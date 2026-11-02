Migliori vini sotto 15 euro: Tre Bicchieri 2027 di Gambero Rosso
Svelati quali sono i migliori vini italiani sotto i 15 e uro: ecco le etichette premiate dalla nuova Guida Tre Bicchieri 2027 del Gambero Rosso
All’interno della nuova Guida Vini d’Italia 2027 del Gambero Rosso sono 50 i vini sotto i 15 euro premiati con i Tre Bicchieri, il massimo riconoscimento: etichette d’eccellenza proposte a un prezzo contenuto che dimostrano come non sia necessario spendere troppo per godere di un vino di grande qualità.
Quali sono i migliori vini d’Italia sotto i 15 euro
Le Marche sono in testa alla classifica delle regioni italiane con più vini premiati tra quelli al di sotto dei 15 euro. In totale sono 7 le etichette marchigiane: Le Oche ’24 – Fattoria San Lorenzo; Offida Pecorino ’25 – Tenuta Santori; Offida Pecorino Artemisia ’25 – Tenuta Spinelli; Offida Pecorino Campo di Marte ’25 – Tenuta De Angelis; Offida Pecorino Mercantino ’25 – Cantina dei Colli Ripani; Rosso Piceno Sup. Kàtharsis ’23 – San Filippo; Verdicchio di Matelica Collestefano ’25 – Collestefano
In seconda posizione, secondo la Guida Tre Bicchieri 2027 del Gambero Rosso, troviamo la Puglia e l’Emilia Romagna, entrambe a quota 6 etichette, mentre sono 5 i vini premiati del Veneto, della Toscana e del Piemonte.
Ci sono poi quattro etichette premiate che costano meno di 10 euro, distribuite tra l’Emilia Romagna, le Marche e la Sicilia: Lambrusco Grasparossa di Castelvetro Vini del Re 2025 – Settecani; l’Offida Pecorino Campo di Marte 2025 – Tenuta De Angelis; il Rosso Piceno Sup. Kàtharsis 2023 – San Filippo; il Sicilia Grillo Trisole 2025 – Cantine Birgi Feudo Stagnone.
I vini Tre Bicchieri 2027 di Gambero Rosso
Abruzzo
- Cerasuolo d’Abruzzo Baldovino ’25 – Tenuta I Fauri
- Cerasuolo d’Abruzzo Giusi ’25 – Tenuta Terraviva
- Cerasuolo d’Abruzzo Rosa-ae ’25 – Torre dei Beati
- Montepulciano d’Abruzzo Nobu 1830 Ris. ’22 – VignaMadre Famiglia Di Carlo
Alto Adige
- A. A. Pinot Grigio ’25 – Peter Zemmer
Calabria
- Cirò Rosato Mabilia ’25 – Ippolito 1845
- Cirò Rosso Cl. Sup. Duca Sanfelice Ris. ’24 – Librandi
Campania
- Falanghina del Sannio Janare Anima Lavica ’25 – La Guardiense – Janare
Emilia Romagna
- Lambrusco di Sorbara Leclisse ’25 – Alberto Paltrinieri
- Lambrusco di Sorbara V. del Cristo ’25 – Cavicchioli
- Lambrusco Grasparossa di Castelvetro Cleto Chiarli Vign. Cialdini ’25 – Tenute Agricole
- Lambrusco Grasparossa di Castelvetro Tasso ’25 – Fattoria Moretto
- Lambrusco Grasparossa di Castelvetro Vini del Re ’25 – Cantina Settecani
- Reggiano Lambrusco Concerto ’25 – Medici Ermete
Friuli Venezia Giulia
- Friuli Pinot Bianco ’25 – Le Monde
Lazio
- Tefra Cesanese ’25 – Campolavico
Lombardia
- RGC Groppello ’25 – Cantrina
Marche
- Le Oche ’24 – Fattoria San Lorenzo
- Offida Pecorino ’25 – Tenuta Santori
- Offida Pecorino Artemisia ’25 – Tenuta Spinelli
- Offida Pecorino Campo di Marte ’25 – Tenuta De Angelis
- Offida Pecorino Mercantino ’25 – Cantina dei Colli Ripani
- Rosso Piceno Sup. Kàtharsis ’23 – San Filippo
- Verdicchio di Matelica Collestefano ’25 – Collestefano
Molise
- Molise Aglianico Contado Ris. ’21 – Di Majo Norante
Piemonte
- Barbera d’Asti L’Avvocata ’25 – Coppo
- Diano d’Alba Comitatus Dianensis ’24 – Abrigo Fratelli
- Erbaluce di Caluso Rustìa ’25 – Orsolani
- Roero Arneis ’25 – Cascina Lanzarotti
- Roero Arneis San Quirico ’25 – Giacomo Costa
Puglia
- Caporotondo Negroamaro ’24 – Marulli
- Gioia del Colle Primitivo Fanova ’24 – Terrecarsiche
- Negroamaro ’24 – Amastuola
- Pietra Nera ’25 – Menhir Marangelli
- Salice Salentino Rosso Cantalupi Ris. ’24 – Conti Zecca
- Salice Salentino Rosso S Ris. ’22 – Vecchia Torre
Sicilia
- Sicilia Grillo Trisole ’25 – Cantine Birgi – Feudo Stagnone
Toscana
- Chianti Cl. Valiano ’23 – Fattoria di Valiano
- Morellino di Scansano ’25 – Fattoria Le Pupille
- Morellino di Scansano Irio ’25 – Provveditore
- Morellino di Scansano Vignabenefizio ’24 – Vignaioli del Morellino di Scansano
- Rosso di Montepulciano Prugnanello ’25 – Lunadoro
Umbria
- Il Trebbio ’25 – Goretti
- Trasimeno Gamay Divina Villa Ris. ’23 – Duca della Corgna Cantina del Trasimeno
Veneto
- Bardolino Cl. Sup. ’23 – Zeni 1870
- Conegliano Valdobbiadene Rive di Colfosco Extra Brut Ponte Rosso ’25 – Conte Collalto
- Custoza Sup. Amedeo ’24 – Cavalchina
- Soave Cl. Brognoligo Battistelle ’24 – Le Battistelle
- Valpolicella Nanfrè ’25 – Tenuta Sant’Antonio.
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