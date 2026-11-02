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Migliori vini sotto 15 euro: Tre Bicchieri 2027 di Gambero Rosso

Svelati quali sono i migliori vini italiani sotto i 15 e uro: ecco le etichette premiate dalla nuova Guida Tre Bicchieri 2027 del Gambero Rosso

3 min di lettura

Silvio Frantellizzi

Silvio Frantellizzi

Giornalista

Giornalista pubblicista. Da oltre dieci anni si occupa di informazione sul web, scrivendo di sport, attualità, cronaca, motori, spettacolo e videogame.

Vini

All’interno della nuova Guida Vini d’Italia 2027 del Gambero Rosso sono 50 i vini sotto i 15 euro premiati con i Tre Bicchieri, il massimo riconoscimento: etichette d’eccellenza proposte a un prezzo contenuto che dimostrano come non sia necessario spendere troppo per godere di un vino di grande qualità.

Quali sono i migliori vini d’Italia sotto i 15 euro

Le Marche sono in testa alla classifica delle regioni italiane con più vini premiati tra quelli al di sotto dei 15 euro. In totale sono 7 le etichette marchigiane: Le Oche ’24 – Fattoria San Lorenzo; Offida Pecorino ’25 – Tenuta Santori; Offida Pecorino Artemisia ’25 – Tenuta Spinelli; Offida Pecorino Campo di Marte ’25 – Tenuta De Angelis; Offida Pecorino Mercantino ’25 – Cantina dei Colli Ripani; Rosso Piceno Sup. Kàtharsis ’23 – San Filippo; Verdicchio di Matelica Collestefano ’25 – Collestefano

In seconda posizione, secondo la Guida Tre Bicchieri 2027 del Gambero Rosso, troviamo la Puglia e l’Emilia Romagna, entrambe a quota 6 etichette, mentre sono 5 i vini premiati del Veneto, della Toscana e del Piemonte.

Ci sono poi quattro etichette premiate che costano meno di 10 euro, distribuite tra l’Emilia Romagna, le Marche e la Sicilia: Lambrusco Grasparossa di Castelvetro Vini del Re 2025 – Settecani; l’Offida Pecorino Campo di Marte 2025 – Tenuta De Angelis; il Rosso Piceno Sup. Kàtharsis 2023 – San Filippo; il Sicilia Grillo Trisole 2025 – Cantine Birgi Feudo Stagnone.

I vini Tre Bicchieri 2027 di Gambero Rosso

Abruzzo

  • Cerasuolo d’Abruzzo Baldovino ’25 – Tenuta I Fauri
  • Cerasuolo d’Abruzzo Giusi ’25 – Tenuta Terraviva
  • Cerasuolo d’Abruzzo Rosa-ae ’25 – Torre dei Beati
  • Montepulciano d’Abruzzo Nobu 1830 Ris. ’22 – VignaMadre Famiglia Di Carlo

Alto Adige

  • A. A. Pinot Grigio ’25 – Peter Zemmer

Calabria

  • Cirò Rosato Mabilia ’25 – Ippolito 1845
  • Cirò Rosso Cl. Sup. Duca Sanfelice Ris. ’24 – Librandi

Campania

  • Falanghina del Sannio Janare Anima Lavica ’25 – La Guardiense – Janare

Emilia Romagna

  • Lambrusco di Sorbara Leclisse ’25 – Alberto Paltrinieri
  • Lambrusco di Sorbara V. del Cristo ’25 – Cavicchioli
  • Lambrusco Grasparossa di Castelvetro Cleto Chiarli Vign. Cialdini ’25 – Tenute Agricole
  • Lambrusco Grasparossa di Castelvetro Tasso ’25 – Fattoria Moretto
  • Lambrusco Grasparossa di Castelvetro Vini del Re ’25 – Cantina Settecani
  • Reggiano Lambrusco Concerto ’25 – Medici Ermete

Friuli Venezia Giulia

  • Friuli Pinot Bianco ’25 – Le Monde

Lazio

  • Tefra Cesanese ’25 – Campolavico

Lombardia

  • RGC Groppello ’25 – Cantrina

Marche

  • Le Oche ’24 – Fattoria San Lorenzo
  • Offida Pecorino ’25 – Tenuta Santori
  • Offida Pecorino Artemisia ’25 – Tenuta Spinelli
  • Offida Pecorino Campo di Marte ’25 – Tenuta De Angelis
  • Offida Pecorino Mercantino ’25 – Cantina dei Colli Ripani
  • Rosso Piceno Sup. Kàtharsis ’23 – San Filippo
  • Verdicchio di Matelica Collestefano ’25 – Collestefano

Molise

  • Molise Aglianico Contado Ris. ’21 – Di Majo Norante

Piemonte

  • Barbera d’Asti L’Avvocata ’25 – Coppo
  • Diano d’Alba Comitatus Dianensis ’24 – Abrigo Fratelli
  • Erbaluce di Caluso Rustìa ’25 – Orsolani
  • Roero Arneis ’25 – Cascina Lanzarotti
  • Roero Arneis San Quirico ’25 – Giacomo Costa

Puglia

  • Caporotondo Negroamaro ’24 – Marulli
  • Gioia del Colle Primitivo Fanova ’24 – Terrecarsiche
  • Negroamaro ’24 – Amastuola
  • Pietra Nera ’25 – Menhir Marangelli
  • Salice Salentino Rosso Cantalupi Ris. ’24 – Conti Zecca
  • Salice Salentino Rosso S Ris. ’22 – Vecchia Torre

Sicilia

  • Sicilia Grillo Trisole ’25 – Cantine Birgi – Feudo Stagnone

Toscana

  • Chianti Cl. Valiano ’23 – Fattoria di Valiano
  • Morellino di Scansano ’25 – Fattoria Le Pupille
  • Morellino di Scansano Irio ’25 – Provveditore
  • Morellino di Scansano Vignabenefizio ’24 – Vignaioli del Morellino di Scansano
  • Rosso di Montepulciano Prugnanello ’25 – Lunadoro

Umbria

  • Il Trebbio ’25 – Goretti
  • Trasimeno Gamay Divina Villa Ris. ’23 – Duca della Corgna Cantina del Trasimeno

Veneto

  • Bardolino Cl. Sup. ’23 – Zeni 1870
  • Conegliano Valdobbiadene Rive di Colfosco Extra Brut Ponte Rosso ’25 – Conte Collalto
  • Custoza Sup. Amedeo ’24 – Cavalchina
  • Soave Cl. Brognoligo Battistelle ’24 – Le Battistelle
  • Valpolicella Nanfrè ’25 – Tenuta Sant’Antonio.

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