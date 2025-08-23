Questo sito contribuisce all’audience di

Migliori vini WineHunter Awards: prima volta storica per l'Italia

Prima volta storica per l'Italia: tra i candidati ai migliori vini WineHunter Awards del 2025 ci sono etichette provenienti da ogni regione del Paese

Pubblicato:

Silvio Frantellizzi

Silvio Frantellizzi

Giornalista

Giornalista pubblicista. Da oltre dieci anni si occupa di informazione sul web, scrivendo di sport, attualità, cronaca, motori, spettacolo e videogame.

Prima volta storica per l’Italia: nella nuova guida WineHunter Platinum Award ci sono vini provenienti da tutte le regioni italiane, un traguardo mai successo fino a quest’anno.

WineHunter Awards, prima volta storica per l’Italia

I migliori vini scelti dalla prestigiosa guida verranno annunciati nel corso della 34esima edizione del Merano WineFestival, in programma dal 7 all’11 novembre 2025. Come anticipato, per la prima volta nella storia nei primi cento posti saranno presenti etichette provenienti da tutte le regioni italiane.

Helmuth Kocher, fondatore di The WineHunter e del MeranoFestival, ha commentato così l’exploit delle produzioni italiane: “Un grande traguardo – si legge sul ‘Corriere della Sera’ – che conferma con forza quanto il legame tra vino e territorio sia il vero cuore pulsante dell’eccellenza enologica italiana“.

E ancora: “Questo risultato non è solo motivo di orgoglio, ma una chiamata all’azione, dobbiamo rafforzare sempre di più la connessione tra vino e territorio, perché è da questa unione che nasce valore”. Per Kocher l’enoturismo “rappresenta una delle leve più promettenti per lo sviluppo sostenibile delle nostre aree vitivinicole, perché il vino non è solo un prodotto, è cultura, paesaggio, esperienza”.

I vini candidati platinum regione per regione

Abruzzo

  • Bio Cantina Sociale Orsogna 2011 Nican Montepulciano D’Abruzzo DOC
  • Castorani – 2015 Dieci Inverni Colline Pescaresi Appassimento IGT
  • Marramiero – 2015 Dante Marramiero Montepulciano D’Abruzzo Riserva DOC

Alto Adige – Sudtirol

  • Alois Lageder 2022 Casòn Vigneti Delle Dolomiti / Weinberg Dolomiten Bianco IGT
  • Arunda Annata Arunda Cuvée Marianna Alto Adige / Südtirol Extra brut Metodo Classico DOC
  • Cantina Girlan 2021 Curlan Alto Adige / Südtirol Riserva Pinot Noir DOC
  • Cantina Kurtatsch 2018 Tres Alto Adige / Südtirol Riserva DOC
  • Cantina Tramin 2023 Nussbaumer Alto Adige / Südtirol Gewürztraminer DOC
  • Kellerei Andrian 2022 Tor Di Lupo Alto Adige / Südtirol Riserva DOC
  • Kellerei St. Michael – Eppan 2020 Appius Alto Adige / Südtirol DOC
  • Kellerei Terlan 2012 Rarity Alto Adige / Südtirol Terlano DOC
  • Manincor 2022 Mason Di Mason Alto Adige / Südtirol DOC
  • Nals Margreid 2021 Nama Alto Adige / Südtirol Chardonnay DOC
  • Schreckbichl – Colterenzio 2021 Lr Alto Adige / Südtirol Riserva Bianco DOC

Basilicata

  • Elena Fucci 2021 Titolo 25th Anniversary Aglianico

Calabria

  • Bruni Mario 2019 Survia Calabria IGT
  • Cantina Malena 2017 Prestige Brut Metodo Classico VSQ

Campania

  • Marisa Cuomo 2021 Ravello Costa D’amalfi Classico Rosso Riserva DOC
  • Mastroberardino 2017 Stilèma Taurasi Riserva DOCG
  • Quintodecimo 2020 Vigna Grande Cerzito Taurasi DOCG
  • Terre Stregate 2020 Cara Cara Benevento / Beneventano IGT

Emilia Romagna

  • Cantine Ceci Otello Ceci Nero Di Lambrusco N°5 Emilia Dry, sec IGT
  • Tenuta Del Paguro 2023 Ostrea In Fundo Ravenna Classico IGP
  • Umberto Cesari 2022 Umberto Rubicone IGT

Friuli Venezia Giulia

  • Livon 2023 Braide Alte Delle Venezie IGT
  • Marco Felluga – Russiz Superiore 2024 Amani Marco Felluga Collio Friulano DOC
  • Monviert 2022 Friuli Colli Orientali Riserva Friulano DOC

Lazio

  • Casale Del Giglio 2020 Radix Lazio IGT

Liguria

  • La Baia Del Sole – Federici 2021 Giulio F. 56 Extra brut Metodo Classico UnderWaterWine VSQ
  • Possa 2018 Uww Cinque Terre Sciacchetrà Classico DOP

Lombardia

  • Bellavista 2018 Vittorio Moretti Franciacorta Brut nature Riserva DOCG
  • Ca’ Del Bosco 2015 Franciacorta Brut nature DOCG
  • Cabochon Fuoriserie N. 025 Franciacorta Brut DOCG
  • La Travaglina 2012 Julillae Oltrepò Pavese Metodo Classico Brut DOCG
  • Nino Negri 2022 Sfursat 5 Stelle Sforzato Di Valtellina Nebbiolo DOCG
  • San Michele 2022 Otten6 Capriano Del Colle Superiore DOC

Marche

  • Tenuta San Marcello 2022 Indisciplinato Marche IGT
  • Tenuta Villa Bucci 2021 Villa Bucci Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Riserva DOCG

