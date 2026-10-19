Migliori vini d'Italia regione per regione: premi Slow Wine 2027
Quali sono i migliori vini d'Italia, regione per regione: ecco tutte le eccellenze del nostro Paese premiate dalla nuova Guida Slow Wine 2027
La guida Slow Wine, realizzata da Slow Food, ha eletto i migliori vini d’Italia: le eccellenze del nostro Paese non sono state valutate esclusivamente sulla base del sapore, ma anche per il legame con il territorio, il rispetto dell’ambiente e il modo in cui vengono prodotte.
I migliori vini d’Italia regione per regione
Una rete di oltre 250 collaboratori ha esplorato i territori vitivinicoli italiani, visitando le aziende e conoscendo da vicino i produttori, così da poter osservare le pratiche agricole e tenere conto delle caratteristiche di ogni territorio.
La selezione di Slow Wine non premia solo i vini più piacevoli nei bicchieri, ma prende in considerazione anche la qualità del lavoro agricolo e il valore culturale e ambientale delle aziende. Nella Guida del 2027 sono state esaminate oltre 10.000 etichette che hanno portato ad assegnare 779 riconoscimenti tra Top Wine, Vini Slow e Best Buy.
Della nuova edizione della Guida ha parlato così il curatore Giancarlo Gariglio, soffermandosi su come sta cambiando il settore nel nostro Paese: “Lo scorso anno avevamo scritto che il mondo del vino stava entrando in una tempesta perfetta tra dazi, calo dei consumi, disaffezione dei giovani, nuove sensibilità salutistiche, cambiamento climatico.
Oggi quello che osservavamo da lontano è diventato un uragano. E noi ci ritroviamo in mezzo. Durante le visite abbiamo incontrato diversi produttori che nel 2026 non hanno imbottigliato. Molti rinviano l’uscita dei vini rossi, oggi la categoria più in affanno. Le esportazioni verso gli Stati Uniti mostrano preoccupanti segni meno, mentre i consumi italiani ristagnano e i costi continuano a salire. Non è una difficoltà passeggera, ma una crisi complessa: cause lontane tra loro finiscono per sommarsi e moltiplicarne gli effetti. Ora più che mai produttori, distributori, ristoratori e consumatori devono riconoscere di essere legati dallo stesso destino e scegliere insieme come agire”.
Tutti i premi Slow Wine 2027
Valle d’Aosta
- Pret a Boire Rouge 2024 – Cave Monaja
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Valle d’Aosta Chambave Muscat 2024 – La Vrille (Vino Slow – Best Buy)
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Valle d’Aosta Gamaret 2024 – Cave Gargantua (Vino Slow)
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Valle d’Aosta Pinot Nero L’Etranger 2023 – Les Granges (Vino Slow – Best Buy)
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Vallée d’Aoste Mayolet 2025 – Di Barrò (Vino Slow)
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Vallée d’Aoste Petite Arvine 2025 – Elio Ottin
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Vallée d’Aoste Syrah 870 2024 – Rosset Terroir
Piemonte
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Alta Langa Extra Brut M+M Perpetuelle Sbagliato 2019 – Enrico Serafino
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Alta Langa Riserva Brut La Sorgente 2022 – Roberto Garbarino (Best Buy)
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Alta Langa Riserva Extra Brut Caterina Rivella 2019 – Marcalberto
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Alta Langa Riserva Extra Brut Special Cuvée 2018 – Contratto
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Barbaresco 2023 – Francesco Versio
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Barbaresco Albesani 2022 – Cantina del Pino
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Barbaresco Bernadot 2023 – Ceretto Aziende Vitivinicole
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Barbaresco Cà Grossa 2023 – La Vedetta (Vino Slow)
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Barbaresco Cottà 2023 – Sottimano
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Barbaresco Faset 2023 – Paitin (Vino Slow – Best Buy)
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Barbaresco Gallina 2023 – Castello di Neive (Best Buy)
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Barbaresco Manzola 2022 – Fiorenzo Nada (Vino Slow)
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Barbaresco Montefico Vecchie Viti 2020 – Roagna
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Barbaresco Montestefano 2022 – Serafino Rivella (Vino Slow)
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Barbaresco Rabajà 2023 – Giuseppe Cortese
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Barbaresco Riserva Basarin 2021 – Adriano Marco e Vittorio (Vino Slow – Best Buy)
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Barbaresco Riserva Roccalini 2020 – Cascina Roccalini
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Barbaresco San Stunet 2022 – Piero Busso
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Barbaresco Sorì Tildin 2023 – Gaja
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Barbaresco Starderi 2023 – Olek Bondonio
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Barbaresco Tre Stelle 2023 – Cascina delle Rose (Vino Slow)
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Barbera d’Alba 2025 – Le More Bianche (Vino Slow)
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Barbera d’Asti Charlotte 2025 – Tenuta Ena (Best Buy)
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Barbera d’Asti Lia Vì 2024 – Carussin (Vino Slow)
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Barbera d’Asti Montebruna 2023 – Braida
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Barbera d’Asti Sup. Genio 2024 – Gianni Doglia (Vino Slow)
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Barbera d’Asti Tantevì 2024 – Tenuta il Nespolo (Vino Slow)
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Barbera del Monferrato Dedulà 2025 – BES (Vino Slow)
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Barolo 2022 – Diego e Damiano Barale (Best Buy)
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Barolo 2022 – G.B. Burlotto
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Barolo 2022 – Bartolo Mascarello
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Barolo Arborina 2022 – Elio Altare
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Barolo Brea Vigna Ca’ Mia 2022 – Brovia
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Barolo Bricco Fiasco 2022 – Azelia
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Barolo Brunate 2021 – Poderi Marcarini
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Barolo Cannubi 2022 – Giacomo Fenocchio
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Barolo Cannubi 2022 – E. Pira & Figli – Chiara Boschis
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Barolo Case Nere 2022 – Enzo Boglietti
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Barolo Casina Bric 2021 – 460 Casina Bric (Vino Slow – Best Buy)
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Barolo Castelletto 2022 – Mauro Veglio
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Barolo del Comune di Barolo 2022 – Barale Fratelli (Vino Slow – Best Buy)
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Barolo del Comune di Castiglione Falletto 2021 – Cascina Fontana
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Barolo del Comune di La Morra 2022 – Trediberri (Vino Slow – Best Buy)
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Barolo del Comune di Serralunga d’Alba 2022 – Ferdinando Principiano (Vino Slow – Best Buy)
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Barolo del Comune di Serralunga d’Alba 2022 – Rivetto (Vino Slow – Best Buy)
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Barolo Ginestra Pajana 2022 – Domenico Clerico
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Barolo La Foia 2022 – Nadia Curto (Vino Slow – Best Buy)
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Barolo Lazzarito 2022 – Casa E. di Mirafiore
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Barolo Le Coste di Monforte 2022 – Diego Conterno (Vino Slow)
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Barolo Le Coste di Monforte 2022 – Lalù
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Barolo Marcenasco 2022 – Ratti
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Barolo Monvigliero 2021 – Crissante Alessandria
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Barolo Pressenda 2021 – Marziano Abbona
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Barolo Riserva Falletto Vigna le Rocche 2020 – Bruno Giacosa
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Barolo Riserva Liste 2021 – Giacomo Borgogno & Figli
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Barolo Riserva Monfortino 2020 – Giacomo Conterno
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Barolo Riserva Monvigliero 2020 – Castello di Verduno
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Barolo Riserva Perno 2020 – Elio Sandri (Vino Slow)
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Barolo Rocche di Castiglione 2022 – Oddero Poderi e Cantine
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Barolo Rocche di Castiglione 2022 – Vietti
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Barolo San Lorenzo di Verduno 2022 – Alessandria Fratelli
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Barolo Sarmassa Vigna Merenda 2022 – Scarzello
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Barolo Scarrone Vigna Rocche Rivera 2022 – Vigneti Luigi Oddero e Figli
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Barolo Serra 2022 – Giovanni Rosso
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Barolo Serradenari 2022 – Giulia Negri – Serradenari
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Barolo Sottocastello di Novello 2022 – Ca’ Viola
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Barolo Tre Tine 2022 – Giuseppe Rinaldi
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Barolo Vignarionda 2021 – Ettore Germano
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Barolo Vignarionda 2022 – Guido Porro
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Barolo Villero 2022 – Cavallotto Tenuta Bricco Boschis
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Boca Il Rosso Delle Donne 2022 – Castello Conti (Vino Slow)
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Canelli Moscato 2025 – Bera Vittorio e figli (Vino Slow)
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Canelli Moscato Spaccavento 2025 – L’Armangia (Best Buy)
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Carema Sole e Roccia 2023 – Monte Maletto (Vino Slow)
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Carema Sumié 2023 – Muraje (Vino Slow)
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Colli Tortonesi Timorasso 2024 – Oltretorrente (Vino Slow)
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Colli Tortonesi Timorasso 2025 – La Spinetta
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Colli Tortonesi Timorasso Derthona Muntà l’è Ruma 2023 – Vigneti Giacomo Boveri (Vino Slow)
