I 12 migliori vini d'Italia secondo la Guida dell'Espresso 2027
Presentata la nuova edizione della Guida dell'Espresso dedicata ai migliori vini d'Italia del 2027: ecco le etichette d'eccellenza nel nostro Paese
A Milano, presso la suggestiva location dell’Hangar Bicocca, è stata presentata la Guida d’Italia 2027 dell’Espresso, la nuova edizione della guida che ogni anno raccoglie tutte le eccellenze enogastronomiche d’Italia, premiando i migliori vini e i migliori ristoranti del nostro Paese.
Guida L’Espresso 2027: i migliori vini d’Italia
La principale novità dell’edizione 2027, dal punto di vista enologico, è l’introduzione del Sigillo, la scala di valutazione che affianca i Cappelli per mappare le migliori cantine italiane.
Sono state 12 le etichette premiate con il 100 cum laude, prodotte da 11 diverse cantine italiane. A guidare la classifica delle regioni c’è la Toscana con 7 vini. Il sistema di valutazione dei vini viene espresso in centesimi, fino al 110 cum laude.
Luca Gardini, miglior sommelier del mondo nel 2010 e miglior critico enologico del mondo nel 2022, ha descritto così il metodo della Guida: “Quando sono in sala non guardo soltanto il piatto, ma osservo anche i volti agli altri tavoli – si legge su ‘Reporter Gourmet’ – perché la soddisfazione dei clienti non si può fingere. Giudicare significa assumersi delle responsabilità e avere il coraggio di scommettere su un talento prima degli altri. L’Espresso lo fa da anni, preferiamo anticipare i tempi piuttosto che inseguirli. E anche il voto pieno resta un invito a evolvere, nello stile e nel pensiero”.
Alla presentazione della Guida de L’Espresso che ha eletto anche i migliori ristoranti d’Italia, era presente il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, il quale ha preso la parola affrontando i temi legati al ruolo strategico della ristorazione nella valorizzazione dell’agroalimentare italiano: “L’Italia è piccola e poco popolosa, ma continua a essere una superpotenza dell’agroalimentare – ha dichiarato Lollobrigida – e siamo la prima nazione europea per valore aggiunto dall’agroalimentare in Europa”.
Il ministro dell’Agricoltura, durante il suo intervento, ha inoltre dichiarato: “Ci sono persone che creano e trasformano i nostri prodotti ma anche persone che sanno venderli. Nei nostri ristoranti abbiamo persone che riescono a raccontare un prodotto e a descrivere che cosa nasce nei nostri campi, e cosa viene portato in tavola anche attraverso l’innovazione. Tanti italiani entrano in contatto con prodotti vicini al territorio e vogliono comprarli una volta conosciuti, creando domanda per un’offerta di qualità che crea valore e lavoro, è una scommessa vinta”.
- Barbaresco Riserva Camp Gros Martinenga 2021 – Marchesi di Grésy
- Barbaresco Riserva Gaiun Martinenga 2021 – Marchesi di Grésy
- Barolo Big Bang 2021 – Poderi Gianni Gagliardo
- Collio Bianco Fosarin 2024 – Coser
- Brunello di Montalcino Vigna del Suolo 2021
- Brunello di Montalcino Vigna La Casaccia 2021
- Brunello Tenuta Nuova 2021 – Casanova di Neri
- Brunello di Montalcino Sensis 2021 – Simone Nannetti
- Brunello di Montalcino Prètto 2021 – Carlo Ferrini
- Brunello 2021 – Le Potazzine
- Brunello di Montalcino Prètto 2021 – Podere Forte
- Grillo Terre Siciliane Firraru 2024 – Feudo Maccari
I premi speciali
Diversi anche i premi speciali assegnati durante la serata andata in scena presso l’Hangar Bicocca. Per le cantine, il Premio Cantina 2027 è andato a Chiara Ziliani che in Franciacorta ha portato per la prima volta il suo vino, il Riserva Naturale Ziliani C 2017, a 100 punti e cinque Sigilli.
- Premio Cantina 2027: Chiara Ziliani (Franciacorta) con il Riserva Nature Ziliani C 2017
- Enologo 2027: Tommaso Raffaelli di Ronco dei Pini (Colli Orientali del Friuli)
- Cantina rivelazione 2027: Restivo (Etna)
- Vino rosso 2027: Argiano
- Vino bianco 2027: Feudo Maccari
- Vino spumante 2027: Contratto
- Vino rosato 2027: Neri
- Vino orange 2027: Škerk
- Vino dolce 2027: Possa.
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