Anche Milano ha il suo "Colosseo": quando inaugura il Parco Pan

L'anfiteatro romano di Milano sta per tornare ai suoi antichi fasti: presto sarà inaugurato Parco Pan, un'opera monumentale da record

Imponente quasi come il “fratello” maggiore che tutti conoscono, l’anfiteatro romano di Milano sta per tornare al suo antico splendore: presto verrà inaugurato Parco Pan, il nuovo progetto urbanistico che regalerà alla città uno dei più interessanti percorsi archeologici d’Europa. I lavori, iniziati ormai sei anni fa, stanno per concludersi e porteranno alla nascita di un’opera monumentale che permetterà di riscoprire un importante tassello di storia dell’antico Impero Romano.

Come sarà Parco Pan, il “Colosseo” di Milano

Situato tra le vie De Amicis, Conca del Naviglio e Arena, il “Colosseo” di Milano sta per tornare in vita: si tratta di Parco Pan, il “Parco Amphitheatrum Naturae” che nascerà da un progetto urbanistico rivoluzionario, in grado di riportare un pezzetto dell’antica Mediolanum imperiale nel tessuto di una metropoli sempre più moderna. È qui che in passato, appena al di fuori della cinta muraria dell’allora centro cittadino, sorgeva il monumentale anfiteatro romano che, di poco più piccolo rispetto al “fratello” ben più conosciuto, era il terzo per dimensioni in tutta l’Italia imperiale.

Parco Pan sarà un’opera grandiosa, che armonizza perfettamente le vestigia archeologiche di Milano con la natura circostante, pur in un ambiente urbanizzato. Il progetto è imponente: quello che vedrà presto la luce sarà il più grande parco archeologico urbano green d’Europa. I visitatori potranno passeggiare lungo i camminamenti perimetrali sopraelevati per ammirare le aree archeologiche sottostanti, illuminate da tralicci adornati con viti rampicanti. Grande importanza è stata data alla vegetazione già esistente, tra cui un meraviglioso glicine e un platano secolare che sono stati protetti durante la realizzazione del cantiere.

“L’intento era quello di ricreare con elementi vegetali l’impronta delle architetture scomparse, integrando nella natura le strutture lasciate a vista. L’acronimo [Pan – “Parco Amphitheatrum Naturae”, ndr] è un richiamo al dio greco della natura, simbolo di vita, al posto della concezione dell’anfiteatro come luogo di morte” – ha dichiarato Antonella Ranaldi, ex soprintendente delle belle arti e paesaggio. Ma il parco non sarà solamente un’area archeologica: durante i lavori, è stata predisposta una buca orchestrale coperta da una pedana semovente e circondata da 60mila ceppi di robinia fonoassorbente, dove si terranno eventi e concerti – alcuni dei quali in collaborazione con il Teatro alla Scala.

Quando sarà inaugurato Parco Pan

I lavori per riportare l’anfiteatro di Mediolanum al suo antico splendore sono iniziati nel 2019: il cantiere si è rivelato una vera sfida, soprattutto perché il monumento fu in passato smantellato pezzo per pezzo, tanto da essersene persa la memoria per lunghissimo tempo. Solo nel 1936 vennero trovati i suoi resti, e si dovette aspettare ancora molto per organizzare un restauro volto a far risplendere nuovamente quest’opera grandiosa. Il progetto, voluto dalla Soprintendenza e seguito attentamente dall’architetto Attilio Stocchi, è stato finanziato con 6,6 milioni di euro.

Ci sono voluti diversi anni per completare le prime fasi dei lavori, anche a causa dei numerosi ritrovamenti che hanno richiesto precauzioni particolari. Ma adesso ci siamo quasi: dopo uno slittamento di qualche mese sull’inaugurazione, originariamente prevista per l’autunno del 2025, ormai il traguardo è stato quasi raggiunto. Il taglio del nastro dovrebbe avvenire entro maggio 2026, quando finalmente Parco Pan sarà aperto al pubblico regalandoci un tassello di storia dell’antica città di Mediolanum.