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Colli Tortonesi Timorasso Ronchetto 2023 – Paolo Poggio (Best Buy)
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Colline Novaresi Bianco Luce del Buonumore 2023 – Barbaglia Silvia
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Desaia 2021 – Cascina Fornace (Vino Slow)
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Dogliani 2025 – Nicholas Altare (Vino Slow – Best Buy)
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Dogliani Pianezzo 2025 – Francesco Boschis (Vino Slow – Best Buy)
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Dogliani Sup. Pirochetta 2024 – Cascina Corte (Vino Slow)
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Dogliani Vigne Dolci 2024 – San Fereolo (Vino Slow)
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Dolcetto d’Alba Bricco Caramelli 2024 – Mossio Fratelli (Vino Slow)
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Dolcetto di Diano d’Alba Sorì della Rivolia 2025 – Renzo Castella (Vino Slow – Best Buy)
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Erbaluce di Caluso 13 Mesi 2024 – Benito Favaro (Vino Slow)
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Eteronimo 2024 – Cascina San Michele – Marco Minnucci (Vino Slow)
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Gattinara 2023 – Bianchi (Vino Slow)
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Gattinara Vigna Valferana 2022 – Nervi
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Gavi del Comune di Gavi Monterotondo Etichetta Nera 2024 – La Mesma (Vino Slow)
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Gavi del Comune di Gavi San Martino 2025 – Giordano Lombardo (Vino Slow)
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Gavi Il Castello 2025 – Castello di Tassarolo (Vino Slow – Best Buy)
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Grafite 90.11 2023 – Luca Gili (Vino Slow – Best Buy)
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Grignolino d’Asti 2025 – Frasca La Guaragna (Best Buy)
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Grignolino d’Asti Margherita Barbero 2025 – Luigi Spertino
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Grignolino del Monferrato Casalese 2025 – Tenuta Migliavacca (Vino Slow)
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Grignolino del Monferrato Casalese Montecastello 2025 – Agricola Isabella (Vino Slow – Best Buy)
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La Maggiorina 2023 – Le Piane (Vino Slow)
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Langhe Freisa Kyè 2024 – G.D. Vajra (Vino Slow)
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Langhe Nebbiolo 2024 – Gian Luca Colombo (Vino Slow)
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Langhe Nebbiolo Roccabella 2022 – Eugenio Bocchino (Vino Slow)
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MacFol 2024 – Ezio Cerruti (Vino Slow)
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Nebbiolo d’Alba Acustico 2024 – Rabel (Vino Slow)
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Nebbiolo d’Alba Ciabòt 2024 – Marco Pezzuto (Vino Slow)
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Nizza B7 2022 – Sette (Vino Slow)
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Ovada Tre Passi Avanti 2023 – Cascina Gentile (Vino Slow – Best Buy)
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Rapp 2021 – Rocco di Carpeneto (Vino Slow – Best Buy)
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Roero Anime 2024 – Alberto Oggero (Vino Slow)
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Roero Arneis 2025 – Stefano Occhetti (Vino Slow)
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Roero Arneis Bricco delle Ciliegie 2025 – Giovanni Almondo (Vino Slow)
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Roero Arneis G.B. 2025 – Marco Riva (Vino Slow)
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Roero Arneis Patarun 2024 – Casa Tallone (Vino Slow)
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Roero Arneis S.S. Trinità 2024 – Malvirà (Vino Slow – Best Buy)
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Roero Arneis Valfaccenda Bianco 2025 – Valfaccenda (Vino Slow)
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Rossore 2023 – Iuli (Vino Slow)
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San Leto 2022 – Carlo Daniele Ricci (Vino Slow)
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Ti Dirò 2025 – Ca’ del Prete (Vino Slow)
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Valsusa Rosso Bariol 2025 – La Chimera (Vino Slow – Best Buy)
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Verduno Pelaverga 2025 – Michele Reverdito (Vino Slow – Best Buy)
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Verduno Pelaverga Pelà 2025 – Cascina Penna-Currado (Vino Slow)
Liguria
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Astro 2023 – Stella di Lemmen (Vino Slow)
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Cànca 2024 – Cián du Giorgi (Vino Slow)
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Cinque Terre 2025 – Possa (Vino Slow)
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Dolceacqua 2025 – Terre Bianche (Vino Slow – Best Buy)
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Dolceacqua Galeae 2024 – Ka*Manciné (Vino Slow)
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Dolceacqua Luvaira 2024 – Maccario Dringenberg (Vino Slow)
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Dolceacqua Rossese 2023 – Testalonga Vignaioli (Vino Slow)
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Dolceacqua Sup. Arcagna 2024 – Du Nemu (Vino Slow – Best Buy)
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Dolceacqua Sup. Roja 2024 – Roberto Rondelli
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Golfo del Tigullio-Portofino Bianco Ciana 2024 – Casa del Diavolo (Vino Slow)
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Lumassina di Bò-sco 2024 – Terrazze Singhie (Vino Slow)
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Lunatica 2024 – Il Torchio (Vino Slow)
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P’Igi 2024 – Deperi (Vino Slow)
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Poggi al Bosco 2023 – Santa Caterina (Vino Slow)
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Riviera Ligure di Ponente Pigato Cappellania 2025 – Cantina Sancio (Vino Slow – Best Buy)
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Riviera Ligure di Ponente Pigato Sogno 2024 – VisAmoris (Vino Slow)
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Riviera Ligure di Ponente Vermentino 2025 – Maria Donata Bianchi (Vino Slow – Best Buy)
Lombardia
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Anamari 2021 – Frecciarossa (Vino Slow)
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Bonarda dell’Oltrepò Pavese Frizzante Cresta del Ghiffi 2025 – Agnes Fratelli (Vino Slow – Best Buy)
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Brut Nuvola Pas Operè 2019 – Cà del Vént (Vino Slow)
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Burzol 2020 – Concarena (Vino Slow – Best Buy)
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Capriano del Colle Rosso Adagio 2024 – Lazzari (Best Buy)
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Franciacorta Dosage Zéro Vintage Collection 2021 – Ca’ del Bosco (Vino Slow)
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Franciacorta Dosaggio Zero Blanc de Noirs Raccolta 2021 – 1701 (Vino Slow)
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Franciacorta Dosaggio Zero s.a. – Laura Cugini (Vino Slow – Best Buy)
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Franciacorta Extra Brut CruPerdu Grande Annata 2019 – Castello Bonomi
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Franciacorta Nature Blanc de Noir s.a. – Monte Alto (Vino Slow – Best Buy)
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Franciacorta Nature s.a. – Enrico Gatti (Vino Slow – Best Buy)
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Franciacorta Riserva Dosaggio Zero Bagnadore 2017 – Barone Pizzini (Vino Slow)
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Franciacorta Riserva Dosaggio Zero Dés Aign 2014 – Clarabella (Vino Slow)
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Franciacorta Riserva Pas Dosé Girolamo Bosio 2018 – Bosio (Vino Slow)
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Franciacorta Satèn s.a. – Corte Fusia (Vino Slow – Best Buy)
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Franciacorta Satèn s.a. – Ronco Calino (Vino Slow – Best Buy)
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Franciacorta Zero Nero 2021 – Andrea Arici – Colline della Stella
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Incantabiss 2025 – Fondo Bozzole (Best Buy)
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Lugana 2025 – Marangona (Vino Slow – Best Buy)
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Martina 2024 – Togni Rebaioli (Vino Slow)
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Nature Chiara Torti s.a. – Pietro Torti (Vino Slow – Best Buy)
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Oltrepò Pavese Metodo Classico Pas Dosé Classese Roccapietra Ca’ Darmat 2018 – Scuropasso (Vino Slow)
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Oltrepò Pavese Pinot Nero V18 2023 – Cordero San Giorgio (Vino Slow)
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Pinot Nero dell’Oltrepò Pavese Al Negres 2024 – Alessio Brandolini (Vino Slow)
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Pinot Nero dell’Oltrepò Pavese Nèos 2024 – Montelio (Best Buy)
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Pinot Nero dell’Oltrepò Pavese Ottavia 2021 – Conte Vistarino (Vino Slow)
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Riviera del Garda Classico Chiaretto Costellazioni 2025 – Cascina Belmonte (Vino Slow – Best Buy)
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Rosso d’Asia 2023 – Picchioni Andrea (Vino Slow)
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San Giobbe 2023 – La Costa (Vino Slow)
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Secco 2023 – Biava
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Valtellina Superiore Inferno 2024 – Marco Ferrari (Vino Slow)
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Valtellina Superiore Inferno Vigna Guast 2023 – Dirupi (Vino Slow)
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Valtellina Superiore La Tèna 2023 – Cà Bianche (Best Buy)
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Valtellina Superiore Rino 2024 – Pizzo Coca (Vino Slow – Best Buy)
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Valtellina Superiore Sassella Grisone 2023 – Alfio Mozzi (Best Buy)
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Valtellina Superiore Sassella I Ciaz 2023 – Cooperativa Triasso e Sassella
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Valtellina Superiore Sassella Ris. Ultimi Raggi 2021 – ARPEPE (Vino Slow)
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Valtellina Superiore Valgella Ris. Vigneto Carterìa 2022 – Fay (Vino Slow)