Molise

  • Di Majo Norante 2021 Don Luigi Molise Riserva DOC

Piemonte

  • Amistà 2020 Nizza Riserva DOCG
  • Bovio Gianfranco 2021 Barolo Arborina DOCG
  • Braida 2022 Bricco Dell’Uccellone Barbera D’Asti DOCG
  • Carlo Giacosa 2022 Barbaresco Montefico DOCG
  • Conterno Fantino 2021 Vigna Pressenda Barolo Castelletto DOCG
  • Domenico Clerico 2021 Ciabot Mentin Barolo Ginestra DOCG
  • Franco Ivaldi 2022 La Gilarda Monferrato Freisa DOC
  • Giacomo Borgogno & Figli 2021 Barolo Cannubi DOCG
  • La Scolca 2013 Soldati La Scolca D’Antan Brut Metodo Classico Millesimato VSQ
  • Marchesi Di Barolo 2021 Barolo Cannubi DOCG
  • Montalbera 2022 Il Fondatore Ruchè di Castagnole Monferrato Riserva DOCG
  • Pier Paolo Grasso 1998 Piccola Emma Barbaresco Riserva DOCG
  • Tenute Cisa Asinari Dei Marchesi Di Gresy 2020 Camp Gros Martinenga Barbaresco Riserva DOCG

Puglia

  • Gianfranco Fino Viticoltore 2022 Jo Salento Negroamaro IGT
  • San Marzano Vini 2020 Sessantanni Primitivo Di Manduria DOP

Sardegna

  • Antonella Corda 2021 Ziru Isole dei Nuraghi IGT
  • Argiolas 2021 Turriga Isole dei Nuraghi Rosso IGT
  • Le Anfore Di Elena Casadei 2023 Cannonau di Sardegna DOC
  • Pedra Majore Vini Isoni 2024 Hysony Vermentino Di Gallura Superiore DOCG
  • Silvio Carta 2002 Vernaccia Di Oristano DOC

Sicilia

  • Baglio Curatolo Arini 1875 2010 Vergine 2010 Marsala Riserva Vergine DOC
  • Giovanni Rosso 2024 Etna Pietra Marina Bianco DOP
  • La Contea 2019 Etna Est! Etna Brut Metodo Classico Millesimato DOC
  • Maria Di Bella Vino Nibali Di Domenico Nibali 2016 Vinazzu Terre Siciliane IGP
  • Planeta 2024 Noto Passito DOC
  • Tasca D’Almerita 2021 Contrada Sciaranuova Etna DOC
  • Terra Costantino 2020 Contrada Blandano Etna Riserva Rosso DOC

Toscana

  • Avignonesi 2011 Vin Santo Di Montepulciano Occhio Di Pernice DOC
  • Castello Del Terriccio 2020 Lupicaia Toscana IGT
  • Duemani 2021 Duemani Costa Toscana Cabernet Franc IGP
  • Fattoria Le Pupille 2022 Saffredi Toscana IGT
  • Félsina 2021 Colonia Chianti Classico Gran selezione DOCG
  • Fontodi 2022 Flaccianello Della Pieve Colli Della Toscana Centrale IGT
  • I Balzini 1999 White Label Colli Della Toscana Centrale IGT
  • Il Borro 2019 Alessandro Dal Borro Valdarno Di Sopra DOC
  • Il Marroneto 2020 Selezione Madonna Delle Grazie Brunello Di Montalcino Classico DOCG
  • Isole E Olena 2022 Cepparello Toscana IGT
  • Monteverro 2021 Monteverro Toscana IGT
  • Ornellaia 2022 Ornellaia Bolgheri Superiore DOC
  • Ridolfi 2019 Mercatale Brunello Di Montalcino Riserva DOCG
  • San Polo 2020 Vignavecchia Brunello Di Montalcino DOCG
  • Tenuta Di Biserno 2022 Biserno Toscana IGT
  • Tenute Lunelli – Tenuta Podernovo 2019 Auritea Costa Toscana IGT
  • Tua Rita 2022 Redigaffi Toscana IGT
  • Vecchie Terre Di Montefili 2020 Bruno Di Rocca Toscana IGT
  • Vigna Delle Sanzioni 2023 Valdarno Di Sopra DOC

Trentino

  • Cantina Toblino 2020 Da Fora Trentino DOC
  • Maso Martis 2015 Madame Martis Trento DOC Brut Riserva
  • San Leonardo 2020 San Leonardo Vigneti Delle Dolomiti / Weinberg Dolomiten Classico IGT

Umbria

  • Arnaldo Caprai 2021 25 Anni Montefalco Sagrantino DOCG
  • Le Thadee 2021 +128+ Prefillossera Spoleto DOC

Valle d’Aosta

  • La Crotta Di Vegneron 2020 Fumin “Mines” Valle D’Aosta DOC
  • Rosset Terroir 2023 Sopraquota 900 VDT

Veneto

  • Carlo Ferragù 2021 Valpolicella Superiore DOC
  • De Buris 2013 De Buris Amarone Della Valpolicella Riserva Classico DOCG
  • Federico Ii Tenimenti Associati Selvaggia Brut Metodo Classico Durello VSQ
  • Gerardo Cesari 2016 Amarone Della Valpolicella Riserva DOCG
  • Piccoli 2015 La Parte Amarone Della Valpolicella Riserva DOCG
  • Scriani 2008 Twenty – 20° Anniversary Verona Rosso IGT
  • Tedeschi 2018 Capitel Monte Olmi Amarone Della Valpolicella Classico Riserva Cru DOCG
  • Tommasi Viticoltori 2016 Ca’ Florian Amarone Della Valpolicella Riserva Classico DOCG.

