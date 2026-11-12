Migliori yogurt del supermercato, la classifica di Altroconsumo
Viaggio alla scoperta dei migliori yogurt disponibili all’interno dei supermercati italiani, grazie alla classifica stilata da Altroconsumo. L’associazione dei consumatori ha selezionato le principali catene sparse su tutto il territorio nazionale e ha rilevato i prodotti presenti sugli scaffali durante il mese di giugno 2026.
A ogni prodotto è stato assegnato un punteggio da 0 a 100 punti; per calcolare il punteggio Altroconsumo si affida alle informazioni riportate sull’etichetta di ciascun prodotto, vale a dire i valori nutrizionali, la lista degli ingredienti, ma anche la porzione quando disponibile.
Come riportato sul sito ufficiale dell’associazione dei consumatori “si tratta di una valutazione indipendente, che si ispira alle evidenze scientifiche e, per la parte relativa alla valutazione delle caratteristiche nutrizionali dei prodotti, si affida al metodo del cosiddetto Nutri-score”.
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