Migliori vini WineHunter Awards: prima volta storica per l'Italia

Prima volta storica per l'Italia: tra i candidati ai migliori vini WineHunter Awards del 2025 ci sono etichette provenienti da ogni regione del Paese

Prima volta storica per l’Italia: nella nuova guida WineHunter Platinum Award ci sono vini provenienti da tutte le regioni italiane, un traguardo mai successo fino a quest’anno.

WineHunter Awards, prima volta storica per l’Italia

I migliori vini scelti dalla prestigiosa guida verranno annunciati nel corso della 34esima edizione del Merano WineFestival, in programma dal 7 all’11 novembre 2025. Come anticipato, per la prima volta nella storia nei primi cento posti saranno presenti etichette provenienti da tutte le regioni italiane.

Helmuth Kocher, fondatore di The WineHunter e del MeranoFestival, ha commentato così l’exploit delle produzioni italiane: “Un grande traguardo – si legge sul ‘Corriere della Sera’ – che conferma con forza quanto il legame tra vino e territorio sia il vero cuore pulsante dell’eccellenza enologica italiana“.

E ancora: “Questo risultato non è solo motivo di orgoglio, ma una chiamata all’azione, dobbiamo rafforzare sempre di più la connessione tra vino e territorio, perché è da questa unione che nasce valore”. Per Kocher l’enoturismo “rappresenta una delle leve più promettenti per lo sviluppo sostenibile delle nostre aree vitivinicole, perché il vino non è solo un prodotto, è cultura, paesaggio, esperienza”.

I vini candidati platinum regione per regione

Abruzzo

Bio Cantina Sociale Orsogna 2011 Nican Montepulciano D’Abruzzo DOC

Castorani – 2015 Dieci Inverni Colline Pescaresi Appassimento IGT

Marramiero – 2015 Dante Marramiero Montepulciano D’Abruzzo Riserva DOC

Alto Adige – Sudtirol

Alois Lageder 2022 Casòn Vigneti Delle Dolomiti / Weinberg Dolomiten Bianco IGT

Arunda Annata Arunda Cuvée Marianna Alto Adige / Südtirol Extra brut Metodo Classico DOC

Cantina Girlan 2021 Curlan Alto Adige / Südtirol Riserva Pinot Noir DOC

Cantina Kurtatsch 2018 Tres Alto Adige / Südtirol Riserva DOC

Cantina Tramin 2023 Nussbaumer Alto Adige / Südtirol Gewürztraminer DOC

Kellerei Andrian 2022 Tor Di Lupo Alto Adige / Südtirol Riserva DOC

Kellerei St. Michael – Eppan 2020 Appius Alto Adige / Südtirol DOC

Kellerei Terlan 2012 Rarity Alto Adige / Südtirol Terlano DOC

Manincor 2022 Mason Di Mason Alto Adige / Südtirol DOC

Nals Margreid 2021 Nama Alto Adige / Südtirol Chardonnay DOC

Schreckbichl – Colterenzio 2021 Lr Alto Adige / Südtirol Riserva Bianco DOC

Basilicata

Elena Fucci 2021 Titolo 25th Anniversary Aglianico

Calabria

Bruni Mario 2019 Survia Calabria IGT

Cantina Malena 2017 Prestige Brut Metodo Classico VSQ

Campania

Marisa Cuomo 2021 Ravello Costa D’amalfi Classico Rosso Riserva DOC

Mastroberardino 2017 Stilèma Taurasi Riserva DOCG

Quintodecimo 2020 Vigna Grande Cerzito Taurasi DOCG

Terre Stregate 2020 Cara Cara Benevento / Beneventano IGT

Emilia Romagna

Cantine Ceci Otello Ceci Nero Di Lambrusco N°5 Emilia Dry, sec IGT

Tenuta Del Paguro 2023 Ostrea In Fundo Ravenna Classico IGP

Umberto Cesari 2022 Umberto Rubicone IGT

Friuli Venezia Giulia

Livon 2023 Braide Alte Delle Venezie IGT

Marco Felluga – Russiz Superiore 2024 Amani Marco Felluga Collio Friulano DOC

Monviert 2022 Friuli Colli Orientali Riserva Friulano DOC

Lazio

Casale Del Giglio 2020 Radix Lazio IGT

Liguria

La Baia Del Sole – Federici 2021 Giulio F. 56 Extra brut Metodo Classico UnderWaterWine VSQ

Possa 2018 Uww Cinque Terre Sciacchetrà Classico DOP

Lombardia

Bellavista 2018 Vittorio Moretti Franciacorta Brut nature Riserva DOCG

Ca’ Del Bosco 2015 Franciacorta Brut nature DOCG

Cabochon Fuoriserie N. 025 Franciacorta Brut DOCG

La Travaglina 2012 Julillae Oltrepò Pavese Metodo Classico Brut DOCG

Nino Negri 2022 Sfursat 5 Stelle Sforzato Di Valtellina Nebbiolo DOCG

San Michele 2022 Otten6 Capriano Del Colle Superiore DOC

Marche

Tenuta San Marcello 2022 Indisciplinato Marche IGT

Tenuta Villa Bucci 2021 Villa Bucci Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Riserva DOCG

