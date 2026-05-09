A Milano case da 2 milioni vendute in pochi giorni: le zone top

Mercato immobiliare sempre in fermento a Milano, dove case da oltre 2 milioni di euro vengono vendute nel giro di pochi giorni: ecco le zone top

Il mercato immobiliare di Milano è tra i più ferventi in Italia: il Capoluogo della Lombardia è gettonatissimo e ci sono casi in cui abitazioni valutate milioni di euro vengono venduta nel giro di pochi giorni.

Milano, in pochi giorni vendute casa da milioni di euro

Il ‘Corriere della Sera’ ha riportato degli esempi che fotografano al meglio lo stato del mercato immobiliare meneghino: in un palazzo di via Vivaio 10 il cantiere praticamente non ha avuto nemmeno il tempo di iniziare che le case sono state già tutte vendute al prezzo di 25.000 euro al metro quadrato.

Operazione ‘lampo’ anche in via XX Settembre, dove un’abitazione è stata venduta tramite consulente immobiliare a 40.000 euro al metro quadrato in cinque giorni di tempo. Allo stato attuale, per vendere un immobile a Milano è un’operazione che richiede sempre meno tempo, con prezzi medi che sfiorano i 2 milioni di euro, stando a quanto riferito dall’Osservatorio del mercato residenziale di lusso di Immobiliare.it Insights.

Nel Capoluogo lombardo le compravendite di case con prezzi da capogiro sono praticamente raddoppiate nel giro di cinque anni ed è in aumento anche la superficie degli attici e dei super attici disponibili sul mercato, il 50% in più. Attici e super attici rappresentano un valore di mercato da 8,74 miliardi di euro, circa il 12% del mercato nazionale del lusso.

Tra le caratteristiche più richieste dagli acquirenti interessati ad acquistare immobili, in cima alle preferenze troviamo balcone e terrazzo. “Il terrazzo è la caratteristica più richiesta dagli utenti che cercano un immobile da acquistare sul nostro portale – ha spiegato Paolo Giabardo, direttore generale di Immobiliare.it – totalizza infatti il 38% delle ricerche complessive e si colloca davanti ad altri plus spesso considerati essenziali, come per esempio l’ascensore”.

La domanda ha portato a un riallineamento dei prezzi, con un divario evidente tra gli immobili dotati di terrazzo e quelli senza: a Milano, per esempio, acquistare un’abitazione dotata di terrazzo o balcone costa mediamente 433 euro al metro quadrato in più rispetto a una sprovvista di tale caratteristica.

Le zone top del mercato immobiliare di Milano

Al netto di un mercato immobiliare che risulta molto dinamico in tutta la città, ci sono zone di Milano che per un motivo o per l’altro fanno più gola agli investitori, a cominciare dal Centro Storico, da sempre gettonatissimo.

Molto richiesta anche tutta la zona del Quadrilatero della Moda, basti pensare al palazzo di via Monte Napoleone 8 acquistato qualche tempo fa dal gruppo Kering per circa 1,2 miliardi di euro: lo stesso gruppo, di recente, lo ha rimesso sul mercato, puntando a cederne l’80%, mossa che si inserisce in una strategia di ottimizzazione del portafoglio immobiliare della società operante nel settore del lusso a livello internazionale.

Un’altra zona molto richiesta e con i prezzi più alti è quella di San Siro, seguita da Porta Nuova e Arco della Pace, in grande spolvero negli ultimi mesi. In molti decidono di comprare casa in quelle determinate aree più come investimento che per viverci: per questo motivo, gli immobili tendono a passare di mano più volte, facendo aumentare il numero totale delle compravendite.