Migliori vini italiani, svelati i Decanter Awards 2026

I migliori vini italiani premiati nel corso dei Decanter World Wine Awards 2026: svelate le etichette Best in Show e tutte le medaglie Platinum

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Ottimo piazzamento per l’Italia ai Decanter World Wine Awards 2026: il nostro Paese chiude al secondo posto nel medagliere complessivo, piazzandosi dietro alla Francia e confermando tutta la propria solidità nel panorama enologico internazionale.

I migliori vini italiani ai Decanter Awards 2026

La nuova edizione del prestigioso concorso ha coinvolto quasi 17.000 etichette provenienti da 58 Paesi diverse, tutte sottoposte alla degustazione alla cieca di una giuria composta da 245 esperti mondiali, compresi 63 Master of Wine e 24 Master Sommelier.

Come detto l’Italia, conosciuta come una delle Nazioni del vino più competitive al mondo, è riuscita a consolidare il proprio ruolo da protagonista nel settore, distinguendosi per la straordinaria capacità di coniugare l’identità territoriale con la diversità produttiva. In totale la produzione tricolore si è portata a casa ben 2.059 medaglie, con una distribuzione regionale molto variegata, capace di coinvolgere tutto il territorio, dalle regioni del Nord a quelle del Sud.

Nella selezione 50 Best in Show, sono 6 i vini italiani premiati, tutti con il punteggio di 97 su 100: dal Piemonte G.D. Vajra Luigi Baudana e Coppo Pomorosso; dalla Toscana Capezzana Trefiano e Icario Vino Nobile di Montepulciano; dalla Sicilia Nicosia Hýbla Biologico Cerasuolo di Vittoria; dalla Lombardia lo spumante Freccianera Satèn Brut.

I Decanter rappresentano uno dei concorsi enologici più autorevoli al mondo, organizzato ogni anno dall’omonima rivista britannica. I vini vengono giudicati in base al loro territorio di origine e alla fascia di prezzo, attraverso un punteggio espresso in centesimi. Le etichette premiate con le medaglie hanno l’opportunità di apporre un adesivo ufficiale sulla bottiglia, un marchio di garanzia di qualità riconosciuta globalmente per i consumatori e i ristoratori.

Coppo Pomorosso

D. Vajra Luigi Baudana

Nicosia Hýbla Biologico Cerasuolo di Vittoria

Capezzana Trefiano

Icario Vino Nobile di Montepulciano

Freccianera Satèn Brut

Decanter World Wine Award, le medaglie Platinum dei vini italiani

Sono 29, invece, i vini premiati con i Platinun Award: altro riconoscimento che conferma il nostro Paese come uno dei punti di riferimento per l’eccellenza enologica a livello internazionale. Anche qui l’Italia è seconda dietro ai 42 riconoscimenti della Francia, ed è riuscita a mettersi davanti alla Spagna (27) e all’Australia (19).

Per quanto riguarda i Platinum, la regione italiana più rappresentata è il Trentino Alto Adige con 9 etichette, seguita dalla Toscana con 8; il Piemonte ne conta 4, il Veneto 3, il Friuli Venezia Giulia 2 e poi Liguria, Abruzzo e Molise a quota 1.