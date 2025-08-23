Migliori vini WineHunter Awards: prima volta storica per l'Italia
Prima volta storica per l'Italia: tra i candidati ai migliori vini WineHunter Awards del 2025 ci sono etichette provenienti da ogni regione del Paese
Prima volta storica per l’Italia: nella nuova guida WineHunter Platinum Award ci sono vini provenienti da tutte le regioni italiane, un traguardo mai successo fino a quest’anno.
WineHunter Awards, prima volta storica per l’Italia
I migliori vini scelti dalla prestigiosa guida verranno annunciati nel corso della 34esima edizione del Merano WineFestival, in programma dal 7 all’11 novembre 2025. Come anticipato, per la prima volta nella storia nei primi cento posti saranno presenti etichette provenienti da tutte le regioni italiane.
Helmuth Kocher, fondatore di The WineHunter e del MeranoFestival, ha commentato così l’exploit delle produzioni italiane: “Un grande traguardo – si legge sul ‘Corriere della Sera’ – che conferma con forza quanto il legame tra vino e territorio sia il vero cuore pulsante dell’eccellenza enologica italiana“.
E ancora: “Questo risultato non è solo motivo di orgoglio, ma una chiamata all’azione, dobbiamo rafforzare sempre di più la connessione tra vino e territorio, perché è da questa unione che nasce valore”. Per Kocher l’enoturismo “rappresenta una delle leve più promettenti per lo sviluppo sostenibile delle nostre aree vitivinicole, perché il vino non è solo un prodotto, è cultura, paesaggio, esperienza”.
I vini candidati platinum regione per regione
Abruzzo
- Bio Cantina Sociale Orsogna 2011 Nican Montepulciano D’Abruzzo DOC
- Castorani – 2015 Dieci Inverni Colline Pescaresi Appassimento IGT
- Marramiero – 2015 Dante Marramiero Montepulciano D’Abruzzo Riserva DOC
Alto Adige – Sudtirol
- Alois Lageder 2022 Casòn Vigneti Delle Dolomiti / Weinberg Dolomiten Bianco IGT
- Arunda Annata Arunda Cuvée Marianna Alto Adige / Südtirol Extra brut Metodo Classico DOC
- Cantina Girlan 2021 Curlan Alto Adige / Südtirol Riserva Pinot Noir DOC
- Cantina Kurtatsch 2018 Tres Alto Adige / Südtirol Riserva DOC
- Cantina Tramin 2023 Nussbaumer Alto Adige / Südtirol Gewürztraminer DOC
- Kellerei Andrian 2022 Tor Di Lupo Alto Adige / Südtirol Riserva DOC
- Kellerei St. Michael – Eppan 2020 Appius Alto Adige / Südtirol DOC
- Kellerei Terlan 2012 Rarity Alto Adige / Südtirol Terlano DOC
- Manincor 2022 Mason Di Mason Alto Adige / Südtirol DOC
- Nals Margreid 2021 Nama Alto Adige / Südtirol Chardonnay DOC
- Schreckbichl – Colterenzio 2021 Lr Alto Adige / Südtirol Riserva Bianco DOC
Basilicata
- Elena Fucci 2021 Titolo 25th Anniversary Aglianico
Calabria
- Bruni Mario 2019 Survia Calabria IGT
- Cantina Malena 2017 Prestige Brut Metodo Classico VSQ
Campania
- Marisa Cuomo 2021 Ravello Costa D’amalfi Classico Rosso Riserva DOC
- Mastroberardino 2017 Stilèma Taurasi Riserva DOCG
- Quintodecimo 2020 Vigna Grande Cerzito Taurasi DOCG
- Terre Stregate 2020 Cara Cara Benevento / Beneventano IGT
Emilia Romagna
- Cantine Ceci Otello Ceci Nero Di Lambrusco N°5 Emilia Dry, sec IGT
- Tenuta Del Paguro 2023 Ostrea In Fundo Ravenna Classico IGP
- Umberto Cesari 2022 Umberto Rubicone IGT
Friuli Venezia Giulia
- Livon 2023 Braide Alte Delle Venezie IGT
- Marco Felluga – Russiz Superiore 2024 Amani Marco Felluga Collio Friulano DOC
- Monviert 2022 Friuli Colli Orientali Riserva Friulano DOC
Lazio
- Casale Del Giglio 2020 Radix Lazio IGT
Liguria
- La Baia Del Sole – Federici 2021 Giulio F. 56 Extra brut Metodo Classico UnderWaterWine VSQ
- Possa 2018 Uww Cinque Terre Sciacchetrà Classico DOP
Lombardia
- Bellavista 2018 Vittorio Moretti Franciacorta Brut nature Riserva DOCG
- Ca’ Del Bosco 2015 Franciacorta Brut nature DOCG
- Cabochon Fuoriserie N. 025 Franciacorta Brut DOCG
- La Travaglina 2012 Julillae Oltrepò Pavese Metodo Classico Brut DOCG
- Nino Negri 2022 Sfursat 5 Stelle Sforzato Di Valtellina Nebbiolo DOCG
