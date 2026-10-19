Migliori vini d'Italia regione per regione: premi Slow Wine 2027

La guida Slow Wine, realizzata da Slow Food, ha eletto i migliori vini d’Italia: le eccellenze del nostro Paese non sono state valutate esclusivamente sulla base del sapore, ma anche per il legame con il territorio, il rispetto dell’ambiente e il modo in cui vengono prodotte.

I migliori vini d’Italia regione per regione

Una rete di oltre 250 collaboratori ha esplorato i territori vitivinicoli italiani, visitando le aziende e conoscendo da vicino i produttori, così da poter osservare le pratiche agricole e tenere conto delle caratteristiche di ogni territorio.

La selezione di Slow Wine non premia solo i vini più piacevoli nei bicchieri, ma prende in considerazione anche la qualità del lavoro agricolo e il valore culturale e ambientale delle aziende. Nella Guida del 2027 sono state esaminate oltre 10.000 etichette che hanno portato ad assegnare 779 riconoscimenti tra Top Wine, Vini Slow e Best Buy.

Della nuova edizione della Guida ha parlato così il curatore Giancarlo Gariglio, soffermandosi su come sta cambiando il settore nel nostro Paese: “Lo scorso anno avevamo scritto che il mondo del vino stava entrando in una tempesta perfetta tra dazi, calo dei consumi, disaffezione dei giovani, nuove sensibilità salutistiche, cambiamento climatico.

Oggi quello che osservavamo da lontano è diventato un uragano. E noi ci ritroviamo in mezzo. Durante le visite abbiamo incontrato diversi produttori che nel 2026 non hanno imbottigliato. Molti rinviano l’uscita dei vini rossi, oggi la categoria più in affanno. Le esportazioni verso gli Stati Uniti mostrano preoccupanti segni meno, mentre i consumi italiani ristagnano e i costi continuano a salire. Non è una difficoltà passeggera, ma una crisi complessa: cause lontane tra loro finiscono per sommarsi e moltiplicarne gli effetti. Ora più che mai produttori, distributori, ristoratori e consumatori devono riconoscere di essere legati dallo stesso destino e scegliere insieme come agire”.

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Valle d’Aosta