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Valtènesi Chiaretto A rose, is a rose, is a rose 2025 – Cantrina (Vino Slow – Best Buy)
Trentino
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Cleda 2024 – Cantina Bazzanella (Best Buy)
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Esegesi 2021 – Eugenio Rosi (Vino Slow)
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Granato 2023 – Foradori (Vino Slow)
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Groppello di Revò 2024 – El Zeremia (Vino Slow – Best Buy)
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L’Ora 2022 – Cantina Toblino
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Majano 2023 – Francesco Poli (Vino Slow)
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Nosioi 2024 – Giovanni Poli (Vino Slow – Best Buy)
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Rizzoi 2019 – Palazzo Lodron – Tenuta Volpini de Maestri
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Rosa Gentile 2024 – Lorenzo Bongiovanni (Vino Slow – Best Buy)
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San Leonardo 2021 – San Leonardo
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Teroldego Rotaliano Superiore Riserva Diedri 2023 – Dorigati
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Teroldego Rotaliano Teroldigo 2023 – Fedrizzi Cipriano (Vino Slow)
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Titòn 2024 – Cantina Micheli (Vino Slow)
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Trentino Müller Thurgau Viàch 2024 – Corvée (Vino Slow – Best Buy)
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Trentino Rosso Ris. Mori Vecio 2020 – Cantina di Trento (Best Buy)
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Trentino Vino Santo 2010 – Pisoni (Vino Slow)
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Trentino Vino Santo Arele 2015 – Pravis (Vino Slow)
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Trento Riserva Brut Perlé Nero 2019 – Ferrari
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Trento Riserva Extra Brut Masnen Vignal 2021 – Klinger
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Trento Riserva Extra Brut Moser Tracce 2013 – Moser
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Vin dei Molini 2025 – Pojer & Sandri (Vino Slow – Best Buy)
Alto Adige
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Alto Adige Chardonnay Nama 2022 – Nals Margreid
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Alto Adige Chardonnay Ris. Curlan 2022 – Cantina Girlan
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Alto Adige Gewürztraminer Nussbaumer 2024 – Cantina Tramin
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Alto Adige Lagrein Ris. 2023 – Erbhof Unterganzner – Josef Mayr (Best Buy)
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Alto Adige Müller Thurgau Vigna Feldmarschall Von Fenner 2023 – Tiefenbrunner – Castel Turmhof
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Alto Adige Pinot Bianco Ris. Klaser Salamander 2023 – Weingut Niklas (Best Buy)
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Alto Adige Pinot Nero Schweizer 2022 – Franz Haas
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Alto Adige Santa Maddalena Cl. Morit 2024 – Weingut Loacker (Vino Slow – Best Buy)
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Alto Adige Santa Maddalena Cl. Vom Kreuz 2018 – Ansitz Waldgries
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Alto Adige Sauvignon Blanc Praesulis 2024 – Gump Hof – Markus Prackwieser (Vino Slow)
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Alto Adige Sauvignon Blanc Ris. Gran Lafóa 2023 – Cantina Colterenzio
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Alto Adige Schiava Plantaditsch 2024 – Klosterhof – Hannes Andergassen (Best Buy)
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Alto Adige Spumante Pas Dosé Haderburg 2022 – Haderburg
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Alto Adige Terlano Pinot Bianco Rarity 2013 – Cantina Terlano
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Alto Adige Terlano Sauvignon Lieben Aich 2024 – Manincor (Vino Slow)
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Alto Adige Valle Isarco Grüner Veltliner 2023 – Garlider – Christian Kerschbaumer (Vino Slow – Best Buy)
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Alto Adige Valle Isarco Sylvaner R 2024 – Köfererhof – Günther Kerschbaumer
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Alto Adige Valle Venosta Riesling 2024 – Falkenstein – Franz Pratzner (Best Buy)
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Alto Adige Valle Venosta Riesling Vigna Windbichel 2024 – Castel Juval Unterortl (Vino Slow)
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Abendrot 2020 – Thomas Niedermayr (Vino Slow)
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Demian 2024 – Pranzegg – Martin Gojer (Vino Slow)
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Elda 2020 – Nusserhof (Vino Slow)
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Gewürztraminer 2023 – In Der Eben – Urban Plattner (Vino Slow)
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Krafuss 2023 – Alois Lageder (Vino Slow)
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Pinot Bianco 37 2021 – Dornach – Patrick Uccelli (Vino Slow)
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Schiava ‘69 2024 – Rielinger (Vino Slow)
Veneto
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Amarone della Valpolicella Classico 2018 – Corte Scaletta (Vino Slow – Best Buy)
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Amarone della Valpolicella Cavolo 2021 – Brigaldara
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Amarone della Valpolicella Classico 2017 – Bertani
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Amarone della Valpolicella Classico 2017 – Secondo Marco (Vino Slow)
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Amarone della Valpolicella Classico 2020 – Vigneti di Ettore (Vino Slow – Best Buy)
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Amarone della Valpolicella Classico 2021 – Allegrini
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Amarone della Valpolicella Classico Riserva 2008 – Le Ragose
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Amarone della Valpolicella Classico Riserva Cima Caponiera 2019 – Ca’ Rugate
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Amarone della Valpolicella Classico Sant’Urbano 2021 – Speri (Vino Slow)
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Asolo Montello Merlot Spineda 2021 – Loredan Gasparini
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Asolo Prosecco Sup. ColFondo 2025 – Case Paolin (Vino Slow – Best Buy)
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Asolo Prosecco Vecchie Uve 2022 – Bele Casel (Vino Slow – Best Buy)
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Bardolino 2024 – Poggio delle Grazie (Vino Slow – Best Buy)
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Bardolino 2025 – Le Fraghe (Vino Slow)
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Bardolino Classico 2025 – Bigagnoli (Vino Slow – Best Buy)
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Breganze Cabernet Due Santi 2022 – Vigneto Due Santi (Vino Slow)
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Chiaretto di Bardolino Campo al Salice 2022 – Corte Quaiara (Vino Slow)
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Barbagliante 2024 – Gentili (Vino Slow)
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Chiaretto di Bardolino Il Rosé 2025 – Giovanna Tantini (Vino Slow – Best Buy)
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Col Fondo 2025 – Nicos Brustolin (Vino Slow – Best Buy)
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Colli Berici Tai Rosso Thovara 2022 – Piovene Porto Godi
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Colli Euganei Fior d’Arancio Passito Donna Daria 2021 – La Montecchia Conte Emo Capodilista (Vino Slow)
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Colli Euganei Rosso Ris. Ortone 2022 – Quota 101 (Vino Slow – Best Buy)
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Colli Euganei Rosso Scarlatto 2020 – Vigna Ròda (Best Buy)
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Elianto 2022 – Menegotti (Vino Slow)
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Eocene 2024 – Cirotto (Vino Slow – Best Buy)
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Extra Brut Cuvée Lino s.a. – Dama del Rovere (Vino Slow)
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Gambellara Ca’ Fischele 2025 – Dal Maso (Best Buy)
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Glera Frizzante 2025 – Mongarda (Vino Slow)
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Io di Baone 2021 – Il Filò Delle Vigne (Vino Slow – Best Buy)
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L’Essenziale Colfondo Agricolo 2024 – Ruge (Vino Slow – Best Buy)
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Libertate 2023 – Balestri Valda (Vino Slow – Best Buy)
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Lugana Duerive 2024 – Corte Sermana (Vino Slow)
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Masari 2022 – Masari (Vino Slow)
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Monti Lessini Ris. Dosaggio Zero 2016 – Franchetto (Vino Slow)
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Questo Neanche 2025 – Monban (Vino Slow)
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Recioto della Valpolicella Adone 2015 – Piccoli (Vino Slow – Best Buy)
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Recioto della Valpolicella Classico 2019 – Giuseppe Quintarelli
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Recioto della Valpolicella Classico 2022 – La Dama (Vino Slow)
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Sassaia 2024 – La Biancara (Vino Slow)
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Soave Classico 2025 – Suavia (Vino Slow – Best Buy)
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Soave Classico Calvarino 2024 – Pieropan (Vino Slow)
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Soave Classico Contrada Salvarenza Vecchie Vigne 2023 – Gini (Vino Slow)
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Soave Classico Monte Grande 2024 – Prà (Vino Slow)
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Soave Classico Monte Stelle 2024 – La Cappuccina (Vino Slow)
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Sottoriva 2024 – Malibràn (Vino Slow – Best Buy)
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Valdadige Terradeiforti Enantio Ris. 1865 Prefillossera 2021 – Roeno (Vino Slow)
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Valdobbiadene Prosecco Frizzante 2025 – Casa Coste Piane (Vino Slow – Best Buy)
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Valdobbiadene Prosecco Spumante Superiore Brut Particella 68 2025 – Sorelle Bronca (Vino Slow)
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Valdobbiadene Prosecco Spumante Superiore Brut Rive di Premaor Tenàda 2025 – Miotto (Vino Slow)
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Valdobbiadene Prosecco Spumante Superiore Costante 08 2024 – Bival
