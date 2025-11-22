Questo sito contribuisce all’audience di

I migliori vini per Wine Spectator: 20 italiani nella Top 100

Ci sono 20 vini italiani nella classifica Wine Spectator’s Top 100 del 2025: la nuova edizione della graduatoria stilata da parte del noto magazine statunitense. Nella gallery scopriamo tutte le etichette del nostro Paese.

