Milano Cortina, mappe digitali per non perdersi nulla

TuttoCittà lancia una sezione tematica dedicata alle olimpiadi invernali che permette di esplorare su mappa città, impianti e discipline dei Giochi Invernali

InItalia è il magazine che attraverso notizie, curiosità e approfondimenti racconta le eccellenze, l'arte, la cultura e il lifestyle dalle città italiane

In occasione delle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026, TuttoCittà, primo player italiano delle mappe digitali, lancia una nuova sezione tematica dedicata all’evento, pensata per offrire agli utenti uno strumento semplice, immediato e visivo per esplorare i territori protagonisti dei Giochi.

Il nuovo tab consente di visualizzare direttamente su mappa tutte le città e le località che ospiteranno le competizioni olimpiche. Attraverso i pin point, gli utenti possono scoprire impianti sportivi, strutture coinvolte e discipline in programma, trasformando la mappa in un vero e proprio contenuto editoriale interattivo.

Un progetto che rafforza il ruolo di TuttoCittà non solo come strumento di orientamento e navigazione, ma anche come piattaforma digitale affidabile di scoperta e informazione territoriale, al servizio di utenti, turisti e appassionati in vista di uno dei principali eventi sportivi internazionali. Le Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 rappresentano un appuntamento di rilevanza mondiale, con un forte impatto mediatico, turistico ed economico sui territori coinvolti. Il tab dedicato risponde alle esigenze di viaggiatori e utenti che vogliono orientarsi e pianificare gli spostamenti, dei media che raccontano l’avvicinamento ai Giochi e degli stakeholder locali e istituzionali interessati alla valorizzazione delle aree coinvolte.

Si tratta di una novità assoluta per TuttoCittà: una sezione tematica sviluppata per un grande evento internazionale che utilizza la mappa come strumento editoriale, arricchisce l’esperienza di navigazione con contenuti contestuali e geolocalizzati e valorizza il territorio oltre il singolo evento sportivo. “Vogliamo offrire agli utenti uno strumento semplice e intuitivo per scoprire i luoghi delle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026, valorizzando territori, impianti e discipline”, commenta Roberto Pierri, Chief Directories, Online Channel & Telesales Officer di Italiaonline. Attualità, immediatezza e facilità di esplorazione sono i tratti distintivi del tab Milano Cortina 2026, insieme a affidabilità delle informazioni e integrazione tra mappa, contenuto e servizio, elementi che differenziano TuttoCittà da mappe generaliste, siti sportivi e portali turistici.