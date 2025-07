Eric Asimov, critico enologico del New York Times, ha stilato la lista dei 20 vini da bere durante l'estate 2025 e ci sono anche due italiani

Il vino accompagna da sempre i momenti più piacevoli della vita quotidiana, dalle cene tra amici alle feste in famiglia, ma è soprattutto durante l’estate che la scelta della bottiglia giusta spesso diventa fondamentale. Con le temperature che salgono, la voglia di bere vini freschi, leggeri si fa sentire, senza però dover rinunciare alla qualità. Per questo il critico enologico Eric Asimov ha condiviso nel New York Times una lista di vini da meno di 20 euro da bere anche nelle giornate più calde.

La selezione di Eric Asimov per il New York Times

Anche quest’anno Eric Asimov, storico critico enologico del New York Times, ha stilato la sua attesissima lista dei 20 vini da bere durante la stagione calda. Da tempo l’esperto condivide i suoi consigli enologici con i lettori sottolineando come non serva spendere grandi cifre per bere un buon vino. Solo qualche mese Asimov aveva condiviso, sempre nel New York Times, la sua selezione dei migliori vini sotto i 20 euro, mettendo ben 4 etichette italiane in lista.

Questa volta data la stagione estiva il consiglio è per quei vini che si bevono volentieri anche in estate. Il criterio di scelta è chiaro: bottiglie sotto i 20 dollari, dunque acquistabili in Italia sotto i 20 euro, che siano leggere, rinfrescanti e non troppo alcoliche. Si spazia tra bianchi, rosati intensi, rossi leggeri e i frizzanti ormai immancabili sulle tavole estive. Ogni bottiglia scelta racconta infatti un territorio, un vitigno o una filosofia produttiva, dimostrando che si possono acquistare vini interessanti, autentici e rispettosi dell’ambiente anche a prezzi accessibili.

I vini italiani scelti per l’estate 2025 dal New York Times

La selezione fatta quest’anno da Eric Asimov per il New York Times include etichette provenienti da tutto il mondo, dai vignaioli artigianali francesi ai produttori californiani, dai viticoltori baschi fino a quelli piemontesi. La gradazione alcolica dei vini selezionati da Asimov per l’estate 2025 non è particolarmente alta, coerente con la scelta di vini leggeri e freschi. La media delle gradazioni si aggira tra l’11% e il 13%, con alcune etichette che superano di poco questa soglia. Tra le 20 etichette selezionate ce ne sono due di italiane.

Il primo è il GD Vajra Rosabella Rosato 2024 (12%) che è prodotto dalla cantina G.D. Vajra, una delle aziende vinicole più rinomate delle Langhe, situata a Vergne, in provincia di Cuneo. È conosciuta per i suoi Barolo, ma produce anche altri vini da vitigni autoctoni piemontesi come Dolcetto, Barbera, Freisa, Moscato e, appunto, Rosabella, il rosato ottenuto da un blend di Nebbiolo, Barbera e Dolcetto. Il GD Vajra Rosabella Rosato 2024 è appunto un vino rosato da nebbiolo, barbera e dolcetto, da servire fresco ed è ottimo con salumi e frutta estiva. Il prezzo è di circa 18 euro.

L’altra etichetta italiana in lista è il Villa Sparina Gavi 2023 (12,5%) prodotto dall’azienda Villa Sparina, una storica cantina situata a Monterotondo di Gavi, in provincia di Alessandria. La tenuta si trova nel cuore della denominazione Gavi DOCG ed è famosa per il Cortese, l’uva autoctona di questa zona. Villa Sparina Gavi 2023, quindi, è un vino ottenuto da uve Cortese, è fresco, agrumato, ma ha anche un finale mandorlato. Si abbina bene a piatti estivi come pasta al pesto, insalate di mare o grigliate di pesce. Anche in questo caso il prezzo è 18,70 euro.

Ecco la lista completa dei 20 vini selezionati da Eric Asimov: