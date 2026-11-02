Migliori vini sotto 15 euro: Tre Bicchieri 2027 di Gambero Rosso

Svelati quali sono i migliori vini italiani sotto i 15 e uro: ecco le etichette premiate dalla nuova Guida Tre Bicchieri 2027 del Gambero Rosso

Giornalista pubblicista. Da oltre dieci anni si occupa di informazione sul web, scrivendo di sport, attualità, cronaca, motori, spettacolo e videogame.

All’interno della nuova Guida Vini d’Italia 2027 del Gambero Rosso sono 50 i vini sotto i 15 euro premiati con i Tre Bicchieri, il massimo riconoscimento: etichette d’eccellenza proposte a un prezzo contenuto che dimostrano come non sia necessario spendere troppo per godere di un vino di grande qualità.

Quali sono i migliori vini d’Italia sotto i 15 euro

Le Marche sono in testa alla classifica delle regioni italiane con più vini premiati tra quelli al di sotto dei 15 euro. In totale sono 7 le etichette marchigiane: Le Oche ’24 – Fattoria San Lorenzo; Offida Pecorino ’25 – Tenuta Santori; Offida Pecorino Artemisia ’25 – Tenuta Spinelli; Offida Pecorino Campo di Marte ’25 – Tenuta De Angelis; Offida Pecorino Mercantino ’25 – Cantina dei Colli Ripani; Rosso Piceno Sup. Kàtharsis ’23 – San Filippo; Verdicchio di Matelica Collestefano ’25 – Collestefano

In seconda posizione, secondo la Guida Tre Bicchieri 2027 del Gambero Rosso, troviamo la Puglia e l’Emilia Romagna, entrambe a quota 6 etichette, mentre sono 5 i vini premiati del Veneto, della Toscana e del Piemonte.

Ci sono poi quattro etichette premiate che costano meno di 10 euro, distribuite tra l’Emilia Romagna, le Marche e la Sicilia: Lambrusco Grasparossa di Castelvetro Vini del Re 2025 – Settecani; l’Offida Pecorino Campo di Marte 2025 – Tenuta De Angelis; il Rosso Piceno Sup. Kàtharsis 2023 – San Filippo; il Sicilia Grillo Trisole 2025 – Cantine Birgi Feudo Stagnone.

I vini Tre Bicchieri 2027 di Gambero Rosso

Abruzzo

Cerasuolo d’Abruzzo Baldovino ’25 – Tenuta I Fauri

Cerasuolo d’Abruzzo Giusi ’25 – Tenuta Terraviva

Cerasuolo d’Abruzzo Rosa-ae ’25 – Torre dei Beati

Montepulciano d’Abruzzo Nobu 1830 Ris. ’22 – VignaMadre Famiglia Di Carlo

Alto Adige

A. A. Pinot Grigio ’25 – Peter Zemmer

Calabria

Cirò Rosato Mabilia ’25 – Ippolito 1845

Cirò Rosso Cl. Sup. Duca Sanfelice Ris. ’24 – Librandi

Campania

Falanghina del Sannio Janare Anima Lavica ’25 – La Guardiense – Janare

Emilia Romagna

Lambrusco di Sorbara Leclisse ’25 – Alberto Paltrinieri

Lambrusco di Sorbara V. del Cristo ’25 – Cavicchioli

Lambrusco Grasparossa di Castelvetro Cleto Chiarli Vign. Cialdini ’25 – Tenute Agricole

Lambrusco Grasparossa di Castelvetro Tasso ’25 – Fattoria Moretto

Lambrusco Grasparossa di Castelvetro Vini del Re ’25 – Cantina Settecani

Reggiano Lambrusco Concerto ’25 – Medici Ermete

Friuli Venezia Giulia

Friuli Pinot Bianco ’25 – Le Monde

Lazio

Tefra Cesanese ’25 – Campolavico

Lombardia

RGC Groppello ’25 – Cantrina

Marche

Le Oche ’24 – Fattoria San Lorenzo

Offida Pecorino ’25 – Tenuta Santori

Offida Pecorino Artemisia ’25 – Tenuta Spinelli

Offida Pecorino Campo di Marte ’25 – Tenuta De Angelis

Offida Pecorino Mercantino ’25 – Cantina dei Colli Ripani

Rosso Piceno Sup. Kàtharsis ’23 – San Filippo

Verdicchio di Matelica Collestefano ’25 – Collestefano

Molise

Molise Aglianico Contado Ris. ’21 – Di Majo Norante

Piemonte

Barbera d’Asti L’Avvocata ’25 – Coppo

Diano d’Alba Comitatus Dianensis ’24 – Abrigo Fratelli

Erbaluce di Caluso Rustìa ’25 – Orsolani

Roero Arneis ’25 – Cascina Lanzarotti

Roero Arneis San Quirico ’25 – Giacomo Costa

Puglia

Caporotondo Negroamaro ’24 – Marulli

Gioia del Colle Primitivo Fanova ’24 – Terrecarsiche

Negroamaro ’24 – Amastuola

Pietra Nera ’25 – Menhir Marangelli

Salice Salentino Rosso Cantalupi Ris. ’24 – Conti Zecca

Salice Salentino Rosso S Ris. ’22 – Vecchia Torre

Sicilia

Sicilia Grillo Trisole ’25 – Cantine Birgi – Feudo Stagnone

Toscana

Chianti Cl. Valiano ’23 – Fattoria di Valiano

Morellino di Scansano ’25 – Fattoria Le Pupille

Morellino di Scansano Irio ’25 – Provveditore

Morellino di Scansano Vignabenefizio ’24 – Vignaioli del Morellino di Scansano

Rosso di Montepulciano Prugnanello ’25 – Lunadoro

Umbria

Il Trebbio ’25 – Goretti

Trasimeno Gamay Divina Villa Ris. ’23 – Duca della Corgna Cantina del Trasimeno

Veneto