1.800 euro, ma siamo comunque davanti ad un repentino aumento delle tariffe stagionali. Insomma, la polemica non si fa attendere: organizzare un fine settimana in Valtellina costa quasi come una vacanza ai Caraibi.

L’effetto delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026

La Valtellina non è l’unica a subire l’effetto delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, come abbiamo già visto. Oltre alle cifre record raggiunte a Cortina d’Ampezzo, dove gli appartamenti in affitto su Airbnb possono addirittura arrivare a 4.800 euro per due notti, il budget necessario per assistere ai Giochi Olimpici è decisamente aumentato anche a Milano e in Val di Fiemme. Sebbene si parli di tariffe più accessibili, che si aggirano attorno ai 500 euro, il rincaro è evidente.

Bisogna poi aggiungere la spesa necessaria per i biglietti: alcune competizioni sono decisamente più economiche per gli spettatori, altre invece hanno un costo notevole. Al di sotto dei 100 euro, ad esempio, si classificano discipline come l’hockey su ghiaccio, il biathlon, il curling, lo sci di fondo e lo snowboard. Mentre il pattinaggio di figura può costare fino a 280 euro a persona. Insomma, per organizzare un weekend all’insegna delle Olimpiadi è necessario pianificare tutto con cura – e con largo anticipo. Resta solo un’incognita: quella dei trasporti. Non sono ancora disponibili le tariffi per i biglietti ferroviari di febbraio 2026, quindi è impossibile fare una stima reale del costo totale da sostenere per chi arriva da lontano.