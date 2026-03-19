Come da tradizione, in occasione della Festa del Papà 2026 si mangiano le zeppole di San Giuseppe: ecco dove si possono assaporare le più buone

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In Italia, da grandissimi appassionati di cucina, abbiamo un dolce praticamente per ogni occasione. E per la Festa del Papà? Ci sono le deliziose zeppole di San Giuseppe, ricetta tipica della pasticceria campana, che – seppur con piccole varianti – si ritrova nella tradizione culinaria di gran parte del Paese. Nonostante qualche controversia sulle loro origini, le zeppole sono senza alcun dubbio una delle prelibatezze più conosciute di Napoli: è qui che si possono gustare le più buone, preparate seguendo la ricetta tradizionale con ingredienti genuini. Ecco quali sono, secondo Gambero Rosso, le pasticcerie che offrono le migliori per celebrare la Festa del Papà 2026.

Dove mangiare le migliori zeppole di San Giuseppe

Piccoli capolavori della pasticceria napoletana, le zeppole di San Giuseppe vengono preparate secondo tradizione per celebrare la Festa del Papà: realizzate in pasta choux farcita con deliziosa crema pasticcera e guarnita con amarene, sono una vera e propria bontà. Dove mangiare le migliori? Se vi trovate a passeggiare per le viuzze di Napoli, ci sono molte pasticcerie che rientrano, a pieno titolo, tra quelle da provare assolutamente. Come ad esempio Scaturchio, una delle insegne storiche della parte più antica della città, in piazza San Domenico Maggiore. Per chi arriva (o è in partenza), la nuova sede all’interno della Stazione Centrale è il punto di riferimento per mangiare un buon dolce – o in questo caso una zeppola di San Giuseppe.

È invece in piazza del Plebiscito, nel pieno centro storico di Napoli, che si affaccia il Gran Caffè Gambrinus: nato durante l’Unità d’Italia come circolo letterario, è oggi un vero pezzo di storia della città. Nei pressi dei Quartieri Spagnoli, dove le stradine si fanno più strette e si respira un’atmosfera più autentica, la Pasticceria Mastracchio è senza dubbio uno dei locali da provare: si tratta di una realtà a conduzione familiare, dove l’accoglienza è davvero calorosa. Sicuramente più frequentato è Chalet Ciro, che si trova sul Lungomare ed è meta fissa di tantissimi turisti. Il suo dehors con vista sul Golfo di Napoli offre lo scenario perfetto per assaporare una buonissima zeppola di San Giuseppe.

Nel Quartiere Sanità, a pochissima distanza dal Museo Archeologico Nazionale, il bar pasticceria Primavera offre non solamente una delle zeppole di San Giuseppe più buone di Napoli, ma anche un’atmosfera conviviale e un sorriso sempre pronto ad accogliere i clienti. Spostandoci in piazza Cavour, la storica Pasticceria Mignone vanta una notevole scelta di prelibatezze tradizionali partenopee, preparate nel laboratorio sul retro secondo le ricette scrupolosamente tramandate in famiglia. Infine, la pasticceria Di Costanzo (anch’essa in piazza Cavour) è una delle location più all’avanguardia nel settore, con un’attenzione particolare al design e alla scelta dei dolci più innovativi – senza però dimenticare la tradizione.

La tradizione delle zeppole di San Giuseppe per la Festa del Papà

Il 19 marzo si festeggia San Giuseppe, che in gran parte del mondo cattolico simboleggia la figura paterna: si è così scelta questa data per la Festa del Papà, che in Italia si celebra anche con un dolce tipico molto conosciuto. La zeppola di San Giuseppe, la cui tradizione affonda le radici nella pasticceria campana, è una vera prelibatezza. Viene preparata in pasta choux, con farina, acqua, burro e uova, quindi viene cotta al forno oppure fritta – in base alle preferenze locali – e farcita con crema pasticcera. Il tocco finale è un’amarena a guarnire la zeppola: il regalo perfetto per i papà di tutto il mondo.