Molise

Di Majo Norante 2021 Don Luigi Molise Riserva DOC

Piemonte

Amistà 2020 Nizza Riserva DOCG

Bovio Gianfranco 2021 Barolo Arborina DOCG

Braida 2022 Bricco Dell’Uccellone Barbera D’Asti DOCG

Carlo Giacosa 2022 Barbaresco Montefico DOCG

Conterno Fantino 2021 Vigna Pressenda Barolo Castelletto DOCG

Domenico Clerico 2021 Ciabot Mentin Barolo Ginestra DOCG

Franco Ivaldi 2022 La Gilarda Monferrato Freisa DOC

Giacomo Borgogno & Figli 2021 Barolo Cannubi DOCG

La Scolca 2013 Soldati La Scolca D’Antan Brut Metodo Classico Millesimato VSQ

Marchesi Di Barolo 2021 Barolo Cannubi DOCG

Montalbera 2022 Il Fondatore Ruchè di Castagnole Monferrato Riserva DOCG

Pier Paolo Grasso 1998 Piccola Emma Barbaresco Riserva DOCG

Tenute Cisa Asinari Dei Marchesi Di Gresy 2020 Camp Gros Martinenga Barbaresco Riserva DOCG

Puglia

Gianfranco Fino Viticoltore 2022 Jo Salento Negroamaro IGT

San Marzano Vini 2020 Sessantanni Primitivo Di Manduria DOP

Sardegna

Antonella Corda 2021 Ziru Isole dei Nuraghi IGT

Argiolas 2021 Turriga Isole dei Nuraghi Rosso IGT

Le Anfore Di Elena Casadei 2023 Cannonau di Sardegna DOC

Pedra Majore Vini Isoni 2024 Hysony Vermentino Di Gallura Superiore DOCG

Silvio Carta 2002 Vernaccia Di Oristano DOC

Sicilia

Baglio Curatolo Arini 1875 2010 Vergine 2010 Marsala Riserva Vergine DOC

Giovanni Rosso 2024 Etna Pietra Marina Bianco DOP

La Contea 2019 Etna Est! Etna Brut Metodo Classico Millesimato DOC

Maria Di Bella Vino Nibali Di Domenico Nibali 2016 Vinazzu Terre Siciliane IGP

Planeta 2024 Noto Passito DOC

Tasca D’Almerita 2021 Contrada Sciaranuova Etna DOC

Terra Costantino 2020 Contrada Blandano Etna Riserva Rosso DOC

Toscana

Avignonesi 2011 Vin Santo Di Montepulciano Occhio Di Pernice DOC

Castello Del Terriccio 2020 Lupicaia Toscana IGT

Duemani 2021 Duemani Costa Toscana Cabernet Franc IGP

Fattoria Le Pupille 2022 Saffredi Toscana IGT

Félsina 2021 Colonia Chianti Classico Gran selezione DOCG

Fontodi 2022 Flaccianello Della Pieve Colli Della Toscana Centrale IGT

I Balzini 1999 White Label Colli Della Toscana Centrale IGT

Il Borro 2019 Alessandro Dal Borro Valdarno Di Sopra DOC

Il Marroneto 2020 Selezione Madonna Delle Grazie Brunello Di Montalcino Classico DOCG

Isole E Olena 2022 Cepparello Toscana IGT

Monteverro 2021 Monteverro Toscana IGT

Ornellaia 2022 Ornellaia Bolgheri Superiore DOC

Ridolfi 2019 Mercatale Brunello Di Montalcino Riserva DOCG

San Polo 2020 Vignavecchia Brunello Di Montalcino DOCG

Tenuta Di Biserno 2022 Biserno Toscana IGT

Tenute Lunelli – Tenuta Podernovo 2019 Auritea Costa Toscana IGT

Tua Rita 2022 Redigaffi Toscana IGT

Vecchie Terre Di Montefili 2020 Bruno Di Rocca Toscana IGT

Vigna Delle Sanzioni 2023 Valdarno Di Sopra DOC

Trentino

Cantina Toblino 2020 Da Fora Trentino DOC

Maso Martis 2015 Madame Martis Trento DOC Brut Riserva

San Leonardo 2020 San Leonardo Vigneti Delle Dolomiti / Weinberg Dolomiten Classico IGT

Umbria

Arnaldo Caprai 2021 25 Anni Montefalco Sagrantino DOCG

Le Thadee 2021 +128+ Prefillossera Spoleto DOC

Valle d’Aosta

La Crotta Di Vegneron 2020 Fumin “Mines” Valle D’Aosta DOC

Rosset Terroir 2023 Sopraquota 900 VDT

Veneto