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Valdobbiadene Prosecco Spumante Superiore Extra Dry Pianer 2025 – Le Colture (Best Buy)
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Valdobbiadene Prosecco Spumante Superiore Mariarosa 2025 – Ca’ dei Zago (Vino Slow)
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Valdobbiadene Prosecco Spumante Superiore Rocciamadre 2025 – Marchiori (Vino Slow)
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Valdobbiadene Spumante Sup. Extra Dry (mio)deserto 2025 – Bastia – Michele Rebuli
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Valdobbiadene Vigneto Giardino Rive di Colbertaldo Asciutto 2025 – Adami
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Valpolicella 2024 – Agostino Vicentini (Vino Slow)
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Valpolicella Classico 2025 – Clementi
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Valpolicella Classico Superiore 2022 – Le Marognole (Vino Slow – Best Buy)
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Valpolicella Classico Superiore 2023 – Monte Santoccio (Vino Slow – Best Buy)
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Valpolicella Classico Superiore Iltabarro 2022 – Valentina Cubi
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Valpolicella Classico Superiore Vecio Belo 2024 – Manara (Vino Slow – Best Buy)
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Valpolicella Laute 2025 – Camerani Marinella (Vino Slow – Best Buy)
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Valpolicella Ripasso 2023 – Giovanni Éderle (Vino Slow)
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Valpolicella Ripasso Classico Superiore 2022 – Tenuta Santa Maria (Vino Slow)
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Via Sonora 2024 – Filippo De Martin (Vino Slow)
Friuli Venezia Giulia
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Alba 2024 – Borgo delle Oche
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Amphora 2020 – Guerila (Vino Slow)
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Badie 2022 – Sassocorno (Vino Slow)
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Bohem 2022 – Atelier Kramar (Vino Slow)
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Carso Vitovska 2024 – Kocjančič Rado (Vino Slow)
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Carso-Kras Malvasia 2023 – Skerlj (Vino Slow)
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Collio Bianco Brazan 2024 – I Clivi (Vino Slow)
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Collio Bianco Jelka 2021 – Roberto Picèch
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Collio Bianco Kaplja 2022 – Damijan Podversic (Vino Slow)
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Collio Bianco Vino da uve autoctone 2024 – Keber Edi (Vino Slow – Best Buy)
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Collio Friulano 2020 – La Castellada (Vino Slow)
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Collio Malvasia 2025 – Raccaro
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Collio Malvasia Miklus 2021 – Draga
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Collio Ribolla Gialla Skin 2021 – Primosic
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Elio Bianco 2024 – Elio Vini (Best Buy)
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Friuli Colli Orientali Bianco Riviere 2024 – Flaibani (Vino Slow)
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Friuli Colli Orientali Bianco Sottocastello 2023 – Vigna Traverso
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Friuli Colli Orientali Chardonnay Ronco Pitotti 2024 – Vignai da Duline (Vino Slow)
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Friuli Colli Orientali Friulano 2024 – Ronc dai Luchis (Best Buy)
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Friuli Colli Orientali Friulano 2024 – Ronco Severo (Vino Slow)
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Friuli Colli Orientali Friulano 2025 – Scubla
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Friuli Colli Orientali Friulano Riserva Ante Bellum 2019 – Stroppolatini (Vino Slow)
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Friuli Colli Orientali Friulano Sigar 2022 – Livio Felluga
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Friuli Colli Orientali Malvasia 2025 – Visintini (Best Buy)
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Friuli Colli Orientali Pinot Nero 2023 – Le Due Terre (Vino Slow)
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Friuli Colli Orientali Sauvignon Peri 2024 – Ronco del Gnemiz (Vino Slow)
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Friuli Colli Orientali Schioppettino 2024 – Colutta
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Friuli Colli Orientali Schioppettino di Prepotto Golan 2023 – Vigna Lenuzza (Vino Slow)
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Filari Margherita 2025 – Alberto Lot
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Friuli Isonzo Chardonnay 2024 – Brandolin (Best Buy)
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Friuli Isonzo Malvasia 2024 – Borgo San Daniele (Vino Slow)
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Friuli Isonzo Malvasia Melaris 2024 – Murva
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Friuli Malvasia 2025 – Borgo Savaian (Best Buy)
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Goriška Brda Blaž Belo 2021 – Borut Blažič (Vino Slow)
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Goriška Brda Ribolla Gialla Opoka Medana Jama Cru 2022 – Marjan Simčič (Vino Slow)
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Goriška Brda Tolovaj M 2019 – Reia (Vino Slow – Best Buy)
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Graziano 2022 – Vini Belluzzo
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Kamen 2023 – Zidarich (Vino Slow)
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Malvazija Sbs Special Barrel Selection 2023 – Zaro 1348 (Vino Slow)
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Mont 2024 – Nikolas Juretic (Vino Slow)
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Ograde 2023 – Skerk (Vino Slow)
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Pensiero 2022 – Petrussa
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Ribolla Gialla 2018 – Gravner
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Ribolla Gialla 2020 – Il Carpino (Vino Slow)
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Ribolla Gialla 2025 – Ferlat (Vino Slow – Best Buy)
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Slatnik 2023 – Radikon (Vino Slow)
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Slovenska Istra Malvazija Etichetta Bianca Selezione Caotze 2023 – Klabjan (Vino Slow)
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Tiliae Sciaglin 2021 – Ronco Margherita (Best Buy)
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Vipavska Dolina Stranice 2023 – Burja (Vino Slow)
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Vizija 2024 – Radovič (Vino Slow)
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Zlate Solzice Lacrime D’oro 2012 – Renčel (Vino Slow)
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Emilia Romagna
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Bersot Bianco 2025 – Gradizzolo – Ognibene (Vino Slow – Best Buy)
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Bianca 2024 – Monte Mirabello (Vino Slow)
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Colli Bolognesi Pignoletto Superiore 2025 – Anonima Agricola Viticoltori Valsamoggia (Best Buy)
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Colli Piacentini Malvasia Sorriso di Cielo 2025 – La Tosa (Vino Slow)
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Colli Piacentini Vin Santo Albarola 2015 – Barattieri
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Gutturnio Frizzante 2025 – Scarabelli (Best Buy)
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Gutturnio Frizzante 2025 – Torre Fornello (Best Buy)
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Gutturnio Superiore 2024 – Luretta (Vino Slow)
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Illusione 2024 – Koi (Vino Slow)
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Lambrusco di Sorbara Baby Magnum 2025 – Marchesi di Ravarino (Best Buy)
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Lambrusco di Sorbara Rosato Frizzante Falistra 2025 – Podere Il Saliceto (Vino Slow – Best Buy)
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Lambrusco di Sorbara Rosato Frizzante Radice 2025 – Paltrinieri (Vino Slow – Best Buy)
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Lambrusco di Sorbara Rosato Spumante Rosé Brut 2021 – Cantina della Volta
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Lambrusco di Sorbara Rosso Spumante Brut 2023 – Francesco Bellei e C. (Best Buy)
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Lambrusco di Sorbara Rosso Spumante Purezza 2025 – Zucchi (Best Buy)
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Lambrusco Grasparossa di Castelvetro Rosso Frizzante Monovitigno 2025 – Fattoria Moretto (Best Buy)
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Madama Dorè 2025 – Labrè
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Monte Rodano 2024 – Orsi – Vigneto San Vito (Vino Slow)
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Monterè Brix 2024 – Vigne dei Boschi (Vino Slow)
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Nientedimeno 2025 – Giovannini (Vino Slow – Best Buy)
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Particella 128 2024 – Cinque Campi (Vino Slow)
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Reggiano Rosso Frizzante Pozzoferrato 2025 – Storchi (Best Buy)
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Romagna Albana Secco Corallo Giallo 2025 – Gallegati (Vino Slow – Best Buy)
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Romagna Albana Secco Madonna dei Fiori 2024 – Marta Valpiani (Vino Slow)
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Romagna Albana Secco Na Brix Anima dei Tre Colli Brisighella 2024 – La Collina (Vino Slow)
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Romagna Albana Secco Vigna Rocca 2025 – Tre Monti (Vino Slow – Best Buy)
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Romagna Sangiovese Bertinoro Ris. Ombroso 2023 – Giovanna Madonia (Vino Slow)
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Romagna Sangiovese Modigliana Area 8 2024 – Menta e Rosmarino (Vino Slow)
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Romagna Sangiovese Modigliana I Ronchi Sparsi 2023 – Mutiliana
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Romagna Sangiovese Modigliana Papesse 2024 – Villa Papiano (Vino Slow – Best Buy)
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Romagna Sangiovese Modigliana Ronco della Simia 2021 – Ronchi di Castelluccio
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Romagna Sangiovese Modigliana Violano 2024 – Il Teatro (Vino Slow)
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Romagna Sangiovese Predappio Riserva Le Lucciole 2023 – Chiara Condello
