di
I migliori vini per Wine Spectator: 20 italiani nella Top 100
Ci sono 20 vini italiani nella classifica Wine Spectator’s Top 100 del 2025: la nuova edizione della graduatoria stilata da parte del noto magazine statunitense. Nella gallery scopriamo tutte le etichette del nostro Paese.
POTREBBE INTERESSARTI
-
Il cuore di Palazzo Te risplende col restauro di Amore e Psiche
-
In bicicletta in Sardegna, una influencer scatena la polemica
-
Classifica migliori torte al cioccolato al mondo: dominio Italia
-
Nel Parco Nazionale del Gran Paradiso è stata avvistata una lince
-
Dalle acque del Po è emerso un "gigante" che si credeva estinto
-
Quanto costa il Calendario dell’Avvento 2025 di Cannavacciuolo
-
Delfino davanti piazza San Marco a Venezia: avvistamento speciale
-
Boom di furti parziali di auto in Italia: le regioni più colpite
-
Tartarughe marine, record in Italia: le regioni con più nidi