Presentata la nuova edizione della Guida dell'Espresso dedicata ai migliori vini d'Italia del 2027: ecco le etichette d'eccellenza nel nostro Paese

A Milano, presso la suggestiva location dell’Hangar Bicocca, è stata presentata la Guida d’Italia 2027 dell’Espresso, la nuova edizione della guida che ogni anno raccoglie tutte le eccellenze enogastronomiche d’Italia, premiando i migliori vini e i migliori ristoranti del nostro Paese.

Guida L’Espresso 2027: i migliori vini d’Italia

La principale novità dell’edizione 2027, dal punto di vista enologico, è l’introduzione del Sigillo, la scala di valutazione che affianca i Cappelli per mappare le migliori cantine italiane.

Sono state 12 le etichette premiate con il 100 cum laude, prodotte da 11 diverse cantine italiane. A guidare la classifica delle regioni c’è la Toscana con 7 vini. Il sistema di valutazione dei vini viene espresso in centesimi, fino al 110 cum laude.

Luca Gardini, miglior sommelier del mondo nel 2010 e miglior critico enologico del mondo nel 2022, ha descritto così il metodo della Guida: “Quando sono in sala non guardo soltanto il piatto, ma osservo anche i volti agli altri tavoli – si legge su ‘Reporter Gourmet’ – perché la soddisfazione dei clienti non si può fingere. Giudicare significa assumersi delle responsabilità e avere il coraggio di scommettere su un talento prima degli altri. L’Espresso lo fa da anni, preferiamo anticipare i tempi piuttosto che inseguirli. E anche il voto pieno resta un invito a evolvere, nello stile e nel pensiero”.

Alla presentazione della Guida de L’Espresso che ha eletto anche i migliori ristoranti d’Italia, era presente il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, il quale ha preso la parola affrontando i temi legati al ruolo strategico della ristorazione nella valorizzazione dell’agroalimentare italiano: “L’Italia è piccola e poco popolosa, ma continua a essere una superpotenza dell’agroalimentare – ha dichiarato Lollobrigida – e siamo la prima nazione europea per valore aggiunto dall’agroalimentare in Europa”.

Il ministro dell’Agricoltura, durante il suo intervento, ha inoltre dichiarato: “Ci sono persone che creano e trasformano i nostri prodotti ma anche persone che sanno venderli. Nei nostri ristoranti abbiamo persone che riescono a raccontare un prodotto e a descrivere che cosa nasce nei nostri campi, e cosa viene portato in tavola anche attraverso l’innovazione. Tanti italiani entrano in contatto con prodotti vicini al territorio e vogliono comprarli una volta conosciuti, creando domanda per un’offerta di qualità che crea valore e lavoro, è una scommessa vinta”.

Barbaresco Riserva Camp Gros Martinenga 2021 – Marchesi di Grésy

Barbaresco Riserva Gaiun Martinenga 2021 – Marchesi di Grésy

Barolo Big Bang 2021 – Poderi Gianni Gagliardo

Collio Bianco Fosarin 2024 – Coser

Brunello di Montalcino Vigna del Suolo 2021

Brunello di Montalcino Vigna La Casaccia 2021

Brunello Tenuta Nuova 2021 – Casanova di Neri

Brunello di Montalcino Sensis 2021 – Simone Nannetti

Brunello di Montalcino Prètto 2021 – Carlo Ferrini

Brunello 2021 – Le Potazzine

Brunello di Montalcino Prètto 2021 – Podere Forte

Grillo Terre Siciliane Firraru 2024 – Feudo Maccari

I premi speciali

Diversi anche i premi speciali assegnati durante la serata andata in scena presso l’Hangar Bicocca. Per le cantine, il Premio Cantina 2027 è andato a Chiara Ziliani che in Franciacorta ha portato per la prima volta il suo vino, il Riserva Naturale Ziliani C 2017, a 100 punti e cinque Sigilli.