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Romagna Sangiovese Riserva Vigna del Generale 2023 – Fattoria Alessandro Nicolucci (Vino Slow)
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Romagna Trebbiano Bro’ 2025 – Noelia Ricci (Vino Slow – Best Buy)
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Romagna Trebbiano Tèra 2025 – Fondo San Giuseppe (Vino Slow)
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Rosso Ancestrale (Sboccato 36 Mesi) 2022 – Sebastian Van De Sype – Tenuta la Fiaminga (Best Buy)
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Rosso Francesconi 2024 – Paolo Francesconi (Vino Slow – Best Buy)
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San Marino Brugneto 2023 – Cantina San Marino (Vino Slow – Best Buy)
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San Vincent 2025 – Bergianti Vino – Terre Vive (Vino Slow)
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Scandelara Rosso 2023 – Scandelara (Vino Slow)
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Serenaro 2025 – Villa Venti (Vino Slow – Best Buy)
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Spergola 2024 – Podere Magia (Vino Slow)
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Zuzu 2024 – Franchina e Giarone (Vino Slow)
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Toscana
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Bolgheri Bianco Ornellaia Bianco 2023 – Ornellaia e Masseto
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Bolgheri Sassicaia Sassicaia 2023 – Tenuta San Guido
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Bolgheri Superiore C. F. 11 2023 – Dario Di Vaira
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Bolgheri Superiore Grattamacco 2023 – Grattamacco
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Bolgheri Superiore Marianova 2023 – Michele Satta
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Brunello di Montalcino 2021 – Argiano
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Brunello di Montalcino 2021 – Gianni Brunelli
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Le Chiuse di Sotto Brunello di Montalcino 2021 – Gianni Brunelli (Best Buy)
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Brunello di Montalcino 2021 – La Cerbaiola – Salvioni
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Brunello di Montalcino 2021 – San Guglielmo
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Brunello di Montalcino A.D. 1441 2021 – Castello Tricerchi
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Brunello di Montalcino Bassolino di Sopra 2019 – Pian dell’Orino
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Brunello di Montalcino Passo del Lume Spento 2021 – Le Ragnaie
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Brunello di Montalcino Poggio Landi 2021 – Poggio Landi – Podere Brizio (Vino Slow – Best Buy)
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Brunello di Montalcino Rennina 2021 – Pieve Santa Restituta
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Brunello di Montalcino Riserva 2019 – Biondi-Santi Tenuta Greppo
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Brunello di Montalcino Riserva 2019 – Il Paradiso di Manfredi
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Brunello di Montalcino Riserva 2020 – Costanti
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Brunello di Montalcino Riserva 2020 – La Palazzetta
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Brunello di Montalcino Riserva 2020 – Renieri
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Brunello di Montalcino Riserva Diecianni 2016 – Le Chiuse
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Brunello di Montalcino Riserva Franci 2020 – Tassi
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Brunello di Montalcino Riserva Poggio al Vento 2019 – Col d’Orcia
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Brunello di Montalcino Riserva Poggio di Sotto 2020 – Poggio di Sotto Tenuta San Giorgio
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Brunello di Montalcino Riserva Sassodisole 2020 – SassodiSole
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Brunello di Montalcino Vigna Soccorso 2021 – Tiezzi
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Cabernet 2023 – I Mandorli (Vino Slow – Best Buy)
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Caiarossa Bianco 2024 – Caiarossa (Vino Slow)
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Chianti Classico 2023 – Castello di Cacchiano
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Chianti Classico 2023 – Le Cinciole (Vino Slow)
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Chianti Classico 2024 – Buondonno (Vino Slow – Best Buy)
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Chianti Classico 2024 – Cigliano di Sopra
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Chianti Classico 2024 – Istine (Vino Slow – Best Buy)
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Chianti Classico 2024 – L’Erta di Radda (Vino Slow)
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Chianti Classico Gran Selezione Gaiole San Lorenzo 2022 – Castello di Ama
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Chianti Classico Gran Selezione Gaiole Vigna Poggiarso 2022 – Castello di Meleto (Vino Slow)
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Chianti Classico Gran Selezione Greve A Sofia 2022 – Terreno (Vino Slow)
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Chianti Classico Gran Selezione Montefioralle Vigna Bastignano 2022 – Conti Capponi Villa Calcinaia (Vino Slow)
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Chianti Classico Gran Selezione Radda Bragantino 2021 – Monteraponi
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Chianti Classico Gran Selezione Radda Doccio a Matteo 2022 – Caparsa (Vino Slow)
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Chianti Classico Gran Selezione Sa-La 2021 – Querciabella
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Chianti Classico Gran Selezione San Casciano 2022 – Calcamura (Vino Slow)
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Chianti Classico Retromarcia 2024 – Monte Bernardi (Vino Slow – Best Buy)
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Chianti Classico Riserva 2022 – Val delle Corti (Vino Slow)
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Chianti Classico Riserva 2023 – La Montanina (Vino Slow – Best Buy)
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Chianti Classico Cultus 2021 – Badia a Coltibuono (Vino Slow)
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Chianti Classico Riserva Lareale 2023 – Lamole di Lamole (Vino Slow)
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Chianti Classico Riserva Riserva del Fondatore Valerio Lapini 2022 – Podere Campriano (Vino Slow)
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Chianti Rufina 2024 – Fattoria Selvapiana (Vino Slow – Best Buy)
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Chianti Rufina 2024 – Frascole (Vino Slow)
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Colli di Luni Vermentino Sup. I Pini di Corsano 2024 – Terenzuola
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Colline Lucchesi Rosso Sebastiano 2024 – Fattoria Sardi (Vino Slow)
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Colline Lucchesi Rosso Tenuta di Valgiano 2023 – Tenuta di Valgiano
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Com’Era 2021 – Fattoria di Poggiopiano (Vino Slow – Best Buy)
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Cortona Syrah 2023 – Stefano Amerighi (Vino Slow)
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Ebrius 2023 – Valle del Sole (Vino Slow)
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Fabbrica di San Martino Bianco 2024 – Fabbrica di San Martino (Vino Slow)
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Grané 2023 – Antonio Camillo (Vino Slow)
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Il Caberlot 2023 – Podere Il Carnasciale
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Il Corzano 2023 – Corzano e Paterno (Vino Slow)
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Il Guercio 2024 – Tenuta di Carleone
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Il Templare 2022 – Montenidoli (Vino Slow)
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Incipit 2024 – Borgo Macereto (Vino Slow – Best Buy)
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L’Erta Poggio della Bruna 2022 – Paolo e Lorenzo Marchionni (Vino Slow)
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La Ghiandaia 2024 – Podere Erica (Vino Slow)
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La Gioia 2022 – Riecine
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Lo Scudiere 2023 – Fabio Motta
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Majulina 2023 – Calafata (Vino Slow – Best Buy)
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Maremma Toscana Sangiovese Sinarra 2024 – Fattoria di Magliano (Vino Slow – Best Buy)
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Maremma Toscana Vermentino Luminoso 2025 – Podere San Cristoforo (Vino Slow)
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Maremma Toscana Vermentino Sup. Perlelo 2024 – Podere Poggio Bestiale
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Maremma Toscana Vermentino Vigna l’Aja Bruciata 2024 – Rocca delle Macìe
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Mattagna 2022 – CasteldelPiano (Vino Slow)
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Melograno 2024 – Podere Concori (Vino Slow)
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Montecalvi 2021 – Montecalvi (Vino Slow – Best Buy)
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Montepepe Bianco 2024 – Montepepe
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Monteti 2022 – Tenuta Monteti
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Morellino di Scansano Ris. V. del Bersagliere 2021 – Podere 414
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Nobile di Montepulciano 2023 – Boscarelli
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Nobile di Montepulciano Poggetto di Sopra 2022 – Avignonesi
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Nobile di Montepulciano Soraldo 2022 – De’ Ricci Cantine Storiche
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Orcia Sangiovese Petrucci Melo 2021 – Podere Forte
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Ornoir 2023 – Ornina (Vino Slow)
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Paleo Rosso 2023 – Le Macchiole
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Pinot Nero 2023 – Podere della Civettaja (Vino Slow)
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Pinot Nero 2024 – Fattoria Montellori (Best Buy)
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Primomarzo 2024 – Fattoria Bonsalto (Vino Slow)
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Rosa del Castagno 2025 – Fabrizio Dionisio (Vino Slow)
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Rosso di Montalcino 2024 – Camigliano (Vino Slow – Best Buy)