- San Michele 2022 Otten6 Capriano Del Colle Superiore DOC
Marche
- Tenuta San Marcello 2022 Indisciplinato Marche IGT
- Tenuta Villa Bucci 2021 Villa Bucci Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Riserva DOCG
Molise
- Di Majo Norante 2021 Don Luigi Molise Riserva DOC
Piemonte
- Amistà 2020 Nizza Riserva DOCG
- Bovio Gianfranco 2021 Barolo Arborina DOCG
- Braida 2022 Bricco Dell’Uccellone Barbera D’Asti DOCG
- Carlo Giacosa 2022 Barbaresco Montefico DOCG
- Conterno Fantino 2021 Vigna Pressenda Barolo Castelletto DOCG
- Domenico Clerico 2021 Ciabot Mentin Barolo Ginestra DOCG
- Franco Ivaldi 2022 La Gilarda Monferrato Freisa DOC
- Giacomo Borgogno & Figli 2021 Barolo Cannubi DOCG
- La Scolca 2013 Soldati La Scolca D’Antan Brut Metodo Classico Millesimato VSQ
- Marchesi Di Barolo 2021 Barolo Cannubi DOCG
- Montalbera 2022 Il Fondatore Ruchè di Castagnole Monferrato Riserva DOCG
- Pier Paolo Grasso 1998 Piccola Emma Barbaresco Riserva DOCG
- Tenute Cisa Asinari Dei Marchesi Di Gresy 2020 Camp Gros Martinenga Barbaresco Riserva DOCG
Puglia
- Gianfranco Fino Viticoltore 2022 Jo Salento Negroamaro IGT
- San Marzano Vini 2020 Sessantanni Primitivo Di Manduria DOP
Sardegna
- Antonella Corda 2021 Ziru Isole dei Nuraghi IGT
- Argiolas 2021 Turriga Isole dei Nuraghi Rosso IGT
- Le Anfore Di Elena Casadei 2023 Cannonau di Sardegna DOC
- Pedra Majore Vini Isoni 2024 Hysony Vermentino Di Gallura Superiore DOCG
- Silvio Carta 2002 Vernaccia Di Oristano DOC
Sicilia
- Baglio Curatolo Arini 1875 2010 Vergine 2010 Marsala Riserva Vergine DOC
- Giovanni Rosso 2024 Etna Pietra Marina Bianco DOP
- La Contea 2019 Etna Est! Etna Brut Metodo Classico Millesimato DOC
- Maria Di Bella Vino Nibali Di Domenico Nibali 2016 Vinazzu Terre Siciliane IGP
- Planeta 2024 Noto Passito DOC
- Tasca D’Almerita 2021 Contrada Sciaranuova Etna DOC
- Terra Costantino 2020 Contrada Blandano Etna Riserva Rosso DOC
Toscana
- Avignonesi 2011 Vin Santo Di Montepulciano Occhio Di Pernice DOC
- Castello Del Terriccio 2020 Lupicaia Toscana IGT
- Duemani 2021 Duemani Costa Toscana Cabernet Franc IGP
- Fattoria Le Pupille 2022 Saffredi Toscana IGT
- Félsina 2021 Colonia Chianti Classico Gran selezione DOCG
- Fontodi 2022 Flaccianello Della Pieve Colli Della Toscana Centrale IGT
- I Balzini 1999 White Label Colli Della Toscana Centrale IGT
- Il Borro 2019 Alessandro Dal Borro Valdarno Di Sopra DOC
- Il Marroneto 2020 Selezione Madonna Delle Grazie Brunello Di Montalcino Classico DOCG
- Isole E Olena 2022 Cepparello Toscana IGT
- Monteverro 2021 Monteverro Toscana IGT
- Ornellaia 2022 Ornellaia Bolgheri Superiore DOC
- Ridolfi 2019 Mercatale Brunello Di Montalcino Riserva DOCG
- San Polo 2020 Vignavecchia Brunello Di Montalcino DOCG
- Tenuta Di Biserno 2022 Biserno Toscana IGT
- Tenute Lunelli – Tenuta Podernovo 2019 Auritea Costa Toscana IGT
- Tua Rita 2022 Redigaffi Toscana IGT
- Vecchie Terre Di Montefili 2020 Bruno Di Rocca Toscana IGT
- Vigna Delle Sanzioni 2023 Valdarno Di Sopra DOC
Trentino
- Cantina Toblino 2020 Da Fora Trentino DOC
- Maso Martis 2015 Madame Martis Trento DOC Brut Riserva
- San Leonardo 2020 San Leonardo Vigneti Delle Dolomiti / Weinberg Dolomiten Classico IGT
Umbria
- Arnaldo Caprai 2021 25 Anni Montefalco Sagrantino DOCG
- Le Thadee 2021 +128+ Prefillossera Spoleto DOC
Valle d’Aosta
- La Crotta Di Vegneron 2020 Fumin “Mines” Valle D’Aosta DOC
- Rosset Terroir 2023 Sopraquota 900 VDT
Veneto
- Carlo Ferragù 2021 Valpolicella Superiore DOC
- De Buris 2013 De Buris Amarone Della Valpolicella Riserva Classico DOCG
- Federico Ii Tenimenti Associati Selvaggia Brut Metodo Classico Durello VSQ
- Gerardo Cesari 2016 Amarone Della Valpolicella Riserva DOCG
- Piccoli 2015 La Parte Amarone Della Valpolicella Riserva DOCG
- Scriani 2008 Twenty – 20° Anniversary Verona Rosso IGT
- Tedeschi 2018 Capitel Monte Olmi Amarone Della Valpolicella Classico Riserva Cru DOCG
- Tommasi Viticoltori 2016 Ca’ Florian Amarone Della Valpolicella Riserva Classico DOCG.
