I migliori vini italiani di qualità sotto i 20 euro, sia rossi che bianchi, che Gambero Rosso consiglia come regalo perfetto da fare a Natale 2025

Regalare una bottiglia di vino a Natale resta una delle scelte più apprezzate: è un dono elegante e conviviale. La buona notizia è che, anche senza superare la soglia dei 20 euro, oggi è possibile scegliere etichette di buon livello, in grado di soddisfare appassionati ed esperti. Un aiuto concreto in questo senso arriva dalla guida Berebene 2026, pubblicata da Gambero Rosso, punto di riferimento per chi cerca vini dall’eccellente rapporto qualità-prezzo. Di seguito una panoramica dei migliori vini bianchi e rossi italiani sotto i 20 euro recensiti nella guida Berebene 2026, perfetti da mettere sotto l’albero per il Natale 2025.

I migliori vini bianchi italiani sotto i 20 euro

Dopo la selezione pubblicata dal New York Times anche Gambero Rosso ha deciso di condividere la selezione, curata da William Pregentelli, delle migliori etichette italiane sotto i 20 euro. Tra i bianchi, la selezione spazia dal Friuli Venezia Giulia fino alla Sicilia e racconta vini di grande personalità. Dal Piemonte arriva il Roero Arneis Cecu d’la Biunda 2024 di Monchiero Carbone, un bianco sapido e complesso, citato da Berebene come un’ottima etichetta per rapporto qualità-prezzo.

In Veneto, il Soave Classico Monte Stelle 2024 de La Cappuccina (famiglia Tessari) conquista per finezza aromatica. Dal Friuli Venezia Giulia spicca il Friulano No Name 2023 de Le Vigne di Zamò, interpretazione di un vitigno storico. La Liguria è rappresentata dal Colli di Luni Vermentino Taoma 2024 di Giacomelli, un bianco dai marcati richiami mediterranei. La Toscana entra in scena con la Vernaccia di San Gimignano Sanice Riserva 2022 di Cesani, mentre le Marche con il Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Superiore Eclissi di luglio 2024 di Podere L’Infinito.

Tra le altre etichette spiccano il Pecorino Giocheremo con i Fiori 2024 di Torre dei Beati dall’Abruzzo, il Fiano di Avellino Pietracalda Riserva 2023 di Feudi di San Gregorio, l’Etna Bianco De Aetna 2024 di Terra Costantino e il Grillo Vignemie 2024 di Francesco Intorcia Heritage.

I migliori vini rossi italiani sotto i 20 euro

La selezione dei rossi conferma la straordinaria ricchezza dell’Italia del vino, con etichette capaci di emozionare senza richiedere prezzi impegnativi. Ecco tutti i vini che dimostrano come qualità e accessibilità possono convivere e concretizzarsi come un perfetto regalo di Natale.

Partendo dal Piemonte, ‘Gambero Rosso’ consiglia il vino Barbera d’Asti Superiore Bisavolo 2023 di Roberto Ferraris, vino con profumi di ciliegia e spezie. Dalla Lombardia proviene il Groppello 2024 di Cantrina, rosso della Valtènesi lungo le sponde del lago di Garda. In Alto Adige, il Lago di Caldaro Classico Superiore Vigna Bischofsleiten 2023 di Castel Sallegg è un altro dei vini rossi consigliati sotto i 20 euro.

Il Veneto convince con il Valpolicella Classico Superiore Figari 2022 di Villa Spinosa, mentre dalla Romagna arriva il Sangiovese Marzeno Poggio Vicchio 2023 di Fattoria Zerbina. In Toscana, il Rosso di Montalcino 2023 di Fattoi rappresenta una delle migliori scelte sotto i 20 euro, mentre dal Lazio proviene il Capolemole Rosso 2022 di Marco Carpineti.

Dalla Puglia proviene il Primitivo 2024 di Polvanera, mentre dalla Calabria il Cirò Rosso Classico Superiore Etefe 2021 di Brigante Vigneti & Cantina. Infine, chiude la lista dei vini italiani sotto i 20 euro perfetti per un regalo di Natale: il Nero d’Avola 16 Filari 2023 di Case Alte dalla Sicilia.