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Rosso di Montalcino 2024 – Patrizia Cencioni
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Rosso di Montalcino 2024 – Fornacina (Vino Slow)
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Rosso di Montalcino 2024 – Talenti
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Rosso di Montalcino Montosoli 2024 – Baricci (Vino Slow)
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Rosso di Montalcino Voliero 2024 – Uccelliera (Vino Slow)
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Rosso di Montepulciano 2024 – Contucci
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Rosso di Montepulciano 2024 – Poderi Sanguineto I e II (Vino Slow)
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Sammarco 2021 – Castello dei Rampolla (Vino Slow)
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San Martino 2024 – Montesecondo
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Sancaba 2024 – Sancaba
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Santacroce 2019 – Castell’in Villa
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Spinorosso 2022 – Podere Fedespina (Vino Slow)
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Terre di Pisa Vermentino Mimesi 2024 – Tenuta di Ghizzano
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Unlitro Quindici Vendemmie s.a. – Ampeleia (Vino Slow)
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Valdarno di Sopra Sangiovese Bòggina A 2024 – Petrolo
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Vernaccia di San Gimignano Clamys 2024 – Cesani (Vino Slow)
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Vernaccia di San Gimignano Riserva Ori 2023 – Il Palagione (Vino Slow – Best Buy)
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Vernaccia di San Gimignano Vigna Santa Margherita 2024 – Panizzi (Vino Slow)
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Vin Santo di Carmignano Riserva 2018 – Tenuta di Capezzana
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Umbria
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Amelia Ciliegiolo Antichi Cloni 2025 – Zanchi (Vino Slow – Best Buy)
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Anticello 2025 – Cantina Cenci (Vino Slow)
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Battibaleno 2024 – Danielli (Vino Slow)
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Calaverna 2025 – Andrea Pilar (Vino Slow)
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Campo di Colonnello 2024 – Raìna (Vino Slow – Best Buy)
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Canaiolo 2022 – Fontesecca
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Colli del Trasimeno Gamay Divina Villa 2025 – Duca della Corgna (Best Buy)
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Cotidie 2022 – Paolo Bea (Vino Slow)
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Fiero 2024 – Cantina Margò (Vino Slow)
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Grechetto 2025 – Di Filippo (Vino Slow – Best Buy)
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Grechetto di Todi Montorsolo 2025 – Peppucci
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Montefalco Rosso 2023 – Bocale
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Montefalco Rosso Pomontino 2023 – Tenuta Bellafonte (Vino Slow – Best Buy)
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Montefalco Rosso Riserva Serpullo 2022 – Fongoli (Vino Slow)
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Montefalco Sagrantino Fortunato 2022 – Valdangius
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Montefalco Sagrantino Il Bisbetico Domato 2022 – Tabarrini
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Orvieto Classico Superiore Campo Del Guardiano 2023 – Palazzone (Vino Slow)
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Rosso di Torgiano Rubesco 62 2023 – Lungarotti (Best Buy)
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Sanjolais 2023 – Fattoria Mani di Luna (Vino Slow)
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Spoleto Trebbiano Spoletino Le Tese 2024 – Romanelli (Vino Slow)
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Spoleto Trebbiano Spoletino Tempestivo 2024 – Cantina Colle Ciocco (Best Buy)
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Spoleto Trebbiano Spoletino Vigna Tonda 2024 – Antonelli San Marco (Vino Slow)
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Terra dei Preti 2024 – Collecapretta (Vino Slow)
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Marche
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Arshura 2022 – Valter Mattoni (Vino Slow)
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Campo delle Oche Integrale 2019 – Fattoria San Lorenzo (Vino Slow)
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Castelli di Jesi Verdicchio Riserva Classico Ambrosia 2023 – Vignamato (Vino Slow)
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Castelli di Jesi Verdicchio Riserva Classico Franz 2023 – Tenuta di Frà
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Castelli di Jesi Verdicchio Riserva Classico Kochlos 2024 – Edoardo Dottori (Vino Slow – Best Buy)
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Castelli di Jesi Verdicchio Riserva Classico Lauro 2023 – Poderi Mattioli (Vino Slow)
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Castelli di Jesi Verdicchio Riserva Classico Oltretempo 2023 – Vicari (Vino Slow)
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Castelli di Jesi Verdicchio Riserva Classico S. Michele 21 Massaccese 2023 – Ca’ Liptra (Vino Slow – Best Buy)
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Castelli di Jesi Verdicchio Riserva Classico Selva di Sotto 2022 – La Staffa
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Castelli di Jesi Verdicchio Riserva Classico Villa Bucci 2023 – Tenuta Villa Bucci
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Castelli di Jesi Verdicchio Riserva Classico Vigna Il Cantico della Figura 2022 – Andrea Felici
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Colli Maceratesi Ribona Camurena 2024 – Saputi (Vino Slow)
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Conero Riserva Cùmaro 2022 – Umani Ronchi (Vino Slow)
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Conero Riserva Visions Of J 2021 – Fattoria Le Terrazze
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Dosaggio Zero Le Prata 2022 – Collestefano (Vino Slow – Best Buy)
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Falerio Pecorino Al Montenero 2024 – Quntì (Vino Slow – Best Buy)
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Falerio Pecorino Onirocep 2025 – Pantaleone (Vino Slow – Best Buy)
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Falerio Pecorino Spera di Luce 2023 – Madonnabruna
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Kurni 2024 – Oasi degli Angeli
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Mundis 2025 – Tenuta Grimaldi (Vino Slow – Best Buy)
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Offida Pecorino 2025 – Tenuta Santori (Vino Slow – Best Buy)
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Offida Pecorino Artemisia 2024 – Tenuta Spinelli (Vino Slow)
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Offida Pecorino Donna Orgilla 2025 – Fiorano (Vino Slow)
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Offida Pecorino Fiobbo 2024 – Aurora (Vino Slow – Best Buy)
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Offida Pecorino Vignagiulia 2024 – Emanuele Dianett (Vino Slow – Best Buy)
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Offida Rosso Lupo del Ciafone 2022 – San Filippo (Vino Slow – Best Buy)
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Rosso Piceno Sup. Vigna Monteprandone 2023 – Saladini Pilastri (Vino Slow – Best Buy)
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Ruggine 2021 – Clara Marcelli
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Skiants 2024 – Fattoria Villa Ligi (Vino Slow – Best Buy)
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Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Superiore Da Solo 2024 – Terralibera (Vino Slow – Best Buy)
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Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Superiore Dominè 2025 – Pievalta (Vino Slow – Best Buy)
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Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Superiore Fra’ Moriale 2024 – Cimarelli (Vino Slow – Best Buy)
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Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Superiore Moro della Genga 2025 – Bruno Cavallaro (Vino Slow)
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Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Superiore San Michele 2024 – Campanelli (Vino Slow – Best Buy)
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Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Superiore Staphylè 2025 – Vini Simonetti (Vino Slow – Best Buy)
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Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Superiore Titillo 2025 – Colle Jano (Vino Slow – Best Buy)
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Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Superiore Vigneto del Balluccio 2024 – Tenuta dell’Ugolino (Vino Slow)
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Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Superiore Vittoria 2023 – Lucchetti (Vino Slow – Best Buy)
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Verdicchio di Matelica Gegè 2023 – Cavalieri (Vino Slow – Best Buy)
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Verdicchio di Matelica Riserva Notte di Casa Lucciola 2021 – Casa Lucciola (Vino Slow – Best Buy)
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Verdicchio di Matelica Vertis 2024 – Borgo Paglianetto (Vino Slow)
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Vino di Sante 2024 – Contrada Contro
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Lazio
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Biancolella 2025 – Antiche Cantine Migliaccio (Vino Slow)
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Brut Nature Sergio Mottura 2016 – Sergio Mottura (Vino Slow)
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Cesanese del Piglio Campo Novo 2024 – Casale della Ioria (Vino Slow – Best Buy)
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Cesanese del Piglio Priore Vignali 2024 – La Visciola (Vino Slow)
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Cesanese di Olevano Romano Fresco 2025 – Marco Antonelli (Vino Slow – Best Buy)
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Est! Est!! Est!!! di Montefiascone Cl. Moma 2025 – Monti della Moma (Vino Slow – Best Buy)
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Foretano 2024 – Carlo Noro (Vino Slow)
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Frascati Sup. Vigneto La Torretta di Valle Marciana 2024 – Gabriele Magno (Vino Slow)
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Fregellae 2025 – Palazzo Tronconi (Vino Slow)
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Olevano Romano Silene 2024 – Damiano Ciolli (Vino Slow – Best Buy)
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Pandataria (il Vino del Confino) 2025 – Candidaterra (Vino Slow)
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Pian di Stelle 2024 – Antonella Pacchiarotti (Vino Slow)
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Poggio Triale 2024 – Tenuta La Pazzaglia (Vino Slow)
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Pratolungo 2025 – Castello di Torre in Pietra (Vino Slow – Best Buy)
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Tefra 2025 – Campolavico (Vino Slow – Best Buy)
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Vallefiara 2025 – Di Marzio (Vino Slow – Best Buy)
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Volumnia 2024 – D.S. Bio (Vino Slow – Best Buy)
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Abruzzo
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C’è 2025 – Francesco Massetti (Vino Slow)
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Cafone 2024 – Podere San Biagio (Vino Slow)
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Cerasuolo d’Abruzzo Baldovino 2025 – Tenuta I Fauri (Vino Slow – Best Buy)
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Cerasuolo d’Abruzzo Grotta delle Farfalle Rossofiore 2025 – Cantine Caravaggio (Vino Slow)
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Cerasuolo d’Abruzzo Le Vigne 2025 – Faraone (Best Buy)
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Cerasuolo d’Abruzzo Sotto il Ceraso 2024 – Caprera (Vino Slow)
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Cerasuolo d’Abruzzo Tauma 2025 – Pettinella (Vino Slow)
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Cerasuolo d’Abruzzo Terre Aquilane Sup. 2025 – Praesidium (Vino Slow)
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Cerasuolo d’Abruzzo Terre Aquilane Sup. Piè delle Vigne 2024 – Cataldi Madonna (Vino Slow)
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Cingilia Pecorino 2025 – Cingilia (Vino Slow – Best Buy)
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Colline Teramane Montepulciano d’Abruzzo Cocciopesto 2023 – Fattoria Nicodemi (Vino Slow)
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Colline Teramane Montepulciano d’Abruzzo Fonte Raviliano 2023 – De Angelis Corvi (Vino Slow – Best Buy)
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Erba Salata 2023 – Colle Florido (Vino Slow)
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Impeto 2025 – Speranza (Vino Slow)
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Lu Cuntaden 2025 – Rabasco (Vino Slow)
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Montepulciano d’Abruzzo 2022 – Amorotti (Vino Slow)
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Montepulciano d’Abruzzo Prologo 2023 – de Fermo (Vino Slow)
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Pecorino 2023 – Cantina Wilma (Vino Slow – Best Buy)
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Tintilia del Molise Rosso Beat 2025 – Agricolavinica (Vino Slow – Best Buy)
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Torre-Kalena Rosato 2024 – Steiger-Kalena
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Tralumescuro 2025 – Montetino (Vino Slow)
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Trebbiano d’Abruzzo 2022 – Valentini
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Trebbiano d’Abruzzo 2024 – Emidio Pepe (Vino Slow)
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Trebbiano d’Abruzzo 2025 – Valle Reale
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Trebbiano d’Abruzzo Apollo 2024 – Ausonia (Vino Slow – Best Buy)
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Trebbiano d’Abruzzo Bianch grilli per la testa 2024 – Torre dei Beati
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Trebbiano d’Abruzzo Colline Teramane Sup. 2024 – Bossanova (Vino Slow)
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Trebbiano d’Abruzzo Parella 2024 – Famiglia Febo (Vino Slow)
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Trebbiano d’Abruzzo Pepe Bianco 2015 – Stefania Pepe (Vino Slow)
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Trebbiano d’Abruzzo Superiore Mario’s 50 2022 – Tenuta Terraviva (Vino Slow)
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Trebbiano d’Abruzzo Vinocontadino 2025 – Podere Della Torre (Vino Slow – Best Buy)
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Campania
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‘E Magliole 2024 – Cantine Matrone (Vino Slow)
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33/33/33 2022 – Vallisassoli (Vino Slow)
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Aglianico del Taburno Ris. Vigna Cataratte 2020 – Fontanavecchia (Vino Slow)
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Asterias 6 2025 – Tempa di Zoè (Vino Slow)
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Barbera 2024 – Monserrato 1973 (Vino Slow)
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Campi Flegrei Piedirosso Pèr ‘e Palumm 2025 – Agnanum (Vino Slow – Best Buy)
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Campi Flegrei Piedirosso Riserva Tenuta Camaldoli 2018 – Cantine Astroni (Vino Slow)
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Costa d’Amalfi Tramonti Rosso 2023 – Tenuta San Francesco (Vino Slow – Best Buy)
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Costa d’Amalfi Tramonti Rosso Cardamone 2024 – Reale (Vino Slow)
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Costa d’Amalfi Tramonti Rosso Ris. a’ Scippata 2022 – Giuseppe Apicella (Vino Slow)
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Falanghina del Sannio 2024 – Mario Fappiano (Vino Slow – Best Buy)
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Falerno del Massico Bianco 2024 – Regina Viarum (Vino Slow – Best Buy)
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Fiano di Avellino Alimata 2024 – Villa Raiano (Best Buy)
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Fiano di Avellino Ciro 906 2024 – Ciro Picariello (Vino Slow)
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Fiano di Avellino Fiori Gialli 2025 – Di Prisco (Best Buy)
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Fiano di Avellino Riserva Tognano 2023 – Rocca del Principe (Vino Slow)
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Gioviano 2020 – Il Cancelliere (Vino Slow – Best Buy)
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Greco 2024 – Pietracupa (Vino Slow)
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Greco di Tufo 2024 – Cantina Bambinuto (Vino Slow)
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Greco di Tufo Ariella 2022 – Feudi di San Gregorio
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Greco di Tufo Le Arcaie 2025 – Passo delle Tortore (Vino Slow – Best Buy)
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Greco di Tufo Riserva Raggiere 2024 – Cantine dell’Angelo (Vino Slow)
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Greco di Tufo Riserva Vigna Laure 2024 – Cantine di Marzo
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Irpinia Campi Taurasini Donna Chiara 2024 – Colli di Lapio (Vino Slow – Best Buy)
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Irpinia Coda di Volpe Orpe 2024 – Eliseo Santoro (Vino Slow – Best Buy)
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La Prima 2024 – Cantina Francesca (Vino Slow)
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Lacryma Christi del Vesuvio Bianco Munazei 2025 – Casa Setaro (Vino Slow – Best Buy)
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Melogna 2024 – Monte di Grazia (Vino Slow – Best Buy)
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Mille 2025 – I Cacciagalli (Vino Slow – Best Buy)
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Particella 928 2024 – Cantina del Barone (Vino Slow)
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Pitatza 2022 – Casa Brecceto (Vino Slow)
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Poliphemo R21 Viti Vecchie 2021 – Luigi Tecce (Vino Slow)
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Rubice 2024 – Azienda Agricola Tinessa (Vino Slow)
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Taurasi 2021 – Antico Castello (Vino Slow – Best Buy)
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Taurasi 2021 – Tenuta Scuotto (Best Buy)
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Taurasi Ris. 25 Vendemmie 2006 – Perillo (Vino Slow)
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Taurasi Sant’ Eustachio 2021 – Boccella (Vino Slow)
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Taurasi Vigna Quintodecimo 2021 – Quintodecimo
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Puglia
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Alezio Rosato Li Cuti 2025 – Cantina Coppola 1489 (Best Buy)
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Castel del Monte Nero di Troia Pietra dei Lupi 2022 – Cantine Carpentiere (Vino Slow – Best Buy)
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Ceppi Sparsi 2023 – I Parieti (Vino Slow)
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Corallium 2025 – De Quarto (Vino Slow – Best Buy)
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De Finibus Terrae 2024 – Castel di Salve (Vino Slow)
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Fabri 2025 – Rivera (Best Buy)
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Fata Morgana 2024 – Cantina Elia (Vino Slow)
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Gioia del Colle Primitivo Allegoria 2022 – Pietraventosa (Vino Slow)
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Gioia del Colle Primitivo Etichetta Rossa Parco Largo 2024 – Plantamura (Vino Slow)
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Grecantico 2024 – Michele Calò & Figli (Best Buy)
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La Gariga 2025 – Nicola Siriaco
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Le Anfore Nero di Troia 2024 – Botromagno Vigneti & Cantine
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Luca Attanasio Rosé 2025 – Luca Attanasio (Vino Slow)
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Metiusco Rosato 2025 – Palamà
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Mistico 2022 – L’Archetipo (Vino Slow)
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Nardò Rosato Danze della Contessa 2025 – Cantine Bonsegna (Vino Slow – Best Buy)
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Negroamaro di Terra d’Otranto Rosato Matrìa 2025 – Tenuta Corallo Winery
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Nero di Troia 2022 – Cantine Losito (Best Buy)
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Notarpanaro 2021 – Cosimo Taurino
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Occhio di Sole 2025 – Marco Ludovico (Vino Slow)
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Old Vines 2022 – Morella (Vino Slow)
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Pantun Bianco 2025 – Pantun (Vino Slow)
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Pas Dosé s.a. – d’Araprì (Vino Slow)
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Passito di Malvasia Nera 2024 – L’Astore Masseria (Vino Slow – Best Buy)
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Primitivo di Manduria Dolce Naturale 2019 – Attanasio Giuseppe (Vino Slow)
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Primitivo di Manduria Dolce Naturale La Dolce Vite 2019 – Antico Palmento (Vino Slow)
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Primitivo di Manduria Lella 2025 – Bramato (Best Buy)
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Primitivo di Manduria Santa Gemma 2024 – Produttori di Manduria
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Rosalia 2025 – Michele Biancardi (Vino Slow – Best Buy)
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Salice Salentino Negroamaro Rosato Rosarò 2025 – Feudi di Guagnano (Vino Slow – Best Buy)
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Spinello dei Falconi 2025 – Cupertinum (Best Buy)
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Teres 2025 – Fatalone (Vino Slow)
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Vigna Lobia 2023 – Botrugno (Vino Slow – Best Buy)
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Vivo 2025 – Romaldo Greco (Best Buy)
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Basilicata
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Aglianico del Vulture Casello 105 2023 – Tenuta I Gelsi (Best Buy)
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Aglianico del Vulture Superiore Basilisco 2020 – Basilisco
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Aglianico del Vulture Superiore Damaschito 2022 – Grifalco (Vino Slow)
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Aglianico del Vulture Superiore Drogone d’Altavilla 2016 – Cantine Madonna delle Grazie (Vino Slow)
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Aglianico del Vulture Superiore Franco 2022 – Arteteke (Vino Slow)
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Populuspetre 2025 – Petracastalda (Vino Slow – Best Buy)
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Calabria
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Assai Amuri 2024 – Nasciri (Vino Slow)
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Cirò Bianco 2025 – Cote di Franze (Vino Slow – Best Buy)
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Cirò Rosso Classico 2024 – Tenuta del Conte (Vino Slow – Best Buy)
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Cirò Rosso Classico Superiore 2024 – Vigneti Vumbaca
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Cirò Rosso Classico Superiore Riserva Più Vite 2021 – Sergio Arcuri (Vino Slow)
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Cirò Rosso Rcs 2023 – Cerminara (Vino Slow)
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Libici 2024 – Casa Comerci (Vino Slow)
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Passito Luigi Viola Saracena 2022 – Cantine Viola (Vino Slow)
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Rosato 2025 – ‘A Vita (Vino Slow)
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U’ Raspet 2013 – Feudo dei Sanseverino (Vino Slow – Best Buy)
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Sicilia
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A Occhi Chiusi 2025 – Alberia (Vino Slow – Best Buy)
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All’Ombra dei Pini Catarratto 2024 – Longarico (Vino Slow)
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Altomare 2024 – Barraco (Vino Slow)
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Angelo 2023 – Aldo Viola (Vino Slow)
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Bayt 2024 – Vite ad Ovest (Vino Slow)
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Bianco Pomice 2025 – Tenuta di Castellaro (Vino Slow)
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Bislacco 2025 – Agricola Gilì (Vino Slow)
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Calaniuru 2025 – Il Mortellito (Vino Slow – Best Buy)
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Catarratto 2024 – Bosco Falconeria (Vino Slow – Best Buy)
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Catarratto 2025 – Calogero Caruana (Vino Slow)
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Catarratto 2025 – Sergio Drago (Vino Slow)
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Cerasuolo di Vittoria 2025 – Gulfi
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Cerasuolo di Vittoria Cl. della Bastonaca 2021 – COS (Vino Slow)
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Contatto Rosso 2025 – Angelo Di Grazia (Vino Slow)
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Contrada S 2024 – Passopisciaro
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Etna Bianco 2025 – Famiglia Statella
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Etna Bianco A’ Puddara 2024 – Tenuta di Fessina
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Etna Bianco Contrada Monte Gorna Vecchie Viti 2020 – Tenute Nicosia
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Etna Bianco Santo Spirito 2024 – Tenuta delle Terre Nere
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Etna Bianco Superiore VignadiMilo 2023 – I Vigneri (Vino Slow)
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Etna Rosso 2024 – Barone di Villagrande
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Etna Rosso Arcuria 2024 – Calcagno (Vino Slow)
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Etna Rosso Boato della Terra – Controcorrente Etna Wines 2024 (Vino Slow – Best Buy)
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Etna Rosso Calderara Sottana 2024 – Girolamo Russo
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Etna Rosso Contrada Feudo di Mezzo 2024 – Planeta
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Etna Rosso Contrada Malpasso 2024 – Vigneti Vecchio (Vino Slow)
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Etna Rosso Contrada Sciaranuova V.V. 2021 2 P – Tasca d’Almerita
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Etna Rosso Rosso di Levante 2022 – Fabio Signorelli (Vino Slow)
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Faro 2023 – Bonavita (Vino Slow)
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Fuorviante 2024 – Manenti (Vino Slow)
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Halarà Bianco 2022 – Halarà (Vino Slow)
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Il Bambino 2025 – Agricola Millami (Vino Slow)
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Il Frappato 2024 – Arianna Occhipinti (Vino Slow)
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Kima 2025 – Possente (Vino Slow)
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Le mie origini 2023 – Alessandro Viola (Vino Slow)
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Magico Bianco 2025 – Fabio Ferracane (Vino Slow)
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Marsala Vergine Ris. VR3105 2005 – Florio
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Menfi Inzolia Dietro Le Case 2025 – Cantine Barbera (Vino Slow)
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Mezzatesta 2025 – Domenico Lombardo (Vino Slow)
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Elios – Modus Bibendi Bianco 2025 (Vino Slow)
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Munjebel Rosso 2022 – Frank Cornelissen (Vino Slow)
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Occhio di Terra 2025 – Antonino Caravaglio (Vino Slow)
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Pantelleria Bianco Levante 2025 – Minardi
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Passito di Pantelleria 2022 – Ferrandes (Vino Slow)
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Riva dei Carati 2024 – Sive Natura (Vino Slow)
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Saharay 2024 – Porta del Vento (Vino Slow)
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Salgemma 2024 – Sergio Genuardi (Vino Slow)
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Sicilia Nero d’Avola Respiro 2024 – Valdibella (Vino Slow)
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Sicilia Nero d’Avola-Perricone Giato Radioaut 2025 – Centopassi (Vino Slow)
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Solfare 2024 – Giuseppe Cipolla (Vino Slow)
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La Vela – Strallo 2025
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Terra Forte 2025 – Tanca Nica (Vino Slow)
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Terre Argillose 2024 – Marabino (Vino Slow)
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Vecchio Samperi s.a. – Marco De Bartoli (Vino Slow)
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Vittoria Frappato 2024 – Paolo Calì
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Sardegna
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Arrògusu 2024 – Schirru (Vino Slow)
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Beijo 2025 – Deperu Holler (Vino Slow)
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Canàles 2022 – Cantine di Neoneli (Vino Slow)
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Cannonau di Sardegna Berteru Nuraghe Sas de Melas 2025 – Cantina Gungui
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Cannonau di Sardegna Nostranu 2024 – Cantina Berritta (Vino Slow)
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Cannonau di Sardegna Perdas Longas 2024 – Francesco Cadinu
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Cannonau di Sardegna Sartiu 2024 – Giuseppe Sedilesu (Vino Slow)
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Carignano del Sulcis Nerominiera 2024 – Enrico Esu (Vino Slow)
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Cuba 2024 – Viticola Mereu (Vino Slow)
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Filet 2023 – Cantina Carta Filet (Vino Slow)
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Fossile 2024 – Vigne Pinna (Vino Slow)
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Ghirada Garaunele Sa Panada 2025 – ‘Esole
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Ghirada Gurguruò 2023 – VikeVike
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Li Sureddi Bianco 2024 – Antichi Vigneti Manca (Vino Slow)
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Malvasia di Bosa Ris. 2020 – G. Battista Columbu (Vino Slow)
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Monica di Sardegna Murru 2023 – I Garagisti di Sorgono (Vino Slow)
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Redagliadu 2024 – Agricola Sassu (Vino Slow)
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Tenores 2020 – Tenute Dettori (Vino Slow)
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Vermentino di Gallura Sup. Fiore del Sasso 2024 – La Contralta
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Vermentino di Sardegna Pusole Bianco 2025 – Pusole (Vino Slow)
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Zimò 2025 – Cantina Marco Canneddu (Vino